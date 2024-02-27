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مرتفع جوي سيبيري يؤثر على الأردن حتى الجمعة

2/27/2024 10:34:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تتأثر المملكة غدا الأربعاء بامتداد المرتفع الجوي السيبيري، وتكون الأجواء مستقرة وباردة، وبخاصة مع ساعات الليل والصباح الباكر، بحسب موقع "طقس العرب".
أما يومي الخميس والجمعة، فيشتد المرتفع الجوي، وتكون الأجواء باردة نهاراً وشديدة البرودة ليلا، مع نشاط واضح على الرياح الجنوبية الشرقية والتي تزيد من الإحساس بالبرودة بشكل لافت مع ساعات الصباح والليل.

وينتهي تأثير الرياح الشرقية يوم السبت، وتكون هناك فرصة للأمطار شمال ووسط المملكة تدريجيا. والله أعلم.

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