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الأردن يحرز تقدما بإنشاء وإدارة مخيمات اللاجئين

2/27/2024 10:34:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سماح بيبرس عمان – أكدت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن الأردن حقق تقدما "جديرا بالثناء" فيما يتعلق بإنشاء وإدارة مخيمات اللاجئين خلال السنوات الماضية.
وأضافت أنه على الرغم من الإنجاز الذي حققته الحكومة الأردنية في هذا المجال إلا أن هناك حاجة مستمرة لتحسين الظروف المعيشية في المخيمات، مع الأخذ في الاعتبار أن المساعدة في مجال المأوى لها آثار على مجالات أخرى مثل الحماية والصحة واللاجئين.
وكشفت في تقرير صدر قبل أيام، أن الأردن يستضيف حاليا حوالي 732 ألف لاجئ من جنسيات مختلفة، منهم نحو 130 ألف لاجئ سوري يعيشون في مخيمي الزعتري والأزرق.
وتوفر المفوضية المأوى لجميع اللاجئين الذين يعيشون في المخيمات، حيث تحصل كل عائلة مكونة من خمسة أفراد على كرفان مصنوع من المعدن بمساحة 21 مترا مربعا في الزعتري، و24 مترا مربعا في الأزرق.
ويوجد حاليا 25 ألف كرفان في "الزعتري" و12 ألفا في "الأزرق"، في حين تستخدم بقية الكرفانات كمتاجر ومكاتب.
وذكر التقرير أن المفوضية قدمت معظم الكرفانات عام 2012 عندما تحولت من توفير الخيام إلى الكرفانات، والآن تجاوز عمر معظمها بين خمس إلى ست سنوات.
ويعيش العديد من اللاجئين في كرفانات متدهورة بسبب الشقوق والعفن وتحتاج إلى الصيانة أو الاستبدال، وفي الوقت الحالي يحتاج حوالي 19 ألف كرفان إلى الصيانة والدعم.
وكانت المفوضية أنشأت مع المجلس النرويجي للاجئين فريقاً للإصلاح السريع لتلبية هذه الاحتياجات بناءً على معايير الضعف، وقدم الفريق العام الماضي حوالي 470 مأوى جديدًا، وأصلح نحو 800، وأعاد تأهيل 500.
ووفقاً للتقرير، فإن التمويل المحدود حد من قدرة الفريق على تلبية نصف الاحتياجات الحرجة في العام الماضي.
كما قامت المفوضية والمجلس النرويجي بدعم لاجئين لتعزيز اعتمادهم على أنفسهم، من خلال توفير المواد والحوافز والتدريب للاجئين لتعزيز قدرتهم على إصلاح الكرفانات بشكل مستقل بتوجيه من الفريق الفني.
وقالت إنه تم تصميم المخيمات في البداية كجزء من الاستجابة لحالات الطوارئ منذ أكثر من عشر سنوات، وأصبحت مكتظة، وهناك حاجة إلى بذل جهود لتحسين الأوضاع المعيشية للاجئين، مثل تركيب حواجز بين الغرف لزيادة الخصوصية وتعزيز العزل الحراري ومقاومة الحرائق.
وأصبحت حوادث الحرائق في المخيمات تهديدًا متكررًا، فيما تواصل المفوضية وشركاؤها رفع مستوى الوعي حول السلامة من الحرائق.

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