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حينما يكون الواجب.. نكون

2/27/2024 10:34:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يعود بنا كتاب“الانتقال الكبير.. الأردن في القرن الحادي والعشرين: ازدهار ومنعة”، الذي صدر بمناسبة الذكرى الـ25 لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على العرش، إلى ظهيرة الـ26 تموز (يوليو) 2006، إبان العدوان الإسرائيلي على لبنان، وخلال افتتاح“ملتقى كلنا الأردن”، توقف جلالة الملك فجأة عن إلقاء كلمته، ونظر إلى ساعته ليعلن أمام الجميع عن وصول أول طائرة لسلاح الجو الأردني الملكي، تقلّ مجموعات من سلاح الهندسة، لإعادة فتح مطار بيروت، بحيث كانت الحرب مستعرة على لبنان جراء العدوان الإسرائيلي.
أول من أمس، وأثناء متابعة الإنزال الذي نفذته القوات المسلحة بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الاعلى للقوات المسلحة على غزة، أمطرت سماء القطاع بالمساعدات الأردنية، فحضرت إلى الذاكرة مشاهد بيروت ومطارها حين أعلن جلالة الملك عن عمليات إعادة فتحه، لتؤكد أن الأردن لم ولن يقبل، في ظل شح الإمدادات، أن يقف مكتوف الأيدي إزاء ما يتعرض له القطاع من قتل وتدمير وحرب تجويع لا يمارسها إلا“الجبناء” على حد وصف منظمات حقوقية.
وبهذا الإنزال الذي سبقه سلسلة إنزالات، يكرس الأردن تاريخا طويلا من القدرة على إغاثة الملهوفين من الأشقاء، في إطار دوره الإنساني الذي لا يقل أهمية عن دوره الدبلوماسي بفضح جرائم حرب الإبادة للاحتلال الصهيوني.
قصة بيروت المحاصرة بالنار والحديد، وعقب الإعلان الملكي عن وصول أول طائرة لسلاح الجو الأردني الملكي، قبل نحو 18 عاما تقلّ مجموعات من سلاح الهندسة لإعادة فتح مطار بيروت، لم تقف عند هذه الخطوة، بل تبعتها 3 طائرات تحمل مستشفى ميدانياً ومعدات طبية لمعالجة ضحايا العدوان الإسرائيلي، كما تواصل الجسر الجوي الأردني بعلمه على إغاثة الأشقاء في لبنان.
أمس؛ كانت لحظة تاريخية صاغها الأردن وسجّلها العالم؛ فقد كان دوماً أول الحاضرين في اللحظات الصعبة، والأسرع في إغاثة الملهوفين أينما كانوا، واليوم هي لحظة تاريخية إنسانية تنطلق من الواجب الإنساني الذي يعمل عليه الأردن في غزة، بتدشين أول جسر جوي لمساعدة الأشقاء في غزة، للحصول على معالجات وأدوية في أوضاع بائسة صنعتها آلة التدمير الهمجي الصهيونية.
جسّد الأردن الرسمي والشعبي، وفي المقدمة القوات المسلحة الاردنية- الجيش العربي، نموذجاً في إغاثة الملهوفين، والتقليل من ويلات الحروب ومداواة جروح ضحاياها، ورفع الظلم عن الشعوب، وهو حاضر دوما، وحيثما يكون الواجب، وكلّما دوى نداء استغاثة أو صرخة جريح، فالمستشفيات الميدانية الأردنية التابعة للخدمات الطبية الملكية، مستعدة لتلبية نداء المحتاجين للعلاج والمداواة في كل أزمة وحرب.
وتحتفظ الذاكرة في هذا الجانب بكثير من الأعمال التي جسدها الأردن في الوقوف الى جانب من أدمتهم الحروب، إذ أرسل مستشفيات ميدانية ومحطات جراحية لـ25 دولة صديقة وشقيقة ومناطق منكوبة في الربع الأول من القرن الحالي، منها: العراق وليبيا وأرتيريا وسيراليون وليبيريا وبوروندي والكونغو وباكستان وإندونيسيا وإيران وجزر المالديف وطاجكستان ومدن فلسطينية، وبلغ مجمل مشاركات المرتبات العسكرية الأردنية من أطباء وممرضين وفنيين وإداريين في هذه المهام أكثر من 58 ألفا.
ففي العام 2003، أنشأ الأردن أول مستشفى ميدانيا في العراق، عالجَ في العامين الأولين من عمله نحو نصف مليون مواطن عراقي. وفي وقت قريب أرسل الأردن 4 مستشفيات ميدانية في مناطق صراعات إفريقية تحت مظلة الأمم المتحدة. وفي نهاية العام 2011، أنشأت القوات المسلحة المستشفى الميداني الأردني في ليبيا. وفي ظروف صعبة عاشها لبنان بعد الانفجار الكبير الذي تعرض له مرفأ بيروت في العام 2020، أمر جلالة الملك بإرسال مستشفى ميداني متكامل، يلبّي الاحتياجات الطارئة والعمليات الكبرى والصغرى.
وفي هذا الصدد، فالمستشفى الميداني الأردني في غزة، هو أول مستشفى عربي يحطّ في القطاع، وقد وصل في 26 كانون الثاني (يناير) 2009، أي بعد فرض الحصار على غزة بـ3 أعوام، واستمرت التوجيهات الملكية بإرسال البعثات الطبية حتى وصل عددها إلى 77 بعثة.
ومع اشتداد الحرب على غزة في أواخر العام 2023، أنشئ المستشفى الميداني الأردني الثاني في خان يونس، وقد أشرف على نقله الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بالإضافة إلى مستشفيات أرسلت إلى مدن الضفة الغربية، وآخرها مستشفى ميداني في نابلس.
من جانبها، أسهمت“الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية للإغاثة والتنمية والتعاون العربي والإسلامي” بتقديم العون والمساعدات لملايين البشر في عدة دول، وهي تعمل على إظهار وجه الأردن الإنساني بالأفعال على الأرض، والوصول للملهوفين حيثما كانوا.
وهنا، فإن المشهد الفريد للطائرات العسكرية الأردنية الأربع التي حلقت في سماء غزة أول من أمس، يؤكد دور الأردن الذي تقود دبلوماسيته حجر الرحى، لوقف العدوان على غزة، لكنه بالضرورة يوقد شرارة الأمل بقرب انتهاء الحرب هناك وزوال الاحتلال.

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