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هل ستموت القضية الفلسطينية؟

2/27/2024 10:34:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. محمود أبو فروة الرجبي من أكبر أخطاء الحركة الصهيونية ومن حولها الدول الاستعمارية التي تتحالف معها منذ أكثر من مائة عام، اختيار فلسطين لتكون وطنا قوميا لليهود، بناء على افتراض كاذب مفاده أن هذه الأرض بلا شعب ستكون لشعب بلا أرض، والواهمون الذين يتحدثون عن قدرات هذه الحركة التخطيطية، والتي يصل مدى تخطيطها إلى مئات السنين واهمون، لأننا وبعد ست وسبعين سنة من إقامة دولة الاحتلال، وتشريد الشعب الفلسطيني، والتنكيل به، وابتكار كل أساليب القمع، والقتل، والتهجير، فما تزال القضية الفلسطينية حية، والأجيال التي تم الرهان على أنها ستنسى أصبحت أكثر وعيا بقضيتها، وكل جيل يسلم الآخر القضية ليبتكر طرقا جديدة في المقاومة، ومحاربة المحتل.
لن تنتهي القضية الفلسطينية، ولن تموت، ولا يمكن أن تعيش دولة الاحتلال في أمان وسلام، لأنها قامت على السرقة، وسلب الحقوق، والإرهاب، والعالم المخدوع بالدولة الصغيرة، واحة الديمقراطية، والحضارية، بات أكثر قدرة على اكتشاف هذه الكذبة الكبيرة، فما حصل سابقا، وهو مرعب، وما يحصل الآن في غزة من تجويع، وإبادة جماعية تحت سمع، ومرأى العالم كله، يثبت أن دولة الاحتلال، ومن ورائها الدول الداعمة لها، هي أكبر كذبة في التاريخ، وأن الديمقراطية القائمة على حرية الإنسان، وهم عاش فيه الناس على اعتبار المساواة التامة، واحترام حقوق الإنسان، لنكتشف كما قلنا في مقالات سابقة أن مفهوم هذه الحرية مقتصر على الرجل الأبيض، ومن يتحالف مع الغرب، وعلى عكس ذلك، يتم تجريدك من إنسانيتك، وتصبح بلا حقوق.
الشعب الفلسطيني ليس يتيما، فهو جزء من أمة كبيرة يزيد عددها عن أربعمائة مليون إنسان، وينتمي لعائلة أوسع فيها أكثر من ملياري شخص هي الأمة الإسلامية، إضافة إلى أن الإنسانيين الحقيقيين في العالم الذين أصبحوا أكثر وعيًا بهذه القضية، واكتشفوا ما بين ليلة وضحاها أن الضحية المفترضة –إسرائيل- هي الجلاد الحقيقي، وأن الشعب الفلسطيني تعرض لأكبر عملية ظلم في التاريخ.
وعودة على هذا الشعب، فالأمة العربية والإسلامية، ومن ورائهم الإنسانيون الحقيقيون في العالم لن يتركوا فلسطين، وإذا كانت الـمعطيات الآن – ولأن دول الغرب الكبرى – تقف وراء الجلاد الأكبر في التاريخ إسرائيل، فإن هذه الـمعطيات لن تكون ثابتة، وتتغير باستمرار، وما حصل في غزة أخيرا سيسارع في تغييرها، لنعيش في عالم أكثر عدلا.
ونحن في الأردن لن ننسى القضية الفلسطينية، فهي قضيتنا المركزية الأولى، وهذا أمر متفق عليه من النظام، والحكومة، والشعب، ولا يمكن لنا أن نفرط فيها، وهذا يأتي من منطلق وحدة الدم من جانب، ومن منطلقات لها علاقة بخطورة ما يحصل هناك غرب النهر، ولأن دولة الاحتلال بغطرستها، وعنجهيتها، وأعمالها غير الإنسانية، لا تعرض أمن الـمنطقة للخطر فقط، بل والعالم كله.
هناك عدة عوامل إضافة إلى ما سبق تجعل موت القضية الفلسطينية مستحيلاً، وسيجعلها قائمة حتى يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة؛ الأول هو العامل الديني القوي عند الفلسطينيين. فالدين يعد عنصرا حاسما في تماسك الشعب الفلسطيني وصموده أمام الاحتلال، ويجد الفلسطينيون القوة والتحفيز في قيمهم الدينية، وهذا ما يمكنهم من مقاومة التنكيل، والقتل والتشريد والإرهاب الذي يتعرضون له، وإذا كان الإسلام هو الـمحرك الأقوى للمقاومة في فلسطين، فإن التعاضد الإسلامي المسيحي في فلسطين، وتوحد أصحاب الديانتين يشكل مصدر قوة للشعب الفلسطيني، وعامل صمود مهم.
العامل الثاني هو روح المقاومة العالية عند الفلسطينيين. يتمتع الشعب الفلسطيني بقدرة فريدة على التحمل والصبر والشجاعة، فرغم المذابح الرهيبة التي ارتكبت بحقهم، فإنهم يظلون مستمرين في مقاومة الظلم والاحتلال، فقد أثبتت الوقائع أنهم شعب لا يعرف معنى الاستسلام، ويستمرون في النضال من أجل حقوقهم وحريتهم، وهذه الصفة موجودة بقوة لدى العائلة التي ينتمي لها الشعب الفلسطيني – العرب والمسلمون -.
العامل الثالث هو تضامن الشعوب العربية والعالمية والإسلامية مع الشعب الفلسطيني. لاحظنا زيادة التضامن مع القضية الفلسطينية خاصة بعد العدوان الأخير على قطاع غزة، ولم يقصر هذا الأمر على الشعوب العربية والإسلامية، بل تعداه إلى الشعوب الغربية التي عادة ما تشجع دولها الاستعمارية دولة الاحتلال وتدعمه بشكل أعمى، ويظهر جليا أن الوقت عامل مهم للفلسطينيين، فكل يوم يزداد هذا التضامن، ويعرف عدد أكبر من الناس في الغرب حقيقية كيان الاحتلال البربري.
العامل الرابع هو غطرسة الاحتلال وجرائمه المستمرة، تلك الجرائم تثير حالة من الغضب والاستياء في نفوس الناس، وتحفزهم على مواصلة المقاومة. إن استمرار القمع والاضطهاد يدعم الشعب الفلسطيني ويحفزه على النضال من أجل الحرية والعدالة، وكل ما تقوم به إسرائيل الآن من قتل وتشريد، وحصار، ينعكس على الأطفال مستقبلًا، فهم سيشكلون حالة لا تلين في مقاومة هذا المحتل، وتصرفات الكيان الصهيوني تدل على قصر نظر، وعدم معرفة بصيرورات التاريخ التي تقول لنا إن الـمعطيات على الأرض لا تستمر، وأن أي قوة مستعمرة مهزومة مهما طال الزمان، فكيف الأمر بدولة قامت واستمرت في ظروف شاذة.
العامل الخامس في عدم موت القضية الفلسطينية هو انتشار منصات التواصل الاجتماعي ودورها في نقل جرائم الاحتلال للعالم. يمكن للمحتوى الرقمي، والشهادات المنقولة من خلال الإنترنت، والتي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن تكشف الحقيقة وتنشرها في جميع أنحاء العالم. هذا يؤدي إلى زيادة الوعي بالظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، ويعزز التأييد لقضيتهم، وهذه فرصة عظيمة – رغم انحياز غالبية الـمنصات لدولة الاحتلال – من أجل كشف الحقيقة للعالم، ونقل الصورة الحقيقية بعيدا عن وسائل الإعلام الغربية التقليدية التي تخضع بالكامل لسيطرة دولة الاحتلال ومناصريها.
في الختام، تظل القضية الفلسطينية حية في قلوب الناس، والعوامل المذكورة أعلاه، بما في ذلك العامل الديني القوي، وروح المقاومة، وتضامن الشعوب، وغطرسة الاحتلال، وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، تعزز جميعها القضية الفلسطينية وتساهم في إبقائها حية وحاضرة في وعي الناس.
لذا، من الضروري أن نعمل جميعا على دعم الشعب الفلسطيني في نضالهم من أجل الحرية والعدالة. يجب أن نستمر في نشر الوعي والتضامن والمطالبة بحقوقهم المشروعة. إن إزالة الظلم عن الشعب الفلسطيني وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة لا يعود بالنفع على الشعب الفلسطيني، وعلى الأردن – بصفتها الداعم الأول له- فقط، بل في مصلحة العالم أجمع، إذ أن إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة سيؤدي إلى تحقيق العدالة والاستقرار في العالم كله.
هناك حل واحد لا ثاني له للقضية الفلسطينية، وهو حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة غير منقوصة، وبغير ذلك، وللأسف سنبقى نعيش في دوامة من العدوان، والقتل، والتشريد، والحصار، والإبادة الجماعية، وعدم الاستقرار.

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