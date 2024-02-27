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توظيف الذكاء الاصطناعي في الفضاء المدرسي.. كيف ينجح في تطوير التعليم؟

2/27/2024 10:34:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) آلاء مظهر عمان - في الوقت الذي أكد فيه وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة أن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي ستساعد المعلمين على تقليل أعمالهم الإدارية وإتاحة الفرصة لهم للتركيز وتكريس مزيد من الوقت للطلاب، أجمع خبراء تربويون على ضرورة بناء قدرات المعلم في توظيف التكنولوجيا وجعلها مساعدا له في تنفيذ العملية التعليمية.
وبينوا في أحاديث منفصلة لـ"الغد"، أن المعلم هو أحد مدخلات العملية التعليمية، وأن تنميته بالمهارات المتقدمة وتركيز جهوده لممارسة مهمته الأساسية يتطلبان الفصل بين مهامه التعليمية الأساسية والأعمال الإدارية التي تثقل كاهله، بهدف تحقيق الاستفادة المثلى من جهود المعلم على مستوى المدرسة في تعليم الطلبة.
وأشاروا إلى أن جل عمل المعلم يقضيه في إنجاز الأعمال الإدارية، بينما يسخّر الجزء النزير من وقته لتعليم الطلبة، ما يعني أن المسؤولية تقع على عاتق وزارة التربية والتعليم والقائمين على النظام التعليمي، بالتعاون مع المعلمين، لإعادة توجيه هذا الدور وتوظيفه لخدمة الطالب.
وأوضحوا أن ضمان نجاح توظيف الذكاء الاصطناعي في نظامنا التعليمي، يتطلب توفير البنى التحتية والتقنية والبشرية والمالية لتطبيقه في جميع المناطق التعليمية، وتوفير منصات التعليم التي تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي، والتي توفر وتسهل التعلم وأدوات تقييمه.
وكان وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة قال في كلمته خلال حفل افتتاح "مؤتمر نموذج الأمم المتحدة الثالث عشر"، الذي نظمته المدارس العصرية تحت شعار (الأجندات الخفية)، إن التطورات في تكنولوجيا التعليم بلغت مبلغا لم تشهده من قبل، حيث يلعب الذكاء الاصطناعي اليوم دورا أساسيا في مساعدة الطلاب والمعلمين على تحسين وأتمتة مهام التعلم والتدريس، مشيرا إلى أنه، ومع تقدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، فإن مساهمته في عملية التعليم والتدريب ستزداد وتتعزز.
وبشأن إيجابيات استخدام الذكاء الصناعي في التعليم، أوضح محافظة أنه وفقًا لبعض الدراسات، يقضي المعلمون 31 % من وقتهم في التحضير للدروس وتصحيح الاختبارات، والقيام بالأعمال الإدارية، ولذلك وباستخدام أدوات الأتمتة والذكاء الصناعي يمكن للمدرسين أتمتة العمليات اليدوية مثل تصحيح الامتحانات وتقييم الواجبات، وبالتالي تقليل المهام الإدارية وإتاحة الفرصة لهم للتركيز وتكريس مزيد من الوقت للطلاب.
بدورها تؤكد منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة(اليونسكو) أن "اعتماد نُظُم التدريس الذكية لا يعني استبدال المعلمين كليا بالذكاء الاصطناعي، بل تحمُّل المعلمين مسؤوليةً أكبر من أي وقتٍ مضى."
وأشارت اليونسكو في تقريرها الصادر أخيرا تحت عنوان "التكنولوجيا في التعليم: من يضع شروط هذه الأداة؟" إلى أنه رغم احتياج المعلمين للحصول على تدريب ملائم، فإن نصف البلدان فقط في الوقت الحاضر لديها معايير لتطوير المهارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وفي هذا الصدد، اعتبرت الأمين العام لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية سابقا الدكتورة نجوى قبيلات أن توظيف التكنولوجيا، بما فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم، له دور مهم في جعل بيئة التعليم مثيرة ومحفزة للتعلم، وتعمل على تحسين العملية التعليمية.
وقالت قبيلات إن استخدام أجهزة الحاسوب والإنترنت والألواح التفاعلية وغيرها من أدوات التكنولوجيا الحديثة في التعليم، تُعد أدوات مساعدة تستخدم لتسهيل وصول المعلومات إلى الطلبة، وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم، وزيادة التفاعل بين الطلبة أنفسهم وبين الطلبة والمعلمين، وكذلك بين الطلبة والمحتوى التعليمي بأسلوب ممتع وفاعل.
وأضافت أن قيام المعلمين باستخدام الوسائط التكنولوجية وتقنيات الذكاء الاصطناعي من شأنه أن يخفف الكثير من الأعباء الإدارية عنهم، إذ سهلت الأعمال الإدارية اليومية، مثل رصد غياب الطلبة، والتواصل مع أولياء الأمور، وإعداد الخطط اليومية والفصلية، بالإضافة إلى عرض المحتوى التعليمي بأسلوب ممتع وجاذب وجعله تفاعليا، كما سيساهم توظيف التكنولوجيا في جعل عملية التقويم سهلة وفاعلة في الوقت ذاته، وتمكن المعلمين من رصد نتائجها وتحليلها بأساليب علمية.
وأوضحت أن الأعمال الإدارية التي يقوم بها المعلم مقسمة إلى جزئين متمثلين بأعمال إدارية في داخل الغرفة الصفية وخارجها، للتحضير للحصة الدراسية، وكلما خفّفت هذه الأعباء نتيجة الاستعانة بالتكنولوجيا فإن ذلك يقلل العبء عن المعلم وبالتالي سيخصص جل وقته لتنفيذ العملية التعليمية ذاتها، بعيدا عن الأعمال الإدارية والورقية التي تستهلك جزءا من وقته، وبالتالي سينعكس ذلك على النتاجات المخطط لها.
وشددت قبيلات على أهمية توظيف التكنولوجيا في التعليم، كونها ستسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية وجعلها أكثر كفاءة وفاعلية، كما تساعد الطلبة على اكتساب مهارات جديدة من خلال التعامل مع الوسائل التعليمية الحديثة، وزيادة التواصل فيما بينهم، من خلال إنشاء مجموعات إلكترونية وكذلك توظيف البريد الإلكتروني.
ولفتت إلى أن التكنولوجيا تساعد المعلمين في التعامل مع الطلبة بمختلف مستوياتهم العلمية، وتمكنهم من مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة بتنوع المحتوى المقدم لهم، وطريقة عرضه، حيث يستطيع الطالب أن يتعلم، بما يناسبه من وقت، إذ إن المحتوى الإلكتروني الجيد يراعي أنماط التعلم المختلفة، بالإضافة إلى توفير طرق عرض للمحتوى تلائم ذوي الإعاقة.
وأكدت أن التكنولوجيا وأدواتها لن تصبح بديلا من المعلم، إذ إن عملية التعليم تتجاوز إكساب معلومات وبناء مهارات للطالب من خلال توظيف التكنولوجيا، فهناك اتجاهات وقيم إنسانية ومهارات لا يمكن لغير المعلم أن يكسبها ويجذرها عند الطلبة، فالمعلم هو أهم عناصر العملية التعليمية التي لن تتم من دونه.
وشددت على ضرورة بناء قدرات المعلم في توظيف التكنولوجيا وجعلها مساعدا له في تنفيذ العملية التعليمية، حيث يحتاج إلى دورات تدريبية تمكنه من تطويع التكنولوجيا لخدمة العملية التعليمية، وتزويدة بكل ما هو جديد في مجالها.
وبينت أن على الحكومات في مختلف الدول جعل توظيف التكنولوجيا في التعليم على رأس أولوياتها، ورصد المخصصات اللازمة لتجهيز البيئة التكنولوجيا المناسبة، وتزويدها بأحدث التقنيات، وإعداد الموارد البشرية لتكون مهيأة للتعامل معها باحترافية، ما ينعكس إيجابا على تعلم الطلبة وتمكينهم من توظيفها في الريادة والابتكار، بدل اقتصارها على دورها التقليدي.
وشاركها مدير إدارة التخطيط والبحث التربوي في وزارة التربية والتعليم سابقا الدكتور محمد أبو غزلة الرأي، إذ قال إن المعلم هو أحد مدخلات العملية التعليمية، وتنميته بالمهارات المتقدمة وتركيز جهوده لممارسة مهمته الأساسية يتطلبان الفصل بين مهامه التعليمية الأساسية، والأعمال الإدارية التي تثقل كاهله، وذلك بهدف تحقيق الاستفادة المثلى من جهود المعلم على مستوى المدرسة في تعليم الطلبة.
وأضاف أبو غزلة أن معظم الأنظمة التعليمية التي تميزت سعت إلى تخفيف الأعباء الإدارية عن المعلم، من أجل توجيه جهوده نحو التعليم، لافتا إلى أن التطورات والمستجدات التقنية التي أوجدتها الثورات الصناعية استدعت أن يتم توظيف الذكاء الاصطناعي في المجالات التعليمية، نظرا لدورها في دعم ومساعدة المعلم في تجويد أدائه وأداء طلبته، وتحسين حیاتهم، وإعدادهم وتنمية مهاراتهم وبناء قدراتهم الضرورية المرتبطة بسوق العمل.
وأشار إلى أن جائحة كورونا كشفت مدى أهمية مأسسة توظيف الأنظمة التكنولوجية وأدواتها المختلفة في التعلم، ومع تزايد الحاجة والدعوات لتوظيف الذكاء الاصطناعي وتطوير الروبوتات التعليمية التي تدعم الذكاء الاصطناعي، وتعمل على تحسين مشاركة الطلبة من خلال تقليل عبء العمل عن المعلمين، رافق ذلك تخوف شديد لدى المعلمين من أن يحل توظيف هذه الأدوات محلهم، إلا أن هذا التخوف ليس في محله، كون الذكاء الاصطناعي أدوات تتم تغذيتها من الإنسان.
وأضاف أن هذه الأدوات وجدت لتخفف عن المعلم الكثير من الأعباء الإدارية والكتابية الروتينية، بما فيها المناوبـات بأنواعهـا، وقيامه بمعالجة ضعف الطلبة، وإشغال الحصص، وإعـداد الكشـوف المتعلقـة ببيانـات الطلبة، فضلا عن وضع العلامات، ومتابعـة الغياب، والتحضير المستمر للدروس، وإعداد أنشطتها ووسائلها التعليمية.
وتابع أن جل عمل المعلم يقضيه في هذه الأعمال، بينما يسخّر الجزء النزير من وقته لتعليم الطلبة، ما يعني أن المسؤولية تقع على الوزارة والقائمين على النظام التعليمي بالتعاون مع المعلمين لإعادة توجيه هذا الدور وتوظيفه لخدمة الطالب، انطلاقا من أن توظيف هذه الأدوات ومأسستها والتدريب عليها وتوفيرها ستخفف عن المعلمين هذه الأعباء.
بالإضافة إلى أنها ستمكنهم من تجويد النظام التعليمي والتعلم لدى الطلبة، نظرا لما توفره من وقت كاف لهم للتركيز على أداء مهامهم التعليمية، وتحسين أداء طلبتهم بجودة عالية جدا؛ لأن توظيف هذه الأدوات، وبالذات الذكاء الاصطناعي، سيكون أداة قوية بيدهم لحل الأعباء الإدارية الكثيرة، وتحويل التعليم إلى تجارب تعليمية عملية وجذابة للطلبة، بسبب مشاركتهم في التعلم.
وتابع: كما سيسهم ذلك في تعزيز التخطيط للتدريس عبر وضع الخطط التعليمية للطلبة، وفي التدريس، وفي ممارسات المعلم التدريسية، وفي تصميم الأنشطة التعليمية، كما سيمكن المعلمين من إدارة التعلم وإدارة فصولهم بشكل أكثر كفاءة.
وبين أن توظيف الذكاء الاصطناعي لم يعد خيارا بل أصبح حاجة ماسة وضرورية في قطاع التعليم والحياة بشكل عام، لذا لا بد من قيام وزارة التربية والتعليم بتطوير سياسات للتوظيف وللأدلة الإرشادية وضوابطها، وأن تسخّر البنية التقنية لديها للقيام بعمليات التحليل والمراجعة لجميع عناصر المنظومة التعليمية، وتحديد الأعباء والمهام الإدارية والروتينية التي يقوم به المعلم، والتي يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي في القيام بها.
ولضمان نجاح توظيف الذكاء الاصطناعي في نظامنا التعليمي، أكد أبو غزلة ضرورة العمل على توفير البنى التحتية والتقنية والبشرية والمالية لتطبيقه في جميع المناطق التعليمية، وتوفير منصات التعليم التي تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي التي تسهل التعلم وأدوات تقييمه، إضافة إلى ضرورة تدريب المعلمين والطلبة بهدف امتلاكهم مهارات ناعمة، مثل مهارات التفكير النقدي والإبداع، والتواصل الفعال، والقدرة على حل المشكلات وإدارة الوقت، والقدرة على العمل الجماعي، ومهارات البرمجة، بما يمكّنهم من توظيف الذكاء الاصطناعي في حياتهم الأكاديمية الجامعية والحياة اليومية.
بدوره، قال الخبير التربوي عايش النوايسة إن النظم التربوية تتجه نحو معلم المستقبل الذي يمتلك المهارات والكفايات اللازمة لذلك، بما فيها المهارات الرقمية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.
وأضاف النوايسة أن توظيف التكنولوجيا، بما فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملية التعليم، خاصة في الجوانب الإدارية، ستساعد المعلمين على إنجاز مهامهم بشكل أسرع ومريح، وبالتالي ستخفف الأعباء التي ثقل كاهلهم، وسيتفرغ المعلم لعمليات تعليم الطلبة، وللتخطيط وتنفيذ العمليات التعليمية.
وبين أن استخدام الذكاء الاصطناعي في الأعمال الإدارية سيساعد المعلمين على إدارة الوقت التعليمي بطريقة مثلى، من خلال التركيز على الطالب، وتنفيذ أنشطة إثرائية له.
وأكد أن نجاح توظيف الذكاء الاصطناعي في نظامنا التعليمي، يتطلب توفير بنية تحتية لازمة لتطبيقه، بالإضافة إلى تدريب المعلمين على استخدامه من خلال البرامج المهنية الخاصة بهم.

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