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المجلس الوطني: نظام الحضانات يسهم بتعزيز معارف الأطفال ومهاراتهم

2/27/2024 10:34:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هديل غبّون عمان - أكد المجلس الوطني لشؤون الأسرة، أهمية التوسع بإنشاء دور الحضانة وإتاحة الفرصة وبشكل متساو للأطفال، تعقيبا على صدور نظام دور الحضانة الجديد لسنة 2024 الشهر الحالي.
وبين المجلس في تصريحات خاصة لـ"الغد"، أن النظام الجديد الذي دخل حيز التنفيذ يسهم بتعزيز معارف الأطفال ومهاراتهم الأساسية، وتطوير جوانبهم النمائية المختلفة، والمعرفيه والجسدية والاجتماعية الانفعالية واللغوية في المرحلة العمرية التي يشملها النظام.
وذلك عبر تعريض الطفل للخبرات الثرية المتنوعة داخل بيئة مصممة بعناية لهذه الغاية، بحيث إن الاهتمام بتنمية ونماء الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة له آثار مهمة في تكوين القدرات الذهنية وتكوين الشخصية واكتساب السلوك الاجتماعي للطفل، ولهذا فان إتاحة الفرص الملائمة للنمو الكامل في الطفولة المبكرة، حيث نمو 90 % من دماغ الطفل مع بلوغ سن الخامسة.
ويعد النظام الجديد، فرصة داعمة للتوسع في قطاع الحضانات وشمول الأطفال وضمانا لتساوي الفرص أمامهم، بالاضافة لإتاحة فرص العمل والفرص الاستثمارية.
وأشار المجلس إلى أن النظام يخفف من العبء المترتب من المتطلبات اللازمة على تأسيس الحضانات، بما لا يتعارض مع المصلحة الفضلى للطفل.
وأوجد النظام وفقا للمجلس، بديلا للأم العاملة لرعاية أطفالها ممن تجاوزوا السن القانوني للحضانة ولم يتجاوزوا التسع سنوات، بحيث يتم قبول الأطفال ضمن فترة الانتظار بعد دوام مدارسهم وعبر إجازات المدرسة الصيفية والشتوية، ما يسهم في توفير الرعاية الأنسب للطفل ضمن بيئة آمنه وتفاعلية ضمنها النظام ضمن شروط محددة.
وتنص المادة 16 من النظام، على أنه: "باستثناء دور الحضانة المنزلية، يجوز لدار الحضانة تقديم خدمة الانتظار باستقبال الأطفال لغاية عمر (9) سنوات خارج أوقات الدوام المدرسي وفقا لما يلي: توفير غرفة منفصلة لتقديم خدمة الانتظار وتوفير مقدمة رعاية لهذه الغاية، وأن لا يتجاوز عدد الأطفال المقدم لهم خدمة الانتظار ما نسبته 25 % من الطاقة الاستيعابية الكلية للحضانة أو السعة القصوى للغرفة المنفصلة المخصصة لهذه الفئة أيهما أعلى".
كما وأكد النظام حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وحقهم في الدمج منذ مرحلة الحضانات، عبر المادة 9 /ب/6 والتي تنص على "أهمية توافر الظروف البيئية والترتيبات التيسيرية والإنشائية اللازمة، لتمكين الأطفال ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم وتمكينهم من الوصول إلى الخدمات التي تقدمها الحضانة على أساس من المساواة مع بقية الأطفال".
وبشأن الترخيص، قال المجلس إنه ألغى شرط تجديد الترخيص السنوي والاكتفاء بإصدار الرخصة لأول مرة، وبحيث يكون الترخيص والتأسيس من نفس المديرية ومن صلاحيات مدير المديرية، كما تم إلغاء موافقات الصحة والأشغال العامة والاقتصار على البلديات والأمانة والدفاع المدني بالنسبة للحضانات الخاصة.
ورأى المجلس، أن الحضانات المنزلية تسجل ضمن نظام تسجيل، عوضاً عن الترخيص ومن وزارة التنمية الاجتماعية فقط، ومن ثم يتم تحويل التسجيل لأمانة عمان والبلديات للحصول على رخصة مهن، ما يسهل عمل هذه الحضانات بصورة قانونية ونظامية.
وسهّل النظام إنشاء حضانات مؤسسية تخدم أبنات العاملين، وتشجع أصحاب العمل لإنشاء الحضانات دون أي أعباء إدارية إضافية، وفقا للمجلس، عبر استحداث مهنة إدارة وتشغيل دار الحضانة، كما يتم العمل حاليا العمل على وضع باقي التعليمات والأدلة الإرشادية لمقدمي طلبات التأسيس ونماذج توضح آلية العمل وتقديم الطلب.
وفيما يتعلق بمقدمي الرعاية فقد تم اعتماد مزاولة المهنة للعاملات أو التدريبات المعتمده من الوزارة وبشروط محددة للتأكد من امتلاكهم الكفايات المطلوبة للارتقاء بالجوانب النمائية للطفل في النظام الجديد.
وأكد النظام دور الرقابة والتفتيش المحوري، إذ أشار بأن الأسس والمعايير والإجراءات الخاصة بالتفتيش سيتم تحديدها عبر تعليمات خاصة بذلك توضح الأدوار والمسؤوليات والإجراءات الداخلية.
ونوه المجلس، إلى أن العدد الكلي للحضانات يبلغ حاليا 1130 في المملكة، 535 منها مؤسسية و546 خاصة، و17 حضانة منزلية مرخصة، و32 حضانة تابعة لجمعية.
وأشارت دراسة صادرة عن البنك الدولي، بحسب المجلس، إن 1.45 مليون طفل في الأردن غير حاصلين على خدمات الرعاية، 540 ألفا منهم في عمان، وإن الأردن يحتاج إلى 44 ألف حضانة لتلبية الطلب المحتمل لخدمات رعاية الأطفال.

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