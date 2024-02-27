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هكذا فقدنا النصر المطلق

2/27/2024 10:34:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس
ب. ميخائيل 27/2/2024
"النصر المطلق"، كما يبدو، هو المعادل الإسرائيلي لـ "الكأس المقدسة" في أسطورة الملك آرثر. فنجان مفقود، مقدس ومسحور، الذي يمكن أن يمنح من يعثر عليه قدرا كبيرا من القوة والثروة والكرامة والهيبة. في حالة إسرائيل الكثير من أعضاء الكنيست المذلولين الذين سيثبتون أنفسهم بالكراسي.
الجميع يبحثون عنه: الجيش والحكومة، القوائم والأحزاب، اليمينيون والأكثر يمينية، متهمون ومشبوهون. يبحثون ولا يجدون. قبل حوالي خمسة أشهر كان وبحق يوشك أن يكون في متناول اليد. ولكنهم، بسبب الكسل، قاموا بإبعاده.
هذا كان في 8 تشرين الأول، غداة يوم أعمال الشغب في بلدات الغلاف (ربما بدأ مساء 7 تشرين الأول). إسرائيل هبت للحرب. ليس فقط ضد رجال حماس الغزاة، بل الحرب الشاملة. المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، الروبوت الببغاء، أعلن في ذلك اليوم عن "آلاف الجرحى في غزة... تمت مهاجمة 426 هدفا، نفق، بنية تحتية عسكرية، 10 مبان (كما جاء في المصدر) ذات عشرة طوابق" وإلخ من الضربات. أيضا سلاح الجو بدأ في ذاك اليوم بإلحاق الدمار والقتل ولم يتوقف عن العمل حتى الآن.
هكذا، في يوم ونصف، بدون ذرة من الإعداد والتخطيط، أو ذرة من الفهم ما هو الهدف وما هو مسار الخروج، انطلقت إسرائيل إلى حرب شعواء. بأوامر من عصارات المعدة وغدد الاحترام والأنا المثقبة. دولة عقلانية لم تكن لتنطلق هكذا نحو الحرب. هكذا يخرجون فقط لاحتفال "عليهم" منفلت العقال.
في 9 تشرين الأول أعلن الوزير غالنت عن "حصار مطلق"، لا مياه ولا غذاء ولا كهرباء ولا دواء. هذه كانت اللحظة التي فقدنا فيها "النصر المطلق".
لو أن إسرائيل أظهرت قدرا ضئيلا من العقل السليم لكانت سيطرت على غريزتها الثائرة. وتعلمت ضبط النفس من غولدا مئير بعد قتل الرياضيين في ميونيخ، ومن الرئيس الأميركي بعد عمليات التوائم، وحتى من الإيرانيين الذين يردون باقتضاب "سنرد في الوقت والمكان المناسبين" بعد كل خدعة أو إحباط ترميه إسرائيل في وجههم.
لو أن إسرائيل تصرفت بهذا الشكل لكانت وجدت نفسها في الموقف المحبب عليها، موقف الضحية، المطارد، الذي يعاني والمسكين، وفي هذه المرة، من أجل التغيير، درجة كبيرة من العدالة. العالم كله كان عندها سيتألم لألمها ويغرقها بالحب، ويقوم بدعوتها إلى مسابقة الأورفزيون ويحترمها. حماس كانت ستبقى الشر المطلق، وإسرائيل الخير المطلق.
لكن إسرائيل لم تتحل بالعقل السليم والنشط. غرائزها مرة أخرى تغلبت عليها. كان من المهم لها أكثر أن تُغلب "الأنا" وإخفاء الفشل وإرضاء الجمهور الغاضب بوجبة دسمة من الانتقام. هكذا لا يبنون "النصر المطلق"، بل يبنون "العار".
كلما ازداد ارتفاع جبل جثث الفلسطينيين وأكوام أنقاض بيوتهم كلما ارتفعت علامة العار وترسخت على جبين إسرائيل. وعندما وصلنا الى عشرات آلاف الضحايا، نصفهم وأكثر من النساء والأطفال، انضمت إسرائيل بشرف إلى نادي الدول المجذومة. وأصبحت هدفا للغضب والمظاهرات والعقوبات في الدول التي من غير اللائق أن نشاهدَ بصحبتها.
"النصر المطلق" (في الحقيقة أي نصر) لم يعد بالإمكان الحلم به، ليس من قوة الشر، بل بالأساس من عمق الغباء. وذروة القبح هي أن "دولة اليهود"، الدولة التي غضبت لسنوات على العالم المتوحش الذي صمت في حينه، في تلك الأيام السيئة، تطلب الآن وبصوت مرتفع من العالم الثرثار أن يصمت وأن لا يتدخل في عملنا.

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