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توتر هش

2/27/2024 10:34:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يديعوت أحرونوت آفي يسسخروف 27/2/2024
يكاد تكون في كل يوم اجتياز لخط آخر، حدود أخرى، في المواجهة العنيفة والخطيرة جدا بين إسرائيل وحزب الله. وإذا كان ما يزال يبدو أحيانا أن الطرفين لا يريدان حقا حربا شاملة، فإن أحداث النار التي سجلت أمس بين الطرفين تثبت كم هو الوضع في الشمال هش ويمكنه أن يؤدي بسهولة إلى تصعيد شامل وقاس.
إطلاق صواريخ مضادات الطائرات نحو المُسيرات الإسرائيلية، مثل الهجمات التي لا تتوقف من جانب حزب الله على بلدات الشمال، أدت الى رد شاذ بل وشاذ جدا من إسرائيل التي هاجمت أهدافا في بعلبك. هذا هو الهدف الأبعد عن الحدود الذي هوجم حتى الآن، عمليا منذ نهاية حرب لبنان الثانية في آب 2006. بعلبك هي المركز الروحاني، العسكري والسياسي لحزب الله. هناك عمليا بدأت المنظمة طريقها حين وصل مرشدون إيرانيون من الحرس الثوري إلى عدد من المعسكرات هناك لأجل تدريب من سيصبحون لاحقا قادة حزب الله. كما أنها فتحت مراكز الشيعية الأولى بدعم من نظام آيات الله، حيث يتعلم رجال دين حزب الله، وجيل كامل من مؤيدي المنظمة.
ان الرسالة التي تحاول إسرائيل نقلها واضحة وتسمع جيدا: نحن لا نتردد باستخدام مزيد من القوة، وإذا اضطررنا، فسنخرج حتى إلى حرب. لكن السؤال هو كيف سيرد حزب الله. هل سيكون أول من يتراجع ويوافق على سحب قوات الرضوان من منطقة الحدود (عمليا معظم قوات الرضوان خرجت منذ الآن من المنطقة) ووقف النار مع إسرائيل أو ربما سيصعد من جهته الهجمات على الأراضي الإسرائيلية كي يثبت بأنه لا يخاف مواجهة كهذه. في المرحلة الأولى جاءت عصر أمس رشقة الصواريخ الثقيلة نحو هضبة الجولان. يمكن التقدير بأنه إذا لم يتحقق قريبا وقف نار بين إسرائيل وحماس في غزة، فإن الوضع بين إسرائيل وحزب الله سيواصل الاقتراب أكثر فأكثر إلى مواجهة شاملة وواسعة.
في السلطة الفلسطينية، حاليا، أعلنت الحكومة برئاسة محمد اشتيه، أمس عن استقالتها. عمليا ستواصل الحكومة أداء مهامها حتى قيام حكومة تكنوقراط، إذا ما تحققت هذه. قرار اشتيه ليس انعطافة دراماتيكية في تاريخ العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين، او حتى بين حماس وفتح. هذه خطوة تستهدف أساسا الإثبات للإدارة الأميركية بأن أبا مازن ينفذ توصياتهم بالنسبة للإصلاحات في السلطة.
جاءت هذه الخطوة بعد أن أعربت الإدارة عن تخوفها من فقدان الدعم لفتح والسلطة في أوساط الجمهور الفلسطيني في غزة، وأكثر من هذا في الضفة، في أعقاب أحداث 7 أكتوبر. حماس لم تعد تتمتع بدعم واسع في أوساط الجمهور في غزة، وأمثلة عن ذلك يمكن أن نراها في كل يوم، لكن في الضفة شعبيتها ما تزال عالية جدا. الإدارة الأميركية التي خافت من تفجر عنيف ضد السلطة وإسرائيل، طلبت من أبو مازن اتخاذ إجراءات تهدئ الجمهور – الذي يريد أن يرى تحسنا في وضعه الاقتصادي، لكن بذات القدر يواصل التأييد لأعمال حماس في غزة. استقالة الحكومة القائمة على أساس فتح جاءت بالتالي للسماح بتعيين خبراء لإدارة شؤون الضفة الغربية وغزة معا في اليوم التالي للحرب.
في نهاية هذا الشهر سيجتمع ممثلو 14 فصيلا فلسطينيا، بمن فيهم حماس والجهاد في موسكو وأحد القرارات التي يفترض أن تصدر من هناك هو التأييد لإقامة حكومة تكنوقراط. أبو مازن معني بتعيين محمد مصطفى مستشاره الاقتصادي القديم. أما الأميركيون، الإماراتيون، وحتى السعوديون فيريدون تعيين سلام فياض الذي نجح في الماضي في إجراء إصلاحات شاملة في السلطة. الأميركيون أرادوا أيضا نقل جزء من صلاحيات الرئيس أبو مازن الى فياض وهذا بالطبع ما لم يوافق عليه أبو مازن – فبقينا مع محمد مصطفى.
شخصية أخرى وقفت الى جانب فياض هو محمد دحلان الذي ظاهرا يدعي أنه ليس له تطلعات لـ "اليوم التالي" لأبي مازن. وقد التقى مع رئيس حركة حماس إسماعيل هنية في قطر ولاقى تأييده للخطوة، أما في هذه اللحظة على الأقل فإن أبا مازن يرفض ذلك. في كل حال، مع حكومة تكنوقراط أو مع حكومة فتح تستعدان لمعالجة شؤون غزة في اليوم التالي للحرب، تبقى على حالها مشكلة صغرى: حكومة بنيامين نتنياهو التي ترفض بشدة السماح بعودة السلطة الفلسطينية الى غزة.

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