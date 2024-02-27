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ألغام نتنياهو في طريق صفقة التبادل تعرقل التصور الأميركي لاتفاق قبل رمضان

2/27/2024 10:34:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان- تُسابق الجهود الدبلوماسية الزمن للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة قبل حلول شهر رمضان الفضيل، وفق التصور الأميركي الذي لا يجد أصداء إيجابية لدى حكومة الاحتلال التي تضع "ألغاماً" غير قليلة أمام مفاوضات صفقة تبادل الأسرى، بينما تحرص حركة "حماس" على خفض سقف التوقعات، ما لم تضمن إنهاء العدوان وإدخال المساعدات الإنسانية وإطلاق برنامج الإعمار بدون قيود إسرائيلية.
وعلى وقع تشييع جثامين ثلاثة شهداء فلسطينيين بالضفة الغربية في إطار تصعيد الاحتلال الخطير؛ فإن المقاومة الفلسطينية أكدت بأن حكومة الاحتلال تماطل بشأن اتفاق باريس وقضايا المرحلة الأولى، بينما تلقت حركة "حماس" أفكار الوسطاء وتقوم بدراسة مسودة مقترح محادثات باريس، التي تدور حول هدنة لمدة 40 يوماً وصيغة عشرة إلى واحد لتبادل الأسرى.
واعتبرت "حماس" أن "المسودة مقترح أميركي بهدف إعطاء (رئيس حكومة الحرب بنيامين) "نتنياهو" المزيد من الوقت للتجهيز لهجوم جديد".
وفي وقت سابق من أمس؛ أعرب الرئيس الأميركي، "جو بايدن"، عن أمله بأن يبدأ وقف إطلاق النار في قطاع غزة بحلول بداية الأسبوع المقبل، معلناً أن حكومة الاحتلال وافقت على عدم القيام بأنشطة عسكرية في القطاع خلال شهر رمضان.
وقال بايدن، في تصريحات بثتها شبكة "إن بي سي" الأميركية أمس، إن حكومة الاحتلال "التزمت بتمكين الفلسطينيين من الإخلاء من رفح، جنوباً، قبل تكثيف حملتها هناك لتدمير حماس"، كما أن هناك اتفاقاً من حيث المبدأ على وقف إطلاق النار بين الجانبين أثناء إطلاق سراح الأسرى.
وعلى الرغم من التفاؤل الحذر الذي أبداه بعض المسؤولين الإسرائيليين بشأن إمكانية التوصل إلى صفقة مع حركة "حماس" في قطاع غزة قبل حلول شهر رمضان، بناء على تفاهمات باريس الثانية نهاية الأسبوع الماضي، فإن "نتنياهو" قد يضع بعض العراقيل، على غرار ما فعله بعد لقاء باريس الأول، ولقاء القاهرة أيضاً.
فقد أتت مفاوضات باريس بعد تفاؤل الوسطاء من المحادثات السابقة في القاهرة، التي عمل "نتنياهو" على إجهاضها برفضه إرسال الوفد الإسرائيلي لاستكمالها، رغم المؤشرات الإيجابية التي أبلغه بها الوفد في حينه، ورغم إصرار واشنطن على التوصل إلى صفقة قبل رمضان.
كما تشكل "وثيقة نتنياهو" لمرحلة ما بعد العدوان على قطاع غزة، والتي كشف عنها قبل أيام، "لغماً" في طريق مفاوضات تبادل الأسرى، إزاء التزامه بمواصلة الحرب للقضاء على "حماس"، بما يعني استئناف القتال، ومحدودية فرص تحقيق وقف دائم لإطلاق النار.
في حين قال القيادي في حركة "حماس"، أسامة حمدان، إن "تسريب تفاصيل الوثيقة يستهدف الضغط وخلق حالة من الوهن لدى الفلسطينيين"، موضحاً بأن "الاحتلال رفض الاتفاق على المسودة التي تقدمت بها الولايات المتحدة"، والتي تعد، إلى جانب الأرقام المذكورة، مراوغة من قبل الاحتلال لحفظ ماء وجهه وللخروج من كل الالتزامات".
وشدد على أن "الأولوية لوقف العدوان وإنهاء الحصار وإدخال المساعدات وإطلاق برنامج لإعمار غزة بدون قيود إسرائيلية، ثم يأتي لاحقًا تبادل الأسرى، وما لم يتم وقف المجاعة في غزة وإنهاء العدوان لن نقبل أن تستمر الأمور على هذا النحو".
وأشار إلى أن "الإدارة الأميركية تحاول التأثير عبر تسريباتها على الرأي العام الفلسطيني، فيما يمارس الرئيس الأميركي، "جو بايدن"، النفاق السياسي ويشارك في جريمة قتل الفلسطينيين".
وتتضمن مسودة المقترح من محادثات باريس بشأن الهدنة في غزة، وقفاً لجميع العمليات العسكرية لمدة 40 يوماً ومبادلة أسرى فلسطينيين بأسرى إسرائيليين بنسبة 10 إلى 1، فيما سيتم، بموجب وقف إطلاق النار المقترح، إصلاح المستشفيات والمخابز في غزة وإدخال 500 شاحنة مساعدات يومياً، وتوفير آلاف الخيام والمنازل المؤقتة.
وينص مقترح باريس على إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين من النساء والأطفال تحت 19 عاماً وكبار السن مقابل الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين، والسماح بالعودة التدريجية للمدنيين النازحين إلى شمال القطاع، باستثناء الرجال في سن الخدمة العسكرية.
كما تنص المسودة على أن تقوم "حماس"بإطلاق سراح 40 من الأسرى الإسرائيليين، بينهم نساء وقصر وتحت سن 19 عاماً وكبار سن فوق 50 عاماً ومرضى، بينما ستطلق حكومة الاحتلال سراح نحو 400 أسير فلسطيني بدون إعادة اعتقالهم.
وأفادت وسائل إعلام الاحتلال أن حكومة الحرب تنتظر تلقي الرد الرسمي لحركة "حماس" على المقترح الذي تم التوصل إليه في محادثات باريس، التي عقدت بمشاركة أميركية إسرائيلية مصرية قطرية، يوم الجمعة الماضي.
وفي الأثناء؛ يواصل الاحتلال عدوانه ضد قطاع غزة بارتكاب 11 مجزرة ضد العائلات الفلسطينية، راح ضحيتها 96 شهيداً و172 جريحاً خلال الساعات الـ24 الماضية، مما يؤدي لارتقاء 29878 شهيداً و70215 جريحاً، منذ السابع من شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وفق وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.
وقالت "الصحة الفلسطينية" إنه لا تزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.
في غضون ذلك؛ شيع الفلسطينيون جثامين الشهداء الثلاثة الذين ارتقوا أمس برصاص قوات الاحتلال في مدينة طوباس، ومخيم الفارعة جنوب المدينة.
وفي وقت لاحق من مساء أمس قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن طواقمها استلمت شهيدا سقط برصاص الاحتلال على حاجز مزموريا بين بيت لحم والقدس المحتلة، ونقل لمستشفى الحسين ببيت لحم جنوب الضفة، إلا أنها لم تذكر اسمه.

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