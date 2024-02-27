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إحراق الجندي الأميركي لنفسه.. يخلف تداعيات لن تكون بصالح بايدن الساعي لرئاسة ثانية

2/27/2024 10:34:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الولايات المتحدة- تمثل واقعة حرق المهندس بسلاح الجوي الأميركي آرون يوشنيل نفسه أمام السفارة الإسرائيلية في الولايات المتحدة أكبر عملية احتجاج، وإدانة لما عدّه تورطا أميركيا في حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
ويتوقع خبراء أن تكون للحادثة آثار سياسية كبيرة على مجريات الاحداث في الولايات المتحدة، لن تسير بصالح إدارة الرئيس بايدن والذي يخالف كل القواعد الاخلاقية بإستمرار دعمه العسكري والمادي والمعنوي ليستمر الاحتلال في عدوانه على قطاع، غزة وتحبط إدارته كل مسعى لانهاء الحرب، من بينها إحباط مساعي دولية في مجلس الامن الدولي لانهاء العدوان عبر "فيتو" لثلاث مرات.
ويرى الخبراء أن هناك ازدواجية فرضها الرئيس بايدن على إدارته عبر التصريح المناهض لقتل المدنيين في غزة، وحتى تحميله إسرائيل مسؤولية القتل العشوائي للمدنيين، الا أنه من جهة أخرى يستمر بمد نيران العدوان بما يلزمها من وقود.
الكاتب والباحث السياسي أحمد محارم علق على واقعة إحراق الجندي الأميركي نفسه أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن، بالقول "لأول مرة نجد في الداخل الأميركي تعاطفا بهذا الشكل مع القضية الفلسطينية.
وأكد أحمد محارم، أن الحادث سيكون له تداعيات ويأتي في وقت خطير مع قرب الانتخابات الأميركية في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، مشيرا إلى أنه خلال يوم 7 آذار (مارس) القادم سيكون هناك خطاب لبايدن يتحدث فيه عن إنجازات البلد خلال الفترة الماضية.
وقال إن "خطاب الرئيس بايدن سيكون مهما وسط ظروف صعبة تمر فيها أميركا بسبب سياستها، وقصة الجندي الأميركي ستكون صعبة على الداخل الأميركي وبايدن والانتخابات القادمة".
وفضلت الصحافة الأميركية في عناوين أخبارها المتعلقة بالجندي آرون بوشنل، عدم ذكر السبب الذي دفعه لإحراق نفسه.
ومع انتشار مشاهد بوشنل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، صدرت تصريحات من شخصيات عديدة عبر مختلف المنصات بشأن الحادثة.
ونشر رئيس مجلس إدارة منظمة "الرؤية الوطنية" (PVA) وممثلها في الأمم المتحدة، محمد صفا، صورة بوشنل بين ألسنة اللهب، وقال: "هذه الصورة يجب أن تأخذ مكانها في الصفحة الأولى من جميع صحف العالم".
بدورها، لفتت الكاتبة والباحثة في المجلس الوطني الإيراني الأميركي، آسال راد، إلى عناوين الأخبار التي نشرتها نيويورك تايمز ورويترز وسي إن إن وواشنطن بوست بشأن إضرام بوشنيل النار في نفسه.
وأشارت راد أن عناوين الوسائل الإعلامية المذكورة لم تتطرق إلى سبب قيام الجندي بحرق نفسه.
وقال الموسيقي البريطاني لوكي أنه "من المحتمل أن تقوم قريبا صحيفة وول ستريت أو نيويورك تايمز بتعيين عميل مخابرات إسرائيلي سابق لكتابة مقال يشوه سمعة بوشنل".
بدورها قالت الكاتبة الأسترالية كايتلين جونستون إن بوشنل "كان على حق في احتجاجه"، مضيفة أن الناس في غزة يُحرقون وهم أحياء، ويختنقون حتى الموت تحت المباني المنهارة، ويخضعون لإجراءات طبية دون تخدير، ويتضورون جوعا، ويموت أحباؤهم أمام أعينهم.
وذكرت جونستون أن هذه لم تكن المرة الأولى التي يحرق فيها شخص نفسه في الولايات المتحدة، حيث قام متظاهر مجهول بإضرام النار في نفسه بالعلم الفلسطيني أمام القنصلية الإسرائيلية في أتلانتا في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
ورغم انتشار مشاهد الجندي الأميركي وهو يضرم النار في نفسه على وسائل التواصل الاجتماعي تحت عنوان "الاحتجاج من أجل غزة"، إلا أن المؤسسات الإعلامية الأميركية الرائدة تجنبت استخدام رسائل بوشنل حول غزة وفلسطين والإبادة الجماعية في عناوينها الرئيسة أثناء تغطيتها للحدث.
من جهتها حمّلت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن المسؤولية عن وفاة جندي أميركي أضرم النار في نفسه أمام مقر السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأميركية واشنطن، تنديدا بـ"الإبادة الجماعية" التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة.
وقالت الحركة في بيان "تتحمل إدارة بايدن المسؤولية الكاملة عن وفاة الطيار في الجيش الأميركي آرون بوشنل بفعل سياستها التي دعمت الكيان الصهيوني في حرب الإبادة ضد شعبنا الفلسطيني".
وأوضحت حماس أن بوشنل "دفع حياته في سبيل تسليط الضوء على المجازر والتطهير العرقي الصهيوني ضد شعبنا في قطاع غزة".
وأعربت الحركة عن تعازيها وتضامنها مع عائلة وأصدقاء الطيار الأميركي.
وقالت إن الطيار الأميركي آرون بوشنل خلّد اسمه بوصفه مدافعا عن القيم الإنسانية ومظلومية الشعب الفلسطيني المكلوم بسبب الإدارة الأميركية وسياساتها الظالمة، مثلما فعلت الناشطة الأميركية راشيل كوري التي سحقتها جرافة إسرائيلية في رفح عام 2003.
وأضافت حماس أن رفح هي المدينة نفسها التي دفع بوشنل حياته ثمنا للضغط على حكومة بلاده "لمنع الجيش الصهيوني المجرم من الهجوم عليها واقتراف مجازر وانتهاكات فيها".
وتابعت الحركة "سيبقى الطيار البطل آرون بوشنل خالدا في ذاكرة شعبنا الفلسطيني وأحرار العالم، ورمزا لروح التضامن الإنساني العالمي مع شعبنا وقضيته العادلة".
ولفتت إلى أن الحادث المأساوي الذي أفقد الطيار بوشنل حياته هو "تعبير عن حالة الغضب المتنامي بين الشعب الأميركي الرافض لسياسة بلاده التي تساهم في قتل وإبادة شعبنا، والرافض لتعدي حكومة بلاده على القيم الإنسانية العالمية عبر تقديم الغطاء لضمان إفلات الكيان وقادته النازيين من العقاب والمحاسبة".-(وكالات)

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