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توقف الهجمات في سورية والعراق.. امتثال إيراني لتهديدات بايدن أم تخطيط لعمل ما؟

2/27/2024 10:34:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عواصم - فيما اعتبرت مصادر أميركية أن الهدوء الذي ساد من قبل إيران وحلفائها في المنطقة، جاء بعد تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن عبر رسائل مباشرة وغير مباشرة للحكومة في طهران، بأنه مستعد لقصف أهداف داخل الأراضي الإيرانية، اعتبر أميركيون آخرون أنه "هدوء مقلق"، في إشارة إلى أن ايران تخطط لشيء ما.
وكانت رسالة بايدن بقصف الأراضي الإيرانية واضحة لطهران إن هي قررت توسيع دائرة النزاع وهددت الجنود الأميركيين.
وتعتبر مصادر أميركية في واشنطن أن إيران بالفعل فهمت الرسالة، وتضيف "الآن نرى ذلك في صمت المليشيات وعدم إتيان إيران بأي حركة، معتبرة الرسالة بمثابة نجاح للردع".
إلا أن أحد المصادر الأميركية قال، "إنه هدوء مريب!". وتابع بالقول "إننا لم نرَ منذ أسابيع أي طلقة في هذه المنطقة" أي سورية والعراق والخليج العربي ومضيق هرمز.
متحدّث آخر اعتبر أنه ما يجري راهنا من هدوء، مستمر إلى أن يقرر الإيرانيون أمراً آخر.
ويفهم الأميركيون أن الإيرانيين مصرّون على هدفهم الإستراتيجي، وهو إخراج الأميركيين من منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً من العراق وسورية، أو أقلّه من العراق وسورية، وهم ينتظرون أن يعاود الإيرانيون وأعوانهم الكرّة في وقت ما، وأن نعود إلى اعتداءات تقوم بها هذه المليشيات ضد القوات الأميركية، أو أن تعود إيران إلى بعض التحركات في الخليج العربي ومضيق هرمز، لكنهم في الوقت ذاته يرون أن ما فعلته الإدارة الحالية والهدوء الذي التزمت به إيران ومليشياتها هو نتيجة جيّدة، وأن الردع قائم بحسب المتحدثين في واشنطن.
ولم يؤكّد الأميركيون إن كانت تهديدات بايدن بضرب إيران قد ساهمت في خفض التوتر النووي، كما أدعى الرئيس الأميركي جو بايدن.
ويوم أول من أمس، سرّبت أكثر من دولة تقرير مدير وكالة الطاقة الذرية عن إيران ويقول فيه إن إيران عمدت إلى خفض كميات اليورانيوم المخصب لديها.
وقال تقرير رافاييل غروسي إن إيران عمدت إلى تحويل كميات من اليورانيوم القريب من "الدرجة العسكرية" أي أعلى من 60 %، وهذه هي المرة الأولى التي تتراجع فيها الكميات "الخطيرة" منذ العام 2021، ويشير التقرير إلى أن الخطوة الإيرانية جاءت خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وهناك استنتاج غير مؤكّد من قبل الإدارة الأميركية ويقول إن إيران أبطأت من تخصيب اليورانيوم وخفضت كمياته بنسبة 60 % بعدما أبلغ بايدن طهران أنه سيقصف في حال التصعيد.
ولم يؤكد المتحدثون الأميركيون هذا الربط، وقالوا إن الإدارة الحالية راضية عن أنها تمكنت من احتواء النزاع، وحصره في غزة، وأن المليشيات توقفت عن مهاجمة الأميركيين منذ أسابيع، وأن الإيرانيين لم يحركوا أية قوات بحرية ولم يقوموا بأية أعمال تحرّش في الخليج العربي أو مضيق هرمز.
"هذا الهدوء المريب" يقابله الأميركيون من جهة أخرى بالتأكيد أن القوات العسكرية الأميركية تتمتع بقدرات هائلة للتحرّك، فهناك أعداد كبيرة من القوات الجوية المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط، وتؤكد المصادر العسكرية أن الأميركيين قادرون على إرسال طائرات إستراتيجية من أراضيهم، ومن أراضي بلدان صديقة، خصوصاً في أوروبا، للقيام بأي أعمال قصف ضرورية.
ورغم الكثير من المؤشرات على أن القوات العسكرية الأميركية تعاني من الانشغال في مسارح عمليات حول العالم، يريد الأميركيون التأكيد للإيرانيين أنهم قادرون، وخلال ساعات، على حشد قوات ضاربة جوية وبحرية كثيرة، وأنهم يستطيعون ضرب أهداف إيرانية يرى الأميركيون أن تدميرها ضروري إما لإضعاف القدرات الإيرانية أو لتوجيه رسائل تحذيرية.
واعتبرت مصادر في الحكومة الأميركية أن هجمات المليشيات العراقية خلال الشهر الماضي كانت تهديداً حقيقياً للأميركيين المنتشرين في العراق وسورية.
وكانت الإدارة الأميركية برئاسة بايدن قالت إنها تمكنت من ردع إيران ومليشياتها في العراق وسورية، وقد تحدّث أكثر من مصدر في الحكومة الأميركية عن التهديدات الإيرانية الحالية في منطقة الشرق الأوسط، وأكدوا أن هذه الأيام تثبت بالفعل أن سياسة بايدن تجاه إيران وصلت إلى هدفها.
وأكد متحدثون أميركيون أن بايدن ومساعديه من خلال تحركاتهم الدبلوماسية والميدانية نجحوا في إبقاء إيران خارج دائرة النزاع (العدوان على غزة).
كما أن إيران لم تحرّك قوات على الأرض، ولم ترسل قوات من أراضيها إلى خارج هذه الأراضي للقيام بأي عمل عسكري مباشر من أي نوع، واكتفت بمتابعة إرسال مستشارين وجنود في الحرس الثوري الإيراني للعمل إلى جانب المليشيات العراقية الموالية لإيران، وإلى جانب قوات النظام السوري والمليشيات التي بنتها إيران لمد ذراع نفوذها إلى سورية.
واعتبرت مصادر في الحكومة الأميركية أن هجمات المليشيات العراقية خلال الشهر الماضي كانت تهديداً حقيقياً للأميركيين المنتشرين في العراق وسورية، كما أن مقتل ثلاثة جنود أميركيين في قاعدة "البرج 22" كان خرقاً واضحاً للخطوط الحمراء التي تتبعها أي إدارة أميركية وأي رئيس أميركي.
وكان الرد الأميركي متعدد الأوجه، وبدأ بحملة قصف جوي على مقرات للمليشيات والحرس الثوري الإيراني في سورية والعراق، وبعد ذلك قتل الأميركيون أحد زعماء مليشيات كتائب حزب الله، وكان المسؤول عن عمليات الصواريخ في سورية.-(وكالات)

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