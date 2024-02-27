واشنطن: ضربنا 230 هدفا في اليمن
التاريخ
2/27/2024 10:34:13 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي أن القوات الأميركية ضربت 230 هدفا في اليمن "ردا على هجمات الحوثيين في البحر الأحمر".
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