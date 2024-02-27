سراب الدولتين‏: كيف تكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة‏ (2-1)

MENAFN - Alghad Newspaper) ‏‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة

مارك لينش؛ وشبلي تلحمي*

- (فورين أفيرز) 20/2/2024

أنتج رد إسرائيل المدمِّر على الهجوم الصادم الذي شنته حماس في 7 تشرين الأول (أكتوبر) كارثة إنسانية. خلال أول 100 يوم من الحرب وحدها، أسقطت إسرائيل على قطاع غزة ما يعادل، بالكيلوطن، ثلاث قنابل نووية، وأسفر القصف عن مقتل حوالي 24.000 فلسطيني (حتى كتابة هذه السطور)، من بينهم أكثر من 10.000 طفل. كما جُرح عشرات الآلاف الآخرين؛ وتم تدمير أو إتلاف 70 بالمائة من منازل غزة؛ وتشريد 1.9 مليون شخص -حوالي 85 في المائة من سكان القطاع. وبحلول تلك المرحلة، كان ما يقدر بنحو 400.000 من سكان غزة معرضين لخطر المجاعة، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة، وكانت الأمراض المعدية تنتشر بينهم بسرعة. وخلال الفترة نفسها، قُتل مئات الفلسطينيين في الضفة الغربية على أيدي المستوطنين الإسرائيليين أو القوات الإسرائيلية، واعتُقل أكثر من 3.000 فلسطيني، الكثيرون منهم من دون أي تهمة.‏

‏منذ البداية تقريبًا، كان من الواضح أن إسرائيل لم تكن قد حددت نهاية لحربها في غزة، مما جعل الولايات المتحدة تعود إلى استخدام صيغة مألوفة. في 29 تشرين الأول (أكتوبر)، تمامًا عندما كان الغزو البري الإسرائيلي للقطاع قد بدأ للتو، قال الرئيس الأميركي ‏‏جو بايدن‏‏: "يجب أن تكون هناك رؤية لما سيأتي تاليًا. ومن وجهة نظرنا، يجب أن يكون ذلك حل دولتين". وبعد ثلاثة أسابيع، بعد الدمار الاستثنائي الذي لحق بشمال غزة، قال الرئيس الأميركي مرة أخرى: "لا أعتقد أن هذا سينتهي في نهاية المطاف إلى أن يكون هناك حل دولتين". وفي 9 كانون الثاني (يناير)، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من بدء الحرب، كرر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، هذه اللازمة مرة أخرى، وقال للحكومة الإسرائيلية إن الحل الدائم "لا يمكن أن يأتي إلا من خلال نهج إقليمي يتضمن طريقًا إلى إقامة دولة فلسطينية".‏

‏ربما تنطلق هذه الدعوات إلى إحياء حل الدولتين من نوايا حسنة. على مدى سنوات، كان حل الدولتين هو الهدف المعلن للدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة، وما يزال يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه الترتيب الوحيد الذي يمكن أن يلبي بشكل معقول التطلعات الوطنية لشعبين يعيشان في أرض واحدة. كما أن إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل هو أيضًا المطلب الرئيسي لمعظم الحكومات العربية والغربية، فضلاً عن الأمم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى. ولذلك عاد المسؤولون الأميركيون إلى الخطاب والمفاهيم التي سادت في العقود السابقة بغية العثور على جانب مشرق ما في المذبحة. ومع الفظائع التي لا توصف لهجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) والحرب المستمرة على غزة التي توضح أن الوضع الراهن غير قابل للاستمرار، يجادل هؤلاء المسؤولون بأن هناك الآن نافذة لتحقيق تسوية أكبر: تستطيع واشنطن أن تدفع الإسرائيليين والفلسطينيين إلى تبني الهدف بعيد المنال المتمثل في وجود دولتين تتعايشان بسلام جنبًا إلى جنب، بينما يتم في الوقت نفسه ضمان التطبيع بين إسرائيل والعالم العربي.‏

لكن فكرة خروج دولة فلسطينية من تحت أنقاض غزة ليس لها أساس في الواقع. قبل ‏‏7 تشرين الأول (أكتوبر)‏‏ بوقت طويل، كان من الواضح أن العناصر الأساسية اللازمة لحل الدولتين لم تعد موجودة. فقد انتخبت إسرائيل حكومة يمينية تضم مسؤولين يعارضون علنًا حل الدولتين. وأصبحت القيادة الفلسطينية المعترف بها لدى الغرب -السلطة الفلسطينية- لا تحظى بشعبية كبيرة بين الفلسطينيين. ونمت المستوطنات الإسرائيلية إلى الحد الذي أصبح فيه إنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة الأراضي شبه مستحيل. وعلى مدى ما يقرب من ربع قرن، لم تكن هناك أيضًا أي مفاوضات إسرائيلية فلسطينية جادة، ولم تؤيد أي دائرة انتخابية رئيسية في السياسة الإسرائيلية استئنافها. ولم يؤد هجوم حماس العنيف على إسرائيل ومحو إسرائيل لغزة بعد أشهر إلا إلى تفاقم هذه الاتجاهات وتسريعها.‏

‏إن التأثير الرئيسي لمعاودة الحديث مرة أخرى عن حل الدولتين هو إخفاء واقع الدولة الواحدة الذي يكاد يكون من المؤكد أنه سيصبح أكثر رسوخًا في أعقاب الحرب. سيكون من الجيد أن يتمكن الإسرائيليون والفلسطينيون من التفاوض على تقسيم سلمي للأرض والناس إلى دولتين ذاتي سيادة. لكنهم لا يستطيعون. في تصريحات علنية متكررة خلال كانون الثاني (يناير)، لم يكتف رئيس الوزراء الإسرائيلي، ‏‏بنيامين نتنياهو،‏‏ بإعلان أنه يعارض قيام دولة فلسطينية فحسب، لكنّه أعلن أيضًا أنه سيستمر، على حد تعبيره، في إدامة "سيطرة أمنية إسرائيلية كاملة على جميع الأراضي الواقعة غرب (نهر) الأردن" -الأراضي التي تشمل القدس الشرقية والضفة الغربية وغزة. وبعبارة أخرى، يبدو من المرجح أن تستمر إسرائيل في حكم ملايين الفلسطينيين غير المواطنين من خلال هيكل حكم شبيه بالفصل العنصري يُحرم فيه هؤلاء الفلسطينيون من حقوقهم الكاملة إلى الأبد.‏

يتحمل السياسيون الإسرائيليون معظم المسؤولية عن هذا الواقع القاتم كما تطور على مدى عقود، ساعدهم في ذلك القادة الفلسطينيون الضعفاء والحكومات العربية غير المبالية. ولكن لا يوجد طرف خارجي يتقاسم اللوم أكثر من ‏‏الولايات المتحدة‏‏، التي مكّنت ودافعت عن الحكومة الأكثر يمينية وتطرفًا في تاريخ إسرائيل. لا يمكن لإدارة بايدن أن تصنع السلام بمجرد الدعوة إليه. لكنّها تستطيع أن تدرك أن خطابها الشفهي حول مستقبل الدولتين قد فشل، وأن تتحول إلى نهج يركز على التعامل مع الوضع كما هو. وهذا يستلزم التأكد من التزام إسرائيل بالقانون الدولي والمعايير الليبرالية لجميع الناس الذين يعيشون في الأراضي الخاضعة لسيطرتها، والتمسك بتعهد بايدن بتعزيز "تدابير متساوية من الحرية والعدالة والأمن والازدهار للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء". ويغلب أن يحمي مثل هذا النهج، الذي من شأنه أن يجعل سياسة الولايات المتحدة أكثر انسجامًا مع تطلعاتها المعلنة، وأن يخدم كلاً من الإسرائيليين والفلسطينيين -وأن يدعم المصالح الأميركية العالمية.‏

‏صنائع الفوضى‏

‏وُصف هجوم حماس المروع في 7 تشرين الأول (أكتوبر) في بعض الأحيان بأنه "غزو" اخترق فيه مسلحون "الحدود" بين‏‏ إسرائيل‏‏ وغزة. ولكن لا توجد حدود بين الأراضي الفلسطينية في غزة وإسرائيل، كما لا توجد حدود بين إسرائيل والضفة الغربية. إنَّ الحدود ترسم خطوط السيادة بين الدول -والفلسطينيون ليست لديهم دولة.‏

أصبح قطاع غزة تحت السيطرة المصرية خلال حرب العام 1948، عندما تأسست دولة إسرائيل. وفي العام 1967، احتلت إسرائيل غزة، إلى جانب الضفة الغربية وشبه جزيرة سيناء ومرتفعات الجولان. وعلى مدى السنوات الست والعشرين التالية، حكمت إسرائيل مباشرة القطاع الصغير المكتظ بالسكان، وأدخلت المستوطنات اليهودية إليه كما فعلت في بقية الأراضي الأخرى التي استولت عليها. وفي العام 1993، في أعقاب "اتفاقات أوسلو"، سلمت إسرائيل بعض شؤون الإدارة اليومية لقطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية، لكنها احتفظت بهيمنة فعلية بإدامة وجود عسكري دائم فيه، وبالسيطرة على محيطه البري ومجاله الجوي، والإشراف على موارده المالية وإيراداته الضريبية.‏

‏في العام 2005، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي حينذاك، أرييل شارون، الانسحاب من جانب واحد من غزة وتفكيك المستوطنات الإسرائيلية الموجودة هناك. لكن ذلك لم يغير الحقائق الأساسية للاحتلال. على الرغم من أن الفلسطينيين تُركوا لتحديد الحكم الداخلي للقطاع، احتفظت إسرائيل بالسلطة المطلقة على الحدود المشتركة والشواطئ والمجال الجوي، بينما قامت مصر بمراقبة الحدود الوحيدة لغزة على طول شبه جزيرة سيناء، بالتنسيق الوثيق مع إسرائيل. ونتيجة لذلك، سيطرت إسرائيل، بمساعدة مصرية، على كل ما يدخل إلى غزة أو يخرج منها -الغذاء ومواد البناء والأدوية والناس.‏

‏بعد فوز حماس في الانتخابات في غزة في العام 2006، ثم تعزيز سلطتها هناك في العام 2007، وجدت الحكومة الإسرائيلية أنه من المفيد ترك المنظمة الإسلامية تراقب القطاع وتشرف على أمنه إلى أجل غير مسمى، وبالتالي ترك الفلسطينيين بقيادة منقسمة، ونزع فتيل الضغط الدولي على إسرائيل للتفاوض. وفي الوقت نفسه، فرضت إسرائيل حصارًا على القطاع، مما عزله فعليا عن بقية العالم. ومن جهتها، وسعت حماس بشكل كبير نظام الأنفاق تحت الأرض الذي ورثته من إسرائيل للالتفاف على الحصار، وتعزيز قبضتها على اقتصاد غزة وسياستها، وبناء قدراتها العسكرية الخاصة. واندلاع النوبات المتكررة للصراع -التي عادة ما تنطوي على إطلاق حماس وابلاً من الصواريخ تليه ضربات انتقامية من إسرائيل- سمح لحماس بإظهار أوراق اعتمادها في المقاومة، وسمح لإسرائيل بإظهار أنها تقوم بـ"جز العشب"، حيث تسعى إلى إضعاف قدرات حماس العسكرية وبنيتها التحتية. وغالبًا ما كانت عمليات إسرائيل تقتل مئات المدنيين من دون تحدي السيطرة الداخلية للمنظمة. وقد عانى شباب غزة تحت الحصار والعنف المتكرر، لكن حماس احتفظت بسيطرة مُحكمة على السلطة.‏

في السنوات التي سبقت 7 تشرين الأول (أكتوبر)، بدا هذا الوضع بحكم الأمر الواقع في غزة -والإدارة الموازية للضفة الغربية التي تتولاها "السلطة الفلسطينية" الضعيفة- بائسًا، لكنه مستدام بالنسبة للعديد من المراقبين في كل من المنطقة والغرب. وهكذا، يمكن لإدارة بايدن ببساطة أن تنحّي القضية الفلسطينية جانبًا في سعيها إلى تحقيق التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية. ويمكن للسياسيين الإسرائيليين أن يتشاجروا حول الإصلاحات القضائية المناهضة للديمقراطية واستيلاء نتنياهو على السلطة، حتى في الوقت الذي تجاهلت فيه حركة الاحتجاج الإسرائيلية المستمرة إلى حد كبير ضم الحكومة الزاحف للضفة الغربية. لكن الصدمة والغضب اللذين أثارهما هجوم حماس الوحشي والانتقام الإسرائيلي غير العادي الذي تلاه بددا ذلك الوهم، وأوضحا أن تجاهل وضع غير عادل بشكل واضح ليس أمرًا غير مستدام فحسب، بل إنه خطير للغاية، وأنه لا يمكن إعادة تشكيل النظام الإقليمي من دون الاعتراف بمحنة الفلسطينيين.‏

لا دولتان ولا دولة واحدة‏

‏بينما تتكشف الحرب في غزة، جادل العديد من الإسرائيليين بأنه لا يمكن العودة إلى الوضع الذي كان قائمًا بحكم الأمر الواقع، وهو ما يقصدون به عدم وقف إطلاق النار من دون "تدمير" حماس بالكامل. لكن بدائل حكم حماس التي اقترحها القادة الإسرائيليون هي إلى حد كبير استمرار للوضع القائم مسبقًا. إن إسرائيل لا تقوم بغزو واحتلال غزة فجأة: إنها لم تتوقف أبدًا عن السيطرة عليها، وهو واقع حاضر جدًا بالنسبة لسكان غزة الذين عانوا على مدى 17 عامًا تحت الحصار الإسرائيلي. ولعل من الأدق القول إن إسرائيل، التي كانت القوة المحتلة ذات السيادة في غزة لمدة 56 عامًا في ظل مجموعة متنوعة من التشكيلات السياسية، تحاول مرة أخرى إعادة كتابة قواعد هيمنتها. وكما أوضحت الحكومة الإسرائيلية، فإنه ليس لديها أي نية لمتابعة السعي المتجدد لإقامة دولة فلسطينية.‏

‏كان الإسرائيليون قد فقدوا الاهتمام بشأن حل الدولتين قبل وقت طويل من 7 تشرين الأول (أكتوبر). وعلى مدى العقد الماضي، تراجع معسكر السلام الإسرائيلي، الذي يمثله "حزب ميرتس"، انتخابيًا إلى حد الانتهاء التام تقريباً؛ في العام 2022، فشل في تجاوز العتبة الانتخابية للتمثيل في الكنيست. وكانت الحكومة الإسرائيلية الحالية قد تنصلت تقريبًا من "حل الدولتين" وضمت أعضاء يمينيين يتطلعون علنًا إلى الضم الكامل لغزة والضفة الغربية. وقد سارع هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) هذا الاتجاه. وقد فقد الجمهور الإسرائيلي بأغلبية ساحقة ما تبقى من ثقة ضئيلة في حل على أساس الدولتين، مع صعود حركة استيطانية عازمة على السيطرة على جميع الأراضي الواقعة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط إلى سدة السلطة بلا هوادة.‏

‏قد يجادل البعض بأن هؤلاء المستوطنين يمارسون مثل هذا النفوذ فقط لأن نتنياهو يعتمد عليهم للبقاء في السلطة. لكن المشكلة أكبر من ذلك بكثير. فقد أصبح أغلب الإسرائيليين اليوم غير مهتمين بالمقدار نفسها بحل دولتين أو حل دولة واحدة قائمة على المساواة بين جميع السكان في الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية. ويشعر الكثيرون أيضًا بأن هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) أكد أسوأ مخاوفهم بشأن الفلسطينيين. وسواء تم الاعتراف بذلك أم لا، فإن رفض كل من حل الدولتين وحل الدولة الواحدة القائمة على المساواة للجميع يترك احتمالين: المزيد من ترسيخ التفوق اليهودي والسيطرة على غرار الفصل العنصري على السكان غير اليهود الذين سيفوقون قريبًا عدد اليهود الإسرائيليين؛ أو ترحيل الفلسطينيين على نطاق واسع من الأرض، كما دعا بعض وزراء الحكومة الإسرائيلية على الملأ.‏

وعلى الجانب الفلسطيني، انهارت مكانة السلطة الفلسطينية، التي كانت أساسية في تفكير واشنطن بشأن غزة ما بعد الحرب. وإلى جانب عجزها عن وقف السياسات الإسرائيلية، فإنها تعاني من تصورات عن الفساد وعدم وجود تفويض انتخابي. واليوم، لا يكاد أي فلسطيني يدعم رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس. (أظهر استطلاع للرأي أجري في أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) خلال وقف إطلاق النار القصير في غزة أن نسبة تأييده بلغت سبعة في المائة). وفي الوقت نفسه، ارتفعت شعبية ‏‏حماس‏‏ بين الفلسطينيين، وخاصة في الضفة الغربية. وتظهر استطلاعات الرأي الأخيرة أنه ما يزال هناك بعض الدعم لحل الدولتين بين الفلسطينيين، ولكن لا توجد أي ثقة تقريبًا في الولايات المتحدة لتحقيقه.‏

‏‏هذا هو الواقع السياسي الصارخ الذي سيواجهه أولئك الذين يضغطون من أجل إطار تفاوضي قائم على حل الدولتين. لا القيادة ولا الجمهور على أي من الجانبين يدعم مثل هذه العملية. كما أن الحقائق على الأرض -البنية التحتية الأمنية والطرقية الإسرائيلية الواسعة والمتنامية والمصممة لربط وحماية المستوطنات اليهودية في جميع أنحاء الضفة الغربية، إلى جانب التدمير شبه الكامل لغزة- تجعل من قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة أمرًا لا يمكن تصوره تقريبًا. ولم تعط الولايات المتحدة أي إشارة على استعدادها لممارسة القوة اللازمة للتغلب على هذه العقبات.‏

الآن، يشعر البعض بالأسى لأن السابع من تشرين الأول (أكتوبر) وجه ضربات قاتلة لكل من حل الدولتين وبديل قيام دولة واحدة عادلة وسلمية. لكنّ أيًا منهما لم يكُن معروضًا. كان التأثير الرئيسي للحرب حتى الآن هو كشف الغطاء عن، والزيادة الدرامية في المظالم في دولة واحدة، قائمة على أساس القهر الاقتصادي، والقانوني، والعسكري الذي تمارسه مجموعة على أخرى -وهو وضع ينتهك القانون الدولي ويسيء إلى القيم الليبرالية. هذا هو الوضع الذي يجب مواجهته قبل إمكانية طرح مسألة الدولتين. وهنا تستطيع الولايات المتحدة أن تُحدث فرقاً كبيراً.

ظروف حرجة‏

‏بدلاً من الضغط والدفع من أجل التوصل إلى حل دولتين ليس ثمة أي احتمال لتحقيقه تقريبًا، يجب على واشنطن أن تدرك الواقع الحالي وأن تستخدم نفوذها لفرض الالتزام بالقوانين والأعراف الدولية على جميع الأطراف. وقد تجنبت الولايات المتحدة منذ فترة طويلة إلزام إسرائيل بهذه المعايير. بل إن إدارة بايدن ذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك، فحمت إسرائيل حتى من القوانين السارية في الولايات المتحدة نفسها. (في كانون الثاني (يناير)، وجد تحقيق أجرته ‏‏صحيفة "الغارديان‏‏" أنه منذ العام 2020، استخدمت وزارة الخارجية الأميركية "آليات خاصة" لمواصلة تزويد إسرائيل بالأسلحة، على الرغم من القانون الأميركي الذي يحظر مساعدة الوحدات العسكرية الأجنبية المتورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان). وهذا يحتاج إلى تغيير. ببساطة من خلال دعم النظام الدولي الليبرالي القائم على القواعد، يمكن لواشنطن أن تفعل الكثير للتخفيف من أحلك المظالم التي يشهدها الوضع الحالي. ولن يتعلق مثل هذا النهج بإملاء واشنطن على الإسرائيليين والفلسطينيين ما يجب فعله. إنه يتعلق ‏‏بإنهاء الممارسة الشاذة المتمثلة في استخدام موارد أميركية كبيرة لتمكين سلوك تجده الولايات المتحدة مرفوضًا، بل ويتعارض مع المصالح الأميركية نفسها.‏

‏ينبغي أن يتضمن نهج قائم على القواعد لإدارة وضع ما بعد الحرب في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية عدة مكونات. أولاً، يجب على الولايات المتحدة أن تتخلى عن رفضها الدعوة إلى وقف إطلاق النار (على الأقل حتى كتابة هذه السطور)، والسعي إلى إنهاء الحرب في غزة وإعادة الرهائن الإسرائيليين في أسرع وقت ممكن. ومن شأن وقف لإطلاق النار أن يوقف القتل اليومي لمئات الفلسطينيين وأن يسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مما يحول دون الانتشار السريع للمجاعة والأمراض المعدية. كما أنه سينهي إطلاق حماس للصواريخ على إسرائيل، ويخفف من حدة التوترات مع "حزب الله" على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، ويسمح للإسرائيليين النازحين بالعودة إلى بلداتهم الحدودية. وقد يؤدي ذلك إلى قيام ‏‏الحوثيين‏‏ في اليمن بإنهاء حملتهم ضد الشحن البحري في البحر الأحمر، التي وسعت الحرب بشكل خطير. (قال كل من زعيم "حزب الله"، حسن نصر الله، وأعضاء من الحوثيين في تصريحات علنية إنهم سيوقفون الهجمات في حالة وقف إطلاق النار، وأكد نصر الله أن الهجمات ضد القوات الأميركية في العراق وسورية التي تشنها الميليشيات المدعومة من إيران سوف تتوقف أيضًا).‏ (يُتبع)



‏*مارك لينش Marc Lynch: أستاذ العلوم السياسية والشؤون الدولية في جامعة جورج واشنطن.‏ متخصص في شؤون الشرق الأوسط، خاصة شؤون الإسلاميين والعراق وفلسطين، وهو مؤلف كتاب "أصوات الشعب العربي الجديد" من منشورات (دار جامعة كولومبيا للنشر، صدر في كانون الأول (ديسمبر) 2005. بدأ مبكراً في التعرف علي الوطن العربي الذي عاش فيه ثلاث سنوات في بداية التسعينيات متنقلا بين عمان والقاهرة، وله رؤية حول ضرورة دمج الإسلاميين في الحياة السياسية في المجتمعات العربية. ينشر كتاباته في مجلة "فورين أفيرز".

*شبلي زكي تلحمي Shibley Telhami (1951): أستاذ جامعي في العلوم السياسية، أميركي من أصل فلسطيني من فلسطينيي 1948. أستاذ كرسي أنور السادات للسلام والتنمية في جامعة مريلاند، كوليج بارك، وزميل غير مقيم في مركز صبان لسياسات الشرق الأوسط في معهد بروكنجز. وباحث ومحلل سياسي. عمل مستشارًا للبعثة الأميركية في الأمم المتحدة (1990-1991)، ومستشارًا لعضو الكونغرس السابق لي هاملتون، وعضوًا في وفد الولايات المتحدة إلى اللجنة الثلاثية الأميركية الإسرائيلية الفلسطينية، التي انتدبت حسب اتفاقية "واي ريفر"، من بين الكثير من المناصب والعضويات الأخرى.

*نشر هذا المقال تحت عنوان: The Two-State Mirage: How to Break the Cycle of Violence in a One-State Reality













