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مقرر أممي: أزمة غزة غير مسبوقة في العالم

2/27/2024 10:33:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال المقرر الأممي المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري إن الأزمة في قطاع غزة غير مسبوقة على مستوى العالم، داعيا إلى محاسبة إسرائيل على جرائم الحرب والإبادة الجماعية.
وفي تصريحات للجزيرة أضاف فخري أن هناك محاولات من قبل الحكومات لإدخال المساعدات لكن لا توجد أفعال.
وأشار المقرر الأممي إلى أن حلفاء إسرائيل يتحملون المسؤولية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، ولفت إلى أن هناك استهدافا للعاملين بالشأن الإنساني وعرقلة لقوافل المساعدات.
وعبر فخري عن إحباطه من المنظومة الدولية، وقال "لا أثق بمجلس الأمن فالقرارات فيه قد لا تنفذ أو تواجه بالفيتو".
واستخدمت الولايات المتحدة منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حق النقض (الفيتو) بمجلس الأمن ثلاث مرات ضد مشاريع قرارات لوقف إطلاق النار.



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إسرائيل كلها مذنبة
وفي وقت سابق، نقلت صحيفة الغارديان البريطانية، عن فخري، قوله إن إسرائيل لا تستهدف المدنيين فحسب بل تحاول تدمير مستقبل الشعب الفلسطيني من خلال إيذاء أطفاله.
وأضاف أن إسرائيل تجوع الفلسطينيين عمدا، ويجب محاسبتها على جرائم الحرب والإبادة الجماعية، وهذا يعني أن دولة إسرائيل كلها مذنبة، وليس الأفراد أوالحكومة الحالية وحدهم.
وقال مسؤول كبير في مجال المساعدات بالأمم المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء إن ما لا يقل عن 576 ألف شخص في قطاع غزة يمثلون ربع السكان أصبحوا على بعد خطوة واحدة من المجاعة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حوالي 30 ألف شهيد معظمهم أطفال ونساء. وانهارت الرعاية الصحية إلى حد كبير، ويعيش كثير من الأشخاص في الخيام أو في الشوارع.
ويواجه معظم سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.2 مليونا خطر المجاعة مع تجميد عدد من الدول المانحة على رأسها الولايات المتحدة تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ومنع إسرائيل دخول المساعدات.
وقبل أيام دقت الأمم المتحدة والوكالات الدولية المعنية ناقوس الخطر بخصوص المجاعة التي يواجهها سكان قطاع غزة خاصة مناطق الشمال.

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