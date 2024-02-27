اقتحامات واعتقالات جديدة في الضفة الغربية



واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند حاجز مخيم شعفاط العسكري، شمال القدس المحتلة.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال عند حاجز مخيم شعفاط، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، وقنابل الصوت صوب الشبان، دون أن يبلغ عن إصابات.



كما أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي حواجز جبع، وقلنديا، وحزما شمال القدس المحتلة، وأعاقت حركة الفلسطينيين.



واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا من قرية الفندقومية عند حاجز عسكري، وثلاثة أطفال خلال اقتحامها بلدة يعبد، كما كثفت من تواجدها العسكري في محيط قرى وبلدات بمحافظة جنين.



وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أمين عزام من قرية الفندقومية أثناء مروره عبر حاجز "شافي شمرون" العسكري، المقام على أراضي المواطنين شمال غرب نابلس.



وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يعبد وقرى زبوبا والطيبة وعانين، وداهمت عدة أحياء وشنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة، حيث اعتقلت ثلاثة أطفال من يعبد هم: براء عمارنة، وحسين فايد، ويزن عبادي، خلال مواجهات اندلعت في محيط المدارس والمحكمة.



وتابعت المصادر أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب الشبان، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.



وفي سياق متصل، كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري وتسيير آلياتها في محيط قرى: فقوعة، جلبون، عرانة، عربونة، دير غزالة، والجلمة، كما يشهد حاجزا الجلمة و"دوتان" العسكريان حشودات لجنود الاحتلال وآلياته.



وأصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية رمانة، غرب جنين.



وذكرت مصادر أمنية ومحلية، لـ"وفا"، أن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال القرية، وأسفرت عن إصابة عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع.



وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال ألحقت أضرارا مادية بعدد من المركبات في القرية، من خلال تحطيم زجاجها، كما أطلقت الرصاص تجاه منازل الفلسطينيين.



وتتعرض قرية رمانة لاعتداءات متكررة من قوات الاحتلال، التي تقتحمها بين حين وآخر.