توقعات بعودة قوة الرد السريع البحرية للولايات المتحدة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قوله إنه من المتوقع عودة قوة الرد السريع البحرية شرق المتوسط في الأسابيع المقبلة للولايات المتحدة.
وأوضح المسؤول أنه يتوقع بدء مجموعة "باتان" البرمائية والوحدة "26 مشاة البحرية" المغادرة في مارس/آذار المقبل.
وأضاف المسؤول أن مغادرة قوة الرد السريع البحرية من شرق المتوسط تخفيضٌ كبير للقوات الأميركية في المنطقة.
وأكد أنه سيبقى بإمكان البنتاغون أن يقرر إبقاء المجموعة في منطقة شرق المتوسط إذا تدهورت الأوضاع سريعا.
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