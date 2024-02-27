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توقعات بعودة قوة الرد السريع البحرية للولايات المتحدة

2/27/2024 10:33:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قوله إنه من المتوقع عودة قوة الرد السريع البحرية شرق المتوسط في الأسابيع المقبلة للولايات المتحدة.


وأوضح المسؤول أنه يتوقع بدء مجموعة "باتان" البرمائية والوحدة "26 مشاة البحرية" المغادرة في مارس/آذار المقبل.


وأضاف المسؤول أن مغادرة قوة الرد السريع البحرية من شرق المتوسط تخفيضٌ كبير للقوات الأميركية في المنطقة.


وأكد أنه سيبقى بإمكان البنتاغون أن يقرر إبقاء المجموعة في منطقة شرق المتوسط إذا تدهورت الأوضاع سريعا.

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