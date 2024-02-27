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تصفير البيروقراطية

2/27/2024 10:33:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

صحيح انه لا يوجد جهاز حكومي ناجح في أي دولة من الدول المعاصرة إلا ويمتلك من البيروقراطية ما يؤهله من مراكمة العمل والإنجاز، لكن ذلك لا يتحقق إلا إذا كانت هذه البيروقراطية شابة ومرنة، ولديها القدرة على إصلاح نفسها بنفسها، سريعا وبذكاء، ومن دون الكثير من الأوراق، بل ومن دون كثير من المتاعب.
نظرياً البيروقراطية هي إحدى أدوات نجاح الدول المتينة، لكن ماذا عنا وقد تحولت بيننا أو حولها بعضنا إلى سلاح لتدمير الإنتاجية والاستثمار، وقنابل موجهة عن قرب للفتك بكل خطوات الدولة للنهوض، حتى تحول كثير من جهازنا الإداري إلى مانع متين للتطور، وجدار معيق لنهضة الدولة واقتصادها.
فهل الحل في القضاء على البيروقراطية أم تحويلها إلى جهاز إداري ناجح، عبر تصفير أدواتها المعيقة؟
أنا هنا أتحدث عن تصفير البيروقراطية الحكومية. في الحقيقة هذا شعار سبق وأطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
في دولة الإمارات العربية المتحدة نجح الأشقاء في إلغاء ألفي إجراء حكومي خلال عام، وعمدوا إلى تخفيض نسبة الخدمات الحكومية إلى نسبة 50 % وأعادوا هندسة مئات الخدمات الحكومية، ثم أنهم وضعوا حوافز لفرق العمل التي تنجح في تقليل الإجراءات، كما أعلنوا عن مكافآت تحفيزية تصل لمليون درهم إماراتي (200 ألف دينار) للموظف أو لفريق العمل الذي يتفوق في تقليل وشطب الإجراءات غير الضرورية. أما الهدف - وكما قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نفسه - هو تسهيل حياة الناس وخدمتهم.
أليس هذا ما أعلنه صراحة جلالة الملك عندما أطلق مسارات الإصلاح بشقيها السياسي والاقتصادي وان هاذين المسارين لا يكتملان دون إدارة عامة كفؤة، توفر أفضل الخدمات للمواطنين وتعتمد التكنولوجيا الحديثة وسيلة لتسريع الإنجاز ورفع مستوى الإنتاجية.
نحن لا نريد أن نخترع العجلة من جديد، بل نريد حلولا.. فمن هو المسؤول عن عجزنا عن الوصول إلى حلول سريعة لمعالجة البيروقراطية المعيقة؟ الجواب الحكومات هي المسؤولة عن إيجاد الحلول خصوصا أن كثيرا من الإجراءات تكون من ضمن الأنظمة والتعليمات التي تصدرها الوزارة نفسها ومسؤول عنها الوزير بالدرجة الأولى.
نحن اليوم بأمس الحاجة لتقليل بل تصفير البيروقراطية التي أصبحت هي المنفر الأول للاستثمار وذلك من خلال مراجعة سير العمل في الدوائر الحكومية المختلفة، ومن خلال أيضا مراجعة الأنظمة والقوانين، والاهم معالجة التداخلات بين الوزارات التي تجعل المستثمر يطوف أيام وأسابيع من أجل اتمام معاملة.

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