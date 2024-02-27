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الانتخابات الأميركية والأجندة الشرق أوسطية

2/27/2024 10:33:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

من المبكر الحكم على نتائج الانتخابات الأميركية الرئاسية القادمة منذ الآن. الأرقام سوف تتغير وتتبدل بالأشهر القادمة تبعا لتطور المشهد السياسي والانتخابي، وبناء على الإستراتيجيات الانتخابية التي سوف يوظفها الديمقراطيون والجمهوريون، والتي عادة ما يصرف عليها مئات الملايين. المشهد بحسب الأرقام الأخيرة يميل لصالح بايدن بعد تفوق سابق لترامب، فبايدن يتفوق بعدد من النقاط في استطلاعات الرأي تشير انه سيفوز بالانتخابات القادمة مقابل المرشح الجمهوري ترامب، الذي تفوق بمسافة كبيرة عن باقي المرشحين الذي خاضوا الانتخابات الداخلية ضده في حزبه.
بايدن سعى لكسب شرائح مهمة من الناخبين لا سيما الطلاب المدينين بقروض للجامعات، حيث يعتزم إعفاء نسبة كبيرة منهم من هذه القروض ما سوف يستميلهم انتخابيا، ويحاول أيضا وضع تمويل كبير لدعم أمن الحدود أمام الهجرة غير الشرعية وهي من النقاط المهمة جدا في جدل الانتخابات الأميركية القادمة. هذه من النقاط التي سعى بايدن لتحسينها ويبدو أن ذلك يأتي بنتائج كما تشير استطلاعات الرأي الأخيرة. بالمقابل، يواجه بايدن تحديا كبيرا مع أصوات الأميركيين من أصول عربية، وهؤلاء مع المسلمين من أعراق أخرى يقدرون بحوالي 15 مليون نسمة، ولكنهم يتجمعون بمناطق مهمة للحزب الديمقراطي أشهرها ولاية ميتشغان الأميركية التي أعطت لبايدن للآن أياما صعبة بسبب موقف الإدارة من الحرب في غزة، بالإضافة لموقف هذه الفئة من الأميركيين من أجندة بايدن الاجتماعية وبالتحديد الموقف من المثلية الجنسية التي يدعمها بايدن وحزبه.
الانتخابات في أميركا سوف تكون على اجندات محلية بالدرجة الأولى، ولكن يعنينا بالشرق الأوسط أن يكون الرئيس القادم ذا موقف متوازن نسبيا من ملفات الإقليم. كلا الحزبين ما يزالان يقدمان لإسرائيل دعما كبيرا هائلا رغم تغير المشهد وتزايد الأصوات الناقدة لإسرائيل وخسرانها معركة الصورة، ولكن ثمة فارقا بين ترامب وبايدن، فالأخير يصر على حل الدولتين وإدخال المساعدات لغزة وفرض عقوبات على المستوطنين ويضغط على الحكومة الإسرائيلية بنسب متفاوتة وسيعيد تمويل الأونروا، في حين لا يجب أن ننسى أن ترامب نقل السفارة للقدس واعترف أن الجولان جزء من السيادة الإسرائيلية واراد القضاء على الأونروا وقدم مشروع صفقة القرن لدولة فلسطينية غير قابلة للحياة. نظرة مقارنة سريعة تملي أن بايدن نسبيا أفضل لنا بالشرق الأوسط مقارنة بترامب رغم أن كليهما سوف يستمر بدعم إسرائيل.
أميركا فاعل حاسم في الصراع الدائر ولديها قدرة كبيرة في التأثير بمجرى الأحداث، ونحن معنيون بإدارة أكثر توازنا بالطرح، تفهم وتستمع لوجهة النظر العربية والفلسطينية. رؤية الأردن وسرديته حاضرة في عواصم العالم وفي واشنطن، وتجد درجة تفهم أكبر لدى إدارة بايدن مقارنة بترامب، فهذا الأخير كان وبالا في إدارته السابقة وسيكون كذلك أن تسنى له أن يعود من جديد للبيت الأبيض.

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