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أهواء ومصالح

2/27/2024 10:33:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمد البعض ممن اطلعوا على مقالي المنشور في عدد الاثنين بعنوان "نفترض أنهم أردنيون" إلى تقديم اقتراحات مفادها دعوتي للتركيز على جوانب أخرى فيما يتعلق بالأردن وتعامله مع ملف الحرب على قطاع غزة. ما يعنونه بالتحديد هو اقتراح جوانب سلبية تسهّل النهش بالأردن وسمعته ومواقفه، وهي جوانب يخضع تقييمها سلبا أو إيجابا وفقا لقناعاتهم وأهوائهم الشخصية، أو انتماءاتهم الفكرية والمصلحية.
بشكل لا لبس فيه، أود التوضيح لهؤلاء، أن إيمانا راسخا في وجداني لا مساومة عليه، ولا نقاش حوله، يتمثل في أن الأردنيين المنتمين لهذه الأرض لا ينظرون إلى وطنهم من زاوية التصيّد ورميه بالشبهات، ولا يتسابقون إلى تأليف سلبيات لا وجود لها إلا في مخيّلاتهم المريضة، وتهميش جميع الإيجابيات، خصوصا عندما نتحدث عن السياسة الخارجية.
مفهومي في الحديث عن الوطن ومنجزاته ومؤسساته وجهوده الدبلوماسية، ينطلق من التقييم الحقيقي، والنقد البناء، وتقديم المقترحات والحلول بمهنية، وبطريقة علمية، وليس التهميش والانتقاص من جهود الدولة تجاه ملفات إقليمية ودولية على مدى عقود، والتي لا يمكن لأحد إنكارها، سوى حاقد لا يريد أن يرى الأردن بأي خير، بل يريده جغرافيا محترقة كما هو النموذج الذي يفضله في الدكتاتوريات التي تحيط بنا.
من تكون دخيلته على هذه الشاكلة، فهو لا يستحق أن يعيش بيننا فوق هذه الأرض المقدسة. هذا الإيمان لا يتأتى من منظور عاطفي، وانتماء أعمى، وإنما من تجارب شخصية عشت تفاصيلها، وأرى من واجبي الحديث عنها، بدلا من الحكم المجرد المبني على الظن والأهواء، أو إبداء الرأي بناء على تأثيرات ما تزجّ به مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يترك بصمة سلبية في قلوب الأردنيين وعقولهم تجاه دولتهم.
في العام 2000 كنت صحفيا في جريدة "العرب اليوم"، وقد سنحت لي الفرصة لأن أكون مرافقا للقوات الأردنية المشاركة في قوات حفظ السلام في سيراليون، لمدة زادت على أسبوعين، حيث كان مبيتي في ثكنة عسكرية، رفيقي فيها ضابط من قواتنا المسلحة. كنت أراقبه طوال اليوم وهو يؤدي واجباته، وأحيانا كنت أشاركه تنفيذ بعضها. كانت 14 يوما من أصعب الأيام التي مرّت في عمري، لأسباب أمنية خطيرة جدا، وإنسانية، وصحيّة غاية في التعقيد، حيث الصعوبة في الموازنة بين الواجب الأمني والإنساني.
ومع ذلك، كنت أستغرب جدا كيف يعمل المستشفى الميداني الأردني في سيراليون، وسط أمواج من الثوار الذين لا يمكن تمييزهم عن المدنيين، والذين كانوا يحملون صفة عسكرية ليلا ومدنية نهارا، وترتفع فيها رتبهم العسكرية تبعا لعدد رؤوس الجنود النظاميين التي يستطيع كل ثائر تجميعها. كانوا شبابا صغارا، ومع ذلك فقد كان بعضهم يحمل رتبة لواء في قوات الثوار.
لم تكن الخطورة التي يواجهها أفراد قواتنا أمنية وإنسانية فقط، بل كان هناك الوضع الصحيّ الذي شكل الخطر الأكبر، حيث وباء الملاريا المنتشر والذي كان يفتك بالبشر هناك، وقد أصيب به عدد من جنودنا، وقد زرت وقتها بعضهم وهم على أسرّة المستشفى.
لنا أن نتخيل أن يكون من ضمن أعدائك الخطيرين "البعوض".
قد يقول قائل في محاولة للانتقاص من دور قواتنا في حفظ السلام: "لقد كانوا يتقاضون أموالا من الأمم المتحدة نظير ما يقومون به!". أقول: نعم، كانوا كذلك، لكن لم يكن هذا هو السبب الرئيسي، وإلا لما استحق هذا المبلغ أن يفقد الجندي السردي (للأسف لم تسعفني الذاكرة لتذكر اسمه الأول) حياته في سيراليون منذ نحو 24 عاما، وهو على مسافة قصيرة من الاحتفال بزواجه. بالنسبة لي لقد كان سفيرا لدولته في الخارج، وممثلا لتضحية جنودنا في جميع الساحات.
بمثل السردي ورفاقه نفتخر، بينما أولئك الذين يشوّهون صورة الوطن ويحرّضون عليه، نقول لهم بكل وضوح وصراحة: اخجلوا، فأنتم في حضرة وطن، وليس مزرعة لآبائكم. وإن كان لا يعجبكم الأردن فبإمكانكم اختيار النموذج الأقرب إلى قلوبكم مما هو متوفر في محيطنا.

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