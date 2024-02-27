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الكرك.. هل يرى السوق الشعبي النور قبل رمضان لمواجهة ارتفاع الأسعار؟

2/27/2024 10:32:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هشال العضايلة الكرك - طوال السنوات الماضية، تتكر مطالب المواطنين في محافظة الكرك، وخصوصا من ذوي الدخل المحدود، بأهمية إنشاء سوق شعبي موحد، لتوفير مختلف المواد الغذائية من الخضار والفواكه واللحوم، وغيرها من احتياجات المواطنين، بأسعار معقولة في ظل ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة.
وفشلت محاولات عديدة من قبل بلديات المحافظة في إنشاء أسواق شعبية، وخصوصا خلال شهر رمضان المبارك، حيث ترتفع أسعار المواد الغذائية لدى غالبية المحال التجارية، ما يتطلب توفير بديل للمواطنين من خلال إنشاء أسواق شعبية والتي تتميز عادة بأسعارها المناسبة.
وفي شهر رمضان، يصبح مطلب إنشاء سوق شعبي ملحا، لا سيما للأسر من ذوي الدخل المحدود، الذين يتطلعون إلى توفير احتياجاتهم من الخضار والفواكه واللحوم والدواجن والملابس والأحذية بأسعار أقل من أسعار الأسواق العادية.
وكان إنشاء السوق الشعبي محط نقاش دائم في غالبية اللقاءات الشعبية والرسمية، سواء في بلدية الكرك أو مجلس المحافظة أو غيرها من اللقاءات الشعبية، وسط وعود رسمية بأن السوق الشعبي سيرى النور قريبا.
وتخلو جميع مناطق محافظة الكرك خلافا لبقية المحافظات من وجود أسواق شعبية دائمة أو مؤقتة على غرار ما يعرف بـأسواق "الجمعة" أو "الاثنين"، والتي توفر كل ما تحتاجه الأسر خاصة من ذوي الدخل المحدود من احتياجات بأسعار مقبولة قياسا بالأسواق التجارية.
وكان مطلب إنشاء سوق شعبي محور لقاء شعبي جمع فاعليات شعبية برئيس بلدية الكرك بداية العام الحالي، للمطالبة بإنشاء سوق شعبي بمدينة الكرك، أو في أحد أحيائها، من أجل التخلص من حالة الفوضى السائدة حاليا بالأسواق التجارية وسط المدينة ومختلف البلدات والمدن بالمحافظة.
وبحسب مواطنين بالكرك، فإن أسعار الملابس والأدوات المنزلية والخضار والفواكه واللحوم والدواجن ترتفع مع قدوم الشهر الفضيل، ويصبح وجود سوق شعبي يوفر أسعارا مقبولة أمرا ملحا وضروريا.
وكانت وزارة الإدارة المحلية قد دعت مرارا بلديات المملكة إلى ضرورة تنظيم الأسواق الشعبية وتوفير مكان خاص لها، حرصا على السلامة العامة وللانتهاء من حالة الفوضى بالأسواق الناتجة عن البسطات والباعة المتجولين، لكن عقبة نقص التمويل لدى البلديات كانت دائما ما تلغي إنشاء هذه الأسواق.
وقالت السيدة أم فرح من سكان ضاحية الكرك الجديدة إن الأسواق الشعبية ستكون ملجأ للعديد من الأسر الفقيرة لشراء مستلزمات المنزل من الأدوات المنزلية والخضار والفواكه والملابس بأسعار رخيصة، بدلا من شرائها من البسطات، مشيرة إلى أنه لم يعد بإمكان آلاف الأسر شراء تلك المواد من الأسواق العادية التي تبيعها بأسعار مرتفعة مقارنة بدخل الأسر المتواضع، وليست في متناول الأسر المحتاجة، معتبرة أن السوق الشعبي بات مطلبا شعبيا حقيقيا ودائما لأهميته البالغة.
وقال المواطن محمد الشمايلة من سكان بلدة الثنية شرقي مدينة الكرك، إن المواطنين ما زالوا منذ فترة طويلة، ينتظرون إنشاء السوق الشعبي الذي يتم الإعلان عنه مرارا دون أن يرى النور، مشيرا إلى أن الأسواق الشعبية توجد في غالبية مدن المحافظات طوال العام باستثناء الكرك، رغم أنها بأمسّ الحاجة إلى سوق شعبي يحمي الفقراء ومحدودي الدخل من ارتفاع الأسعار وخصوصا خلال شهر رمضان.
وأشار إلى أن أسعار المواد الغذائية بدأت بالارتفاع قبيل شهر رمضان، ما يتطلب توفير سوق مواز للأسواق التجارية يوفر احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.
وقالت ازدهار الصعوب من سكان مدينة الكرك، إن هناك مطالبات شعبية دائمة داخل مدينة الكرك وخارجها لأجل إنشاء سوق شعبي عام يضم كافة البضائع الضرورية والتي يمكن عرضها بالسوق لأجل توفير احتياجات المواطنين، في ظل ارتفاع أسعار مختلف السلع الضرورية وخصوصا الخضار والفواكه واللحوم والدواجن وغيرها من الاحتياجات التي تطلبها الأسر وخصوصا خلال شهر رمضان المبارك.
وأشارت إلى أن البلدية حاولت مرارا إنشاء سوق شعبي دون أن يتم تنفيذه لأسباب عديدة من بينها عدم توفر التمويل اللازم لإنشاء السوق وتوفير المكان المناسب له داخل مدينة الكرك أو خارجها، كما يتم إخبار المواطنين دائما، مؤكدة أن وجود السوق سيخفف على المواطنين من ارتفاع الأسعار.
وأشارت إلى أن قرب مدينة الكرك من الأغوار الجنوبية حيث مصادر انتاج الخضار والفواكه يسهم في تخفيض كلف التسويق وبالتالي إمكانية أن تطرح السلع بأسعار مناسبة.
من جهته، أكد رئيس بلدية الكرك المهندس محمد المعايطة أهمية إنشاء السوق الشعبي لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار معقولة، إضافة إلى إيجاد فرص عمل للشباب المتعطلين وتوفير نوافذ بيع للمنتجات الزراعية بالمحافظة، لافتا إلى توفر أماكن مناسبة لإقامة هذا السوق وتعمل البلدية على إعداد المخططات وإيجاد التمويل لإنجازه بالقريب العاجل.
واشار إلى أن لدى البلدية رؤية لإنشاء سوق شعبي داخل مدينة الكرك لتجميع كل الباعة المتجولين، إضافة إلى التجار والمزارعين الراغبين بعرض منتجاتهم في السوق الشعبي.
وبين أن البلدية وبالتعاون مع جهة مانحة انتهت قريبا من إعداد المرحلتين، الأولى والثانية، من خطة إنشاء السوق الشعبي بالكرك، ليكون على سوية جيدة ويوفر كافة احتياجات المواطنين بالمدينة ومختلف مناطق المحافظة.
ولفت إلى أن البلدية وقعت مؤخرا مع إحدى المؤسسات الأهلية بالكرك وبالتعاون مع وزارة السياحة، اتفاقية لإنشاء سوق شعبي تراثي أسبوعي في يوم الجمعة، أمام الساحة الرئيسة لقلعة الكرك لعرض منتجات السيدات والمنتجين للمواد الغذائية الشعبية والتراثية، وسيكون مستمرا طوال العام، ليشكل نوعا من انواع الأسواق الشعبية.

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