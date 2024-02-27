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الأمونيا الخضراء بالعقبة.. قيمة مضافة لتعزيز الصناعات ودعم التحول للطاقة النظيفة

2/27/2024 10:32:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الرواشدة العقبة - تنتظر العقبة تحقيق نقلة جديد في مجال الطاقة النظيفة، بإنشاء مشروع استثماري هو الأول من نوعة في المنطقة وسيكون قيمة مضافة لرئة الأردن الاقتصادية، بعد أن يتم إقامة مصنع للأمونيا الخضراء، بقيمة 1.5 مليار دولار، بهدف التحول تدريجيا عن الاحتراق غير المقيد للنفط والغاز.
وتسير حاليا إجراءات إنشاء المشروع من قبل الشركة الأردنية للأمونيا الخضراء وشركة هينفرا البولندية، والذي يبشر هذا المشروع بحقبة جديدة، ما يعزز كفاءة القطاع الصناعي، والاعتماد على الذات لتحقيق المصالح الوطنية، وتطوير القاعدة الاقتصادية، وما يرتبط بها من حجم التشغيل، والمساهمة في خفض معدلات البطالة، مع إدارة المخاطر بشكل مثالي.
وحددت سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة الأراضي التي سيقام عليها المشروع إلى جانب أنه سيتم تقديم الدراسات والمخططات، لوزارة الطاقة، ومن ثم توقيع اتفاقية إطار العمل حسب مستشار المشروع شرحبيل ماضي، الذي أكد أن ذلك جاء بعد جدية الحكومة ودعمها في توطين الاستثمارات.
وبين ماضي أن تلك الإجراءات تعتبر خطوة إيجابية لتعزيز الشراكات الخضراء وجعل الأردن مركزا إقليميا للتنمية الخضراء، وفي ضوء أولويات رؤية التحديث الاقتصادي (2020-2030) ومن ضمنها الاستثمار في مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر في الأردن، والتي ستلبي تطلعات الأردن في تطوير الطاقة المتجددة، بناء على النجاحات التي حققتها المملكة في نسب مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي وتوليد الكهرباء في الأردن.
ولفت إلى أن ما يتميز به الأردن من حيث موقعه على الحزام الشمسي وتوفر الطاقة الشمسية بشكل كبير.
وأشار ماضي أن هذا التعاون مع وزارة الطاقة وسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة يجسد بداية تطوير منشأة رائدة لإنتاج الأمونيا الخضراء في الأردن، باستثمارات إجمالية متوقعة تبلغ قيمتها 1.5 مليار دولار.
ويرى الخبير في مجال الطاقة المهندس حمزة العلياني أن الأردن ينظر إلى الهيدروجين الأخضر بوصفه أحد القطاعات الواعدة للنمو الاقتصادي في البلاد خاصة مع دمجه بقطاع الأسمدة، في ظل خطط إستراتيجية تستهدف تحويل المملكة إلى مركز عالمي في الصناعات عالية القيمة، كذلك استغلال تطور الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة المتجددة التي وصلت 27 % عام 2022، والعمل لمضاعفة الإنتاج ليصل 50 % في عام 2030، بالإضافة لذلك يعد موقع الأردن الإستراتيجي على البحر الأحمر موقعاً جذاباً لدعم الهيدروجين الأخضر في البلاد، إذ يمكن استخدام مياه البحر الأحمر كمصدر للمياه في عملية إنتاج الهيدروجين الأخضر، كذلك يمكن لميناء العقبة دعم عمليات تصدير ونقل الأمونيا الخضراء من خلال توفير البنية التحتية لتخزينه ونقله وتوزيعه.
وأكد رئيس مجلس محافظة العقبة عماد عمرو أهمية الاستثمارات لمدينة العقبة كمدينة جاذبة للاستثمار لما تمتاز به من موقع إقليمي ودولي مهم، لافتا إلى أن إقامة مثل هذه الاستثمارات تعود على المجتمع المحلي بالنفع وتخفف من ظاهرة البطالة بين صفوف الشباب وتضع الأردن على خارطة الدول الصديقة للبيئة والطاقة الخضراء، مشيرا أن القيمة المضافة للأمونيا الخضراء تتمثل في تقليل الانبعاثات الضارة لغازات الدفيئة والتخفيف من التأثيرات البيئية السلبية المرتبطة بعمليات إنتاج الأمونيا التقليدية، كما أنها تعزز الاستدامة وتساهم في تحقيق أهداف الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة.
وبين عمر أن الدولة وحسب خطة التحديث الاقتصادي تسعى إلى تعزيز الاستثمار في الأمونيا الخضراء من خلال وضع سياسات تشجيعية، مثل الحوافز المالية أو التشريعات التي تعزز الاستدامة البيئية وتشجع على استخدام المصادر المتجددة للطاقة، الى جانب خلق استثمارات رديفة وتطوير التكنولوجيا وتحسين العمليات الصناعية وتعزيز الابتكار في القطاع.
وكان عمرو وأعضاء المجلس قد بحثوا مع وفد استثماري أردني بولندي من الشركة الأردنية للأمونيا الخضراء وشركة هينفرا البولندية، تنفيذ مشروع استثمار لإنشاء مصنع للأمونيا الخضراء بقيمة 1.5 مليار دولار في مدينة العقبة.
وعرض الرئيس التنفيذي للشركة الأردنية الأمونيا الدكتور وائل سليمان شرحاً عن خطة الشركة الخاصة بدعم وتدريب وتطوير المجتمع المحلي وتأهيل الكوادر لخدمة هذا النوع من الاستثمارات ذات القيمة المضافة، معربا عن تطلعه للبدء في تنفيذ المشروع خلال الشهور المقبلة.

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