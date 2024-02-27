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عجلون: هل تذهب مخصصات فتح طرق جديدة لصيانة قديمة دمرتها الأمطار؟

2/27/2024 10:32:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عامر خطاطبة عجلون - بعد موسم مطري شهد هطولات غير مسبوقة العام الحالي في محافظة عجلون، بات واضحا أن كثيرا من الطرق تعرضت لأضرار فادحة، ما يتطلب، وفق السكان، من الجهات المعنية كمجلس المحافظة والبلديات والأشغال مضاعفة مخصصات الصيانة، وحتى لو كان ذلك من خلال اقتطاع مبالغ من مخصصات تعبيد الطرق الجديدة.
وأكدوا أن واقع الطرق الحالي، وما لحقها من إنجرافات وحفر لا يمكن إغفاله، مشيرين إلى أن بعض الطرق أصبحت غير صالحة للسير، وتلحق أضرارا بالمركبات، ما دفع بعض المجاورين إلى ملء بعض الحفر بالحجارة والرمال للتخفيف من أضرارها.
ويقول المواطن فاضل أبو جميل إن مياه السيول التي فاقت القدرة الاستيعابية لقنوات التصريف، ورداءة إنشائها، تسببت بتدمير أجزاء من الطرق وإلحاق أضرار جسيمة بها وبالبنى التحتية في المحافظة، مؤكدا أن ما حدث من سيول وأضرار وفيضانات جراء الأمطار الغزيرة العام الحالي، يستدعي توفير مخصصات صيانة كافية لإعادة إصلاح ما لحق بالطرق من أضرار جسيمة، وإعادة تأهيل تلك القنوات بجودة عالية.
ويقول المواطن محمد القضاة إن الطبيعة الطبوغرافية الوعرة وشديدة الانحدار للمحافظة، يتطلب توفير بنى تحتية من طرق وقنوات تصريف مياه أمطار بجودة عالية، مبينا أن كثيرا من الطرق باتت متضررة بسبب سوء إنشائها بالأصل، وعدم كفاية وفاعلية قنوات التصريف، مؤكدا سرعة جريان السيول تأتي على ما تبقى من طرق داخلية وخارجية تمتلئ بالحفر والتصدعات، مطالبا الجهات المعنية بتوفير المخصصات الكافية لإصلاح الطرق المتضررة قبل البدء أو بالتزامن مع فتح وتعبيد الطرق الجديدة، لأن بقاءها على حالها يشكل خطورة على المركبات المارة.
وطالب جاسر سعود بزيادة مخصصات الأشغال لصيانة وتعبيد الطرق، خاصة التي لحقت بها أضرار وانجرافات جراء الأمطار الغزيرة خلال موسم الشتاء الماضي، واستكمال أعمال الصيانة والتأهيل لعدد من الطرق، وفتح وتعبيد طرق زراعية جديدة بأمس الحاجة لإنجازها، إضافة إلى دعم البلديات بخلطات اسفلتية لإصلاح الطرق المتضررة من السيول.
بدوره، يؤكد مدير أشغال المحافظة المهندس زهير أبو زعرور، أن المديرية تقوم بعمل الصيانة الدورية للطرق المتضررة وقنوات تصريف مياه الأمطار الواقعة ضمن اختصاصها، إضافة إلى معالجة المواقع التي تشكل خطورة على السكان، لافتا إلى عدة مشاريع ستعمل على تنفيذها المديرية خلال الفترة القادمة.
ويؤكد رؤساء بلديات المحافظة أن بلدياتهم ومن خلال استعداداتها للشتاء، عملت على صيانة قنوات تصريف مياه الأمطار، مؤكدين وجود عطاءات لصيانة عدد من الطرق وتعبيد أخرى في عدد من المواقع في حال تحسن الطقس وارتفاع درجات الحرارة.
من جهته، أكد رئيس مجلس المحافظة عمر المومني، أن المجلس يولي أهمية كبرى لمشاريع الصيانة المختلفة في المحافظة، ومن بينها ما يلحق بالطرق الخارجية والداخلية من أضرار لأسباب مختلفة من أهمها أضرار السيول.
وأكد المومني أن قطاع الأشغال يستحوذ على النسبة الأكبر من موازنات المجلس المخصصة لفتح وتعبيد وصيانة الطرق بأنواعها، وكذلك قطاع الإدارة المحلية لتنفيذ مشاريعها المختلفة.

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