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عروض يوم التأسيس .. جوائز وهدايا

2/27/2024 10:23:45 PM
(MENAFN- Al Watan) الجوائز والهدايا ،والإعلانات التجارية، لعروض السلع المنخفضة التكلفة ، متواجدة بكثرة هذه الأيام على منصات التواصل الإجتماعي ،وتتواجد أيضاً على واجهات بعض المحلات الصغيرة والمراكز التجارية الكبيرة ، والتطبيقات الإلكترونية والشركات والمؤسسات المحلية ،بمناسبة يوم التأسيس ،
ففي الوقت الذي يحتفي ويحتفل فيه المواطنون بهذا اليوم،كل على طريقته الخاصة ،في ضوء ذلك ،هناك احتفالات من نوع أخر ،يتحرى فيها بعض الناس هذا اليوم ، ليقتفوا أثر التنزيلات ،ويستقصوا مواقع التخفيضات التي توضع من قبل بعض الشركات وبعض تجار السلع الذين يعرضون بدورهم بضاعتهم المخفضة في مثل هذا اليوم من كل سنة ،كنوع من المشاركة الفعالة منهم للإحتفال بيوم التأسيس،وتعبيراً عن سعادتهم وابتهاجهم به ،لكن على طريقتهم الخاصة ، وهي بحق طريقة إحترافية ، ولفته إنسانية وإجتماعية وسلوك وطني يحمدون عليه ،

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