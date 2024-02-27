عروض يوم التأسيس .. جوائز وهدايا

(MENAFN
- Al Watan) الجوائز والهدايا ،والإعلانات التجارية، لعروض السلع المنخفضة التكلفة ، متواجدة بكثرة هذه الأيام على منصات التواصل الإجتماعي ،وتتواجد أيضاً على واجهات بعض المحلات الصغيرة والمراكز التجارية الكبيرة ، والتطبيقات الإلكترونية والشركات والمؤسسات المحلية ،بمناسبة يوم التأسيس ،
ففي الوقت الذي يحتفي ويحتفل فيه المواطنون بهذا اليوم،كل على طريقته الخاصة ،في ضوء ذلك ،هناك احتفالات من نوع أخر ،يتحرى فيها بعض الناس هذا اليوم ، ليقتفوا أثر التنزيلات ،ويستقصوا مواقع التخفيضات التي توضع من قبل بعض الشركات وبعض تجار السلع الذين يعرضون بدورهم بضاعتهم المخفضة في مثل هذا اليوم من كل سنة ،كنوع من المشاركة الفعالة منهم للإحتفال بيوم التأسيس،وتعبيراً عن سعادتهم وابتهاجهم به ،لكن على طريقتهم الخاصة ، وهي بحق طريقة إحترافية ، ولفته إنسانية وإجتماعية وسلوك وطني يحمدون عليه ،
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