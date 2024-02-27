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حافظوا على التراث

2/27/2024 10:23:44 PM
(MENAFN- Al Watan) من الواجب علينا إبراز التراث الثقافي في مملكتنا الغالية للعالم كله من أقصاه إلى أدناه، وذلك كونه عنصراً مهماً في الحضارة والثقافة الإنسانية، ووضع الخطط اللازمة لحماية الآثار من التشوهات، وتأهيل المواقع الأثرية وتنميتها بشكل مستدام. وبلادنا المملكة العربية السعودية مليئة بالآثار سواء في مدنها الأثرية أو في قراها أو بواديها من البحر الأحمر إلى الخليج العربي ومن شمالها إلى جنوبها وفي متاحفها، وعلى واجهات الجبال قد لا تمر على أي منطقة فيها إلا تجد فيها آثاراً للأمم السابقة التي سكنت هذه البلاد أو مرت بها ولكن ما يحز في النفس هو تعامل البشر الخطأ مع الآثار، سواء كانت مدناً أثرية أو نقوشاً على واجهات الجبال أو حتى الآثار المنقولة في المتاحف. لقد شاهدت بأم عيني تشويه الآثار من البعض وبخاصة الكتابات والرسوم الأثرية على واجهات الجبال، هناك من البشر من لا يقدرون قيمة التراث فبعض الناس يكتبون أو يحفرون أسماءهم على الآثار وفي المناطق الأثرية فهل هذا جهلٌ منهم أو لا مبالاة .. إننا نثمن عالياً مبادرة هيئة التراث بالمملكة العربية السعودية لعمل مشروع، هو الأول من نوعه، لإزالة التشوهات بالمواقع الأثرية وحماية التراث والآثار في المملكة. ومن خلال هذا المشروع ستتم إزالة التشوهات من كتابات عبثية، ورسومات خطها من يفتقد إلى المعرفة بقيمة الآثار. والمشروع الذي أطلق منذ أيام يشمل مختلف المناطق التراثية بالمملكة، ولذلك قامت هيئة التراث بوضع خطة متكاملة من خلال الأثريين والمهندسين والفنيين، لكي يتم تأهيل المواقع الأثرية هذا ما أردت إيضاحه، وبالله التوفيق.

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