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سكاكا.. معادلة صعبة الحلّ

2/27/2024 10:23:44 PM
(MENAFN- Al Watan) لا يختلف اثنان حال تطأ قدماك مطار الجوف الدولي، أو عند التوجّه إلى مدينة سكاكا، أو في أثناء الترجّل فيها، على أن ما تشاهده قد يخال لك تناقضا، استنادا للخلفية التي استطاع الغرب أن يغرسها في مخيلة المواطن العربي، وما انفكّ البعض، للأسف، يعملون على تكريسها خدمةً لمخطط تغريبي يدحض كل قيم الأصالة والحضارة، ليستبدل بها قيما غربية هجينة وافدة ومكتسحة للجسم العربي.
لكن هذا التناقض بين ما وصل إليه النفاذ إلى التكنولوجيا، والبنية الصحية، وازدهار المعمار كأرقى مظاهر التمدّن، وبين التمسك الواضح والجلي بمظاهر البداوة الأصيلة، هذا التناقض السريالي سيصبح حقيقة لولا التمعن أكثر في الحياة اليومية لأهل الجوف عموما، وسكاكا خصوصا.
ما تلاحظه هو مراوحة بين الأصالة والانفتاح في بيئة متصالحة مع موروثها الحضاري، ومع رغبتها في الانفتاح على العالم من خلال أرقى تمظهراته التكنولوجية والعمرانية والصحية.
وعند السؤال عن الأسباب، يتضح بالكاشف أن تعلّق السكان بالأرض كأحد أعمدة تشكّل الهوية السعودية هو من بين أسباب هذا الثبات في الدفاع عن أحد مقومات الهوية، ونعني هنا القيم الثقافية والعادات والتقاليد والتراث الشعبي. كما أن الرغبة الجامحة في ركوب قطار العصر، ودخول الحضارة الكونية من بابها التكنولوجي، لن يزيد إلا في تأكيد انخراط الجميع في مسار وطني جامع من أجل التحوّل نحو مجتمع حيوي يعتزّ بهويّته الوطنية النابعة من القيم الإسلامية، ومتمكّن من أرقى آليات ووسائل الحضارة التي ابتدعها الإنسان، للحفاظ على كرامته، واستجلاب دعائم التنمية الشاملة والمستديمة.
إن للزائر إلا أن ينبهر بهذا التحوّل الحاصل، وأن يدرس الأسباب والمسبّبات، ناهيك وأن أشواطا كثيرة من العمل لا تزال مطروحة على طاولة المسؤولين في المنطقة، وعديد القضايا والمشاغل على الجميع العمل من أجل إيجاد حلول مستديمة لها.
* كاتب تونسي مقيم في سكاكا

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