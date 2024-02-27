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الأمن السيبراني تحت الماء

2/27/2024 10:23:44 PM
(MENAFN- Al Watan) تعتمد شبكات الإتصالات اللاسلكية تحت الماء على المستشعرات تحت الماء بأنواعها المختلفة. كذلك المركبات ذاتية القيادة تحت الماء أو المستقلة والتي تتفاعل في تنفيذ مهمات محددة أهمها المراقبة تحت الماء. كما أن تنسيق تدفق المعلومات ومشاركتها بين أجهزة المستشعرات تحت الماء والدرون تحت الماء أو المركبات ذاتية القيادة تحت الماء يجعل توفير أمن المعلومات وحماية المعلومات تحديا من تحديات الأمن السيبراني تحت الماء. فالبيئة المائية معرضة بشكل خاص لمثل هذا النوع من الهجمات وذلك بسبب ارتفاع معدلات الخطأ في تدفق البيانات أو التأخير في النقل والمتغيرات الأخرى في البيئة المائية. وتتطلب الخصائص الفريدة لقنوات الاتصالات تحت الماء الصوتية منها وغيرها لاسيما الاختلافات بين شبكات الاستشعار تحت الماء ونظيراتها الأرضية، تطوير آليات وبروتوكولات أمنية فعالة وموثوقة. ويتطلب أيضًا التنسيق في تبادل المعرفة المكونة من المعلومات بين أجهزة الاستشعار والمركبات ذاتية القيادة تحت الماء توفير الأمن السيبراني لها وتشفيرها على سبيل المثال. فلدى شبكات المستشعرات تحت الماء بعض أوجه التشابه مع نظيراتها الأرضية، فهي تتمتع بنفس بنيتها ووظيفتها وقيودها الحسابية ومعدلات استهلاك الطاقة تقريبًا. لكن لخاصية انتشار موجات الراديو عيوبها تحت الماء، إذ أنها لا تنتشر بشكل جيد تحت الماء، وذلك بسبب امتصاص الماء للطاقة وتمتعه أيضًا بسعة حرارية وله قدرة تخزين الحرارة، وذلك كفيل بتنظيم العديد من الظواهر التي تحدث في الطبيعة لاسيما تحت الماء.
وبما أن المياه تغمر كوكبنا بما يقدر بسبعين بالمائة من حجم كوكب الأرض الذي نعيش فيه فوق الماء، إذا شبكات الاستشعار تحت الماء ذات أهمية بالغة كذلك المستشعرات تحت الماء. فشبكات الاستشعار تحت الماء أكثر عرضة للهجمات الأمنية مقارنة بنظيراتها مثل شبكات الاستشعار اللاسلكية فوق الماء. ويمكن للهجمات المحتملة عليها أن تؤدي إلى انقطاع في تشغيل الشبكة بالكامل. فلقد حظيت شبكات الاستشعار تحت الماء في السنوات العشرة الأخيرة بقدر كبير من الاهتمام لدى الباحثين وذلك لأهمية الاستدامة البيئية، كما أن تقنيات الاتصالات لها تأثير كبير على الحياة الفطرية. إن التصميم الهندسي للبنية التحتية لشبكات الاستشعار تحت الماء أمر بالغ في الأهمية وينبغي أن يكون الأمن السيبراني فيها هو الاهتمام الرئيسي. إذ لا يمكن استخدام بروتكولات الأمان المصممة للشبكات اللاسلكية فوق الماء في شبكات الاستشعار تحت الماء. وذلك لأن الموارد محدودة في بيئة شبكات الاستشعار تحت الماء وينبغي النظر في معدلات استهلاك الطاقة أثناء تصميم بروتكولات الأمن السيبراني لشبكات المستعرات تحت الماء.
وتعد هجمات الأمن السيبراني تحت الماء متنوعة من أشهرها هو التشويش الإلكتروني والتدخل في الطبقة المادية لشبكة المستشعرات تحت الماء عن طريق التلاعب في الترددات التي تستخدمها شبكة المستشعرات تحت الماء. وهجوم الثقب الدودي هو هجوم خطير يحدد فيه مهاجمان موقعهما بشكل استراتيجي في الشبكة. إذ يستمر المهاجمون في رصد أنشطة الشبكة وجمع وتسجيل المعلومات وتوليد رابطًا مباشرًا بين بعضها البعض في الشبكة لإرسال وتلقي حزم من البيانات ونقلها إلى الجانب الآخر من الشبكة، وذلك هو هجوم الثقب الدودي خارج النطاق. وسمي بذلك لأن المهاجم الأول ينحصر دوره في التخطيط لمنهجية واحدة فقط وهي الكشف باستخدام التقدير للمسافة بين عقدتين في الشبكة ورصد جميع عناصر الشبكة وعلاقتها ببعضها البعض وماهية بنيتها التحتية، ويقوم الآخر بتمثيل قناة لابتلاع جميع التدفق المعلوماتي فيها تمامًا كما يحدث في الثقوب الدودية التخيلية في الثقب الأسود في الفضاء. كذلك ومن هجمات الأمن السيبراني تحت الماء ما يعرف بهجوم سيبيل، وهو نوع من الاختراق الأمني في أنظمة الشبكات حيث تقوم بإنشاء هويات متعددة وتنشيطها لتقويض الشبكة والهدف الأساسي هو اكتساب تأثير على الشبكة لتنفيذ إجراءات غير مشروعة ضد الشبكة والسيطرة على أغلبية طاقتها الحوسبة بالإضافة إلى إمكانية حظر مستخدمين آخرين من الشبكة.
إن التحديات الأمنية ومزامنة الوقت الآمنة في شبكات المستشعرات تحت الماء جزء لا يتجزأ من الأمن السيبراني تحت الماء إذ تعد المزامنة الآمنة أمرًا مهمًا في العديد من التطبيقات تحت الماء والتي تشبه مهام الاستشعار المنسقة. وأيضًا تلعب الخوارزميات البرمجية فيها والتي تشبه الوصول المتعدد بتقسيم الزمن في المزامنة الآمنة أمر حيويًا ويعد تحقيق التزامن الدقيق للوقت أمرًا صعبًا بشكل خاص في البيئات تحت الماء بسبب خصائص شبكات المستشعرات. لكن ومن خلال التأكيد على الخصائص الدقيقة لتلك الشبكات، والهجمات الممكنة، والتدابير المضادة، يتم أيضًا دراسة معظم تحديات التحليل الدقيق فيها والتي تتضمن متغيرات متنوعة مثل مزامنة الوقت الآمنة، والتوجيه والنشر والتوزيع من أوليات البحث العلمي المتسارع، وتبقى التحديات مفتوحة على مصراعيها في مثل هذا النوع من الشبكات لكنها ذات نمو هائل في الآونة الأخيرة في مختلف صناعات الاتصالات السلكية واللاسلكية تحت الماء وقابلة للتحقيق في المستقبل. ومع ذلك، هناك اتجاهات محددة من شأنها العمل على تسريع مواجهة تلك التحديات والحد من المخاطر التي تهدد أمن ومرونة شبكات الاستشعار تحت الماء منها تحفيز القطاع البحثي والاستثمار والعمل بشكل استباقي في مواجهة تلك التحديات.

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