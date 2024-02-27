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احتساب أعمار الطلاب المستجدين بالتاريخ الميلادي

2/27/2024 10:23:43 PM
(MENAFN- Al Watan) لأول مرة، اعتمدت وزارة التعليم، التاريخ الميلادي في حساب العمر لقبول الطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي، ورياض الأطفال، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في نهاية أكتوبر من العام 2023، والمتضمن الموافقة على أن يكون احتساب المدد في جميع الإجراءات والتعاملات الرسمية على أساس التاريخ الميلادي، عدا ما كان مرتبطاً بأحكام الشريعة الإسلامية المبني فيها احتساب المدد على التاريخ الهجري أو ما ورد النص صراحة على احتساب مدته على أساس التاريخ الهجري.
وأبان الخبير بالخدمات التعليمية عبدالله السلطان لـ))الوطن)) أن الملاحظ في التعميم الصادر أخيرًا من وزارة التعليم، والمتعلق بخطة تسجيل الطلاب المستجدين للعام الدراسي المقبل، تدوين التواريخ المعتمدة بالميلادي أولاً ثم كتابة ما يقابلها بالتاريخ الهجري، عكس ما كان يكتب في الأعوام السابقة.
وقال: ‏حسب التقويم الدراسي المعتمد من وزارة التعليم، فإن بداية العام الدراسي المقبل 1446، في الـ 18 من أغسطس 2024، الموافق 14 صفر 1446، وسيتم احتساب عمر الطفل، اعتمادًا على التاريخ الميلادي، ولن يتم الاعتماد على التاريخ الهجري في حساب العمر، كما كان معمولاً به سابقاً، فالطفل الذي سيكمل 6 سنوات أو أقل من ذلك إلى 90 يوماً مع بداية العام الدراسي، وبالتحديد في 18 من أغسطس 2024، سيتم قبوله في الصف الأول ابتدائي، أي من كان تاريخ ميلاده 17 نوفمبر 2018 أو قبل ذلك، ولن يتم النظر لعمر الطالب بالتقويم الهجري. 3 سنوات ميلادية أضاف، أما الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات إلى 180 يوماً كحد أعلى (أي من كان تاريخ ميلاده خلال الفترة من 18 نوفمبر 2018 إلى 15 فبراير 2019)، فيتم قبولهم بشرط الالتحاق سنة دراسية برياض الأطفال، وهذا الأمر ينطبق على احتساب أعمار الأطفال للقبول في رياض الأطفال، فالطفل الذي سيكمل عمر 3 سنوات ميلادية عند أول يوم دراسي، فسيتم قبوله في المستوى الأول في رياض الأطفال، بينما من سيكون عمره 3 سنوات هجرية عند أول يوم دراسي، فلن يتم قبوله كما كان سابقًا.

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