فيجا الأهلي يغيب شهرين

فيجا الأهلي يغيب شهرين
التاريخ
2/27/2024 10:23:43 PM
(MENAFN
- Al Watan) في الوقت الذي يوجد فيه لاعب وسط الأهلي، الإسباني جابري فيجا، خارج المملكة، للكشف على موضع إصابته التي لحقت به خلال مواجهة الأخدود في الجولة الـ20، التي بين الكشف المبدئي أنها عبارة عن إصابة في مفصل القدم، بينت مصادر أنه سيتم تشخيص الإصابة بشكل أكبر بعد زوال الورم الذي يحيط بالقدم، ومن المتوقع أن يغيب اللاعب فترة لا تقل عن 8 أسابيع، إذا لم يكن هناك حاجة لتدخل جراحي.
MENAFN27022024000089011017ID1107908890
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.