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فيجا الأهلي يغيب شهرين

2/27/2024 10:23:43 PM
(MENAFN- Al Watan) في الوقت الذي يوجد فيه لاعب وسط الأهلي، الإسباني جابري فيجا، خارج المملكة، للكشف على موضع إصابته التي لحقت به خلال مواجهة الأخدود في الجولة الـ20، التي بين الكشف المبدئي أنها عبارة عن إصابة في مفصل القدم، بينت مصادر أنه سيتم تشخيص الإصابة بشكل أكبر بعد زوال الورم الذي يحيط بالقدم، ومن المتوقع أن يغيب اللاعب فترة لا تقل عن 8 أسابيع، إذا لم يكن هناك حاجة لتدخل جراحي.

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