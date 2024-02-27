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النصر يتلقى بشرى سارة

2/27/2024 10:23:43 PM
(MENAFN- Al Watan) تلقى مدرب النصر، البرتغالي لويس كاسترو، بشرى سارة قبل مواجهة الحزم، غدا، لحساب الجولة 22 لدوري روشن للمحترفين.
وتتمثل البشرى السارة التي تلقاها العالمي في جاهزية الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا للقاء، بعد غيابه عن الفريق خلال الجولات الماضية.
وأكدت مصادر أن الحارس الكولومبي سينتظم في تدريبات الفريق الجماعية دون أن يخضع لأي إجراءات طبية أخرى.
وعانى النصر مؤخرا من أزمة في حراسة المرمى، بعد إصابة الحارس راغد النجار وإيقاف نواف العقيدي، مادفع كاسترو للاعتماد على الحارس الرابع وليد عبدالله.

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