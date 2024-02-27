النصر يتلقى بشرى سارة

(MENAFN
- Al Watan) تلقى مدرب النصر، البرتغالي لويس كاسترو، بشرى سارة قبل مواجهة الحزم، غدا، لحساب الجولة 22 لدوري روشن للمحترفين.
وتتمثل البشرى السارة التي تلقاها العالمي في جاهزية الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا للقاء، بعد غيابه عن الفريق خلال الجولات الماضية.
وأكدت مصادر أن الحارس الكولومبي سينتظم في تدريبات الفريق الجماعية دون أن يخضع لأي إجراءات طبية أخرى.
وعانى النصر مؤخرا من أزمة في حراسة المرمى، بعد إصابة الحارس راغد النجار وإيقاف نواف العقيدي، مادفع كاسترو للاعتماد على الحارس الرابع وليد عبدالله.
MENAFN27022024000089011017ID1107908889
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.