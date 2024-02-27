عودة للنتائج الكبيرة والقاع مشتعل

عودة للنتائج الكبيرة والقاع مشتعل
التاريخ
2/27/2024 10:23:43 PM
(MENAFN
- Al Watan) حافظ الهلال على فارق الـ7 نقاط بينه وبين النصر الثاني بنهاية الجولة الـ21 لدوري روشن السعودي للمحترفين، وواصل الاتحاد نتائجه الجيدة منذ العودة بعد التوقف، واشتعل صراع القاع بين 7 أندية، ووجود 5 حكام أجانب، وخرج ضمك من الجولة من دون كروت ملونة، وشهدت الجولة 3 بطاقات حمراء، وعزز قائد النصر، البرتغالي رونالدو صدارته للهدافين، وعاد مهاجم الأهلي، البرازيلي فيرمينيو للتهديف لجولتين متتاليتين للمرة الأولى منذ انطلاقة
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