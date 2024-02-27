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21 جولة تمسح إخفاق الزعيم

2/27/2024 10:23:43 PM
(MENAFN- Al Watan) عادل الهلال حصيلة نقاطه في الموسم الماضي من الدوري السعودي للمحترفين كامًلا رغم خوضه 21 مباراة فقط من الموسم الجاري، مواصلا كتابة التاريخ بقيادة مدربه البرتغالي خورخي جيسوس، فيما حرم الاتفاق مهاجم الزعيم الصربي إلكسندر ميتروفيتش من رقم مميز. - الزعيم يعادل نقاطه الموسم الماضي كاملة
رقم مميز
وواصل الهلال سلسلة انتصاراته بدوري روشن السعودي للمحترفين، مسجلا انتصاره الـ 14 على التوالي منذ تعادله مع ضمك 1/1 بالجولة السابعة، في سبتمبر الماضي.
ووصل الهلال للنقطة 59 في صدارة جدول الترتيب حاليا بعد 21 مباراة، علمًا بأنه حقق الحصيلة ذاتها في 30 مباراة بالموسم الماضي، عندما أقيمت المسابقة بمشاركة 16 فريقا، وحقق الهلال 19 فوزا وتعادلين، من دون أي خسارة حتى الآن هذا الموسم.
وفي المقابل سجل الزعيم 17 انتصارا و8 تعادلات و5 خسائر في الموسم الماضي الذي أنهاه ثالثا، خلف البطل الاتحاد (72 نقطة)، والوصيف النصر (67 نقطة).
وما زال بإمكان الهلال تحقيق 39 نقطة إضافية في 13 مباراة متبقية من الموسم الجاري، الذي يقام بمشاركة 18 فريقا (34 جولة) لأول مرة.
تجاوز النصر
أصبح الهلال، أول ناد يحقق 14 فوزا متتاليا في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، ليتجاوز بذلك رغم غريمه التقليدي النصر الذي حققه العالمي بين نوفمبر 2013 وفبراير 2014، حين كسب العلامة الكاملة للمرة الـ13 تواليا.
يذكر أن الهلال لم يخسر مطلقا في المواجهات الـ12 الأخيرة أمام الاتفاق، محققا الفوز في 11 مواجهة، والتعادل في مباراة واحدة.
إيقاف الميترو
حرم الاتفاق مهاجم الهلال الصربي ألكسندر ميتروفيتش، من تحقيق رقم تاريخي غير مسبوق مع الزعيم، بعدما فشل في التسجيل خلال مباراة الفريقين أول من أمس. وفشل النجم الصربي في هز شباك الاتفاق وتعزيز سجله المميز هذا الموسم مع الهلال، حيث يحتل وصافة ترتيب دوري روشن برصيد 19 هدفا، خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر بـ3 أهداف.
ويعتبر الميترو أول لاعب في تاريخ الهلال يسجل في 11 مباراة متتالية خلال موسم واحد بدوري المحترفين، منذ أن فعلها البرازيلي ويسلي لوبيز موسم 2012.
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