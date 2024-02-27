21 جولة تمسح إخفاق الزعيم

(MENAFN
- Al Watan) عادل الهلال حصيلة نقاطه في الموسم الماضي من الدوري السعودي للمحترفين كامًلا رغم خوضه 21 مباراة فقط من الموسم الجاري، مواصلا كتابة التاريخ بقيادة مدربه البرتغالي خورخي جيسوس، فيما حرم الاتفاق مهاجم الزعيم الصربي إلكسندر ميتروفيتش من رقم مميز. - الزعيم يعادل نقاطه الموسم الماضي كاملة
رقم مميز
وواصل الهلال سلسلة انتصاراته بدوري روشن السعودي للمحترفين، مسجلا انتصاره الـ 14 على التوالي منذ تعادله مع ضمك 1/1 بالجولة السابعة، في سبتمبر الماضي.
ووصل الهلال للنقطة 59 في صدارة جدول الترتيب حاليا بعد 21 مباراة، علمًا بأنه حقق الحصيلة ذاتها في 30 مباراة بالموسم الماضي، عندما أقيمت المسابقة بمشاركة 16 فريقا، وحقق الهلال 19 فوزا وتعادلين، من دون أي خسارة حتى الآن هذا الموسم.
وفي المقابل سجل الزعيم 17 انتصارا و8 تعادلات و5 خسائر في الموسم الماضي الذي أنهاه ثالثا، خلف البطل الاتحاد (72 نقطة)، والوصيف النصر (67 نقطة).
وما زال بإمكان الهلال تحقيق 39 نقطة إضافية في 13 مباراة متبقية من الموسم الجاري، الذي يقام بمشاركة 18 فريقا (34 جولة) لأول مرة.
تجاوز النصر
أصبح الهلال، أول ناد يحقق 14 فوزا متتاليا في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، ليتجاوز بذلك رغم غريمه التقليدي النصر الذي حققه العالمي بين نوفمبر 2013 وفبراير 2014، حين كسب العلامة الكاملة للمرة الـ13 تواليا.
يذكر أن الهلال لم يخسر مطلقا في المواجهات الـ12 الأخيرة أمام الاتفاق، محققا الفوز في 11 مواجهة، والتعادل في مباراة واحدة.
إيقاف الميترو
حرم الاتفاق مهاجم الهلال الصربي ألكسندر ميتروفيتش، من تحقيق رقم تاريخي غير مسبوق مع الزعيم، بعدما فشل في التسجيل خلال مباراة الفريقين أول من أمس. وفشل النجم الصربي في هز شباك الاتفاق وتعزيز سجله المميز هذا الموسم مع الهلال، حيث يحتل وصافة ترتيب دوري روشن برصيد 19 هدفا، خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر بـ3 أهداف.
ويعتبر الميترو أول لاعب في تاريخ الهلال يسجل في 11 مباراة متتالية خلال موسم واحد بدوري المحترفين، منذ أن فعلها البرازيلي ويسلي لوبيز موسم 2012.
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