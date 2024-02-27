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مكة والرياض والشرقية الأكثر مبيتا للسياح

2/27/2024 10:23:42 PM
(MENAFN- Al Watan) تصدرت منطقة مكة المكرمة عدد السياح ((زوار المبيت)) بـ 11.211.977 مليون زائر بإنفاق 19.158.971 ريالا، تلتها منطقة الرياض بـ 7.097.134 زائرا، بمعدل إنفاق 14.080.084 ريالا، ثم المنطقة الشرقية بـ 6.312.956 زائرا ومعدل إنفاق 8.378.344.173 ريالا، وذلك وفقا لبيانات وزارة السياحة لعام 2022.
من جهته أوضح ماجد حازم مدير إحدى وكالات السفر، أن أكثر القادمين لمكة من الخارج بغرض أداء العمرة لذلك من الطبيعي أن تكون مكة في مقدمة عدد الزوار بين المناطق الأخرى، كذلك فترة العطلات الخاصة بالمدارس تكون هناك حجوزات عدة من مختلف المناطق تشمل الفنادق والشقق السكنية لنفس الغرض وهو أداء العمرة أو لزيارة المعالم الدينية بمكة، وأضاف حازم أن حجوزات مدينة الرياض تتركز في موسم الرياض الذي يزداد فيه عدد الطلبات للفنادق والمنتجعات، أما بالنسبة للمنطقة الشرقية فيكون الطلب خلال فترة الصيف.
سياح ((زوار المبيت)) والإنفاق بالمليون ريال
- المدينة المنورة
2.821.578
3.516.379.622
- عسير
3.620.756
4.884.282.100
- القصيم
2.401.785
3.619.713.793
- تبوك
1.229.225
1.994.391.902
- جازان
1.209.324
1.430.147.091
- حائل
935.353
1.795.031.158
- نجران
565.944
1.168.114.282
- الحدود الشمالية
545.246
1.195.041.348

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