مكة والرياض والشرقية الأكثر مبيتا للسياح

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- Al Watan) تصدرت منطقة مكة المكرمة عدد السياح ((زوار المبيت)) بـ 11.211.977 مليون زائر بإنفاق 19.158.971 ريالا، تلتها منطقة الرياض بـ 7.097.134 زائرا، بمعدل إنفاق 14.080.084 ريالا، ثم المنطقة الشرقية بـ 6.312.956 زائرا ومعدل إنفاق 8.378.344.173 ريالا، وذلك وفقا لبيانات وزارة السياحة لعام 2022.
من جهته أوضح ماجد حازم مدير إحدى وكالات السفر، أن أكثر القادمين لمكة من الخارج بغرض أداء العمرة لذلك من الطبيعي أن تكون مكة في مقدمة عدد الزوار بين المناطق الأخرى، كذلك فترة العطلات الخاصة بالمدارس تكون هناك حجوزات عدة من مختلف المناطق تشمل الفنادق والشقق السكنية لنفس الغرض وهو أداء العمرة أو لزيارة المعالم الدينية بمكة، وأضاف حازم أن حجوزات مدينة الرياض تتركز في موسم الرياض الذي يزداد فيه عدد الطلبات للفنادق والمنتجعات، أما بالنسبة للمنطقة الشرقية فيكون الطلب خلال فترة الصيف.
سياح ((زوار المبيت)) والإنفاق بالمليون ريال
- المدينة المنورة
2.821.578
3.516.379.622
- عسير
3.620.756
4.884.282.100
- القصيم
2.401.785
3.619.713.793
- تبوك
1.229.225
1.994.391.902
- جازان
1.209.324
1.430.147.091
- حائل
935.353
1.795.031.158
- نجران
565.944
1.168.114.282
- الحدود الشمالية
545.246
1.195.041.348
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