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89.4% مؤشر المطابقة لمنتجات كفاءة الطاقة لعام 2023

2/27/2024 10:23:42 PM
(MENAFN- Al Watan) أوضح المركز السعودي لكفاءة الطاقة أن مؤشر المطابقة لمنتجات كفاءة الطاقة لعام 2023 بلغ 89.4% حيث يراعي المؤشر أثر تلك الأجهزة على استهلاك الطاقة الأولية في المملكة، ويتم العمل في هذا المجال بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من خلال منظومة رقابية للفحص والمراقبة والشهادات تراعي اختصاصات كل جهة.
وتعمل المنظومة الرقابية في كفاءة الطاقة على ضمان امتثال المنتجات بلوائح ومعايير كفاءة الطاقة، حيث تم إنشاء فريق للفحص والمراقبة والشهادات ((TIC)) يضم ممثلين من الجهات ذات العلاقة إلى جانب المركز السعودي لكفاءة الطاقة تتمثل في وزارة التجارة، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، هيئة المواصفات السعودية، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، المركز الوطني لإدارة النفايات.
الرقابة على المنتجات في الأسواق
تم خلال عام 2023 تنفيذ 25 جولة على منافذ البيع والمستودعات والمصانع المحلية نتج عنها تنفيذ 43.869 زيارة لمنافذ البيع والمستودعات والمصانع المحلية، ورصد 730 منشأه مخالفة، وإصدار 436 مخالفة فورية، إضافة لإيقاف مؤقت لـ12 خط إنتاج غير مطابق وإعداد خطة مع تلك المصانع لمتابعة تصحيح مسار خط الإنتاج، والرقابة على المنتجات في المنافذ الجمركية.
الرقابة على المنتجات بالمنافذ الجمركية
بلغ مجموع ما تم إعادة تصديره عام 2023 حوالي 2.385.815 منتجا لمخالفته للمواصفات القياسية لكفاءة الطاقة من مجموع 201.923.873 من المنتجات الواردة وهي تمثل ما نسبته 1.18% من مجموع واردات المملكة من تلك المنتجات.
شراء العينات من الأسواق للاختبار
يهدف هذا الإجراء إلى مسح السوق، وذلك عن طريق شراء عينات عشوائية واختبارها من جميع مناطق المملكة للتحقق من أداء وفاعلية الإجراءات الرقابية على منتجات كفاءة الطاقة لدى الجهات الرقابية والعمل على تحسينها وتطويرها، حيث بلغ مجموع ما تم شراؤه واختباره 807 عينات، حققت نسب مطابقة المنتجات في الأسواق لمواصفات ولوائح كفاءة الطاقة خلال عام التقرير مؤشرات عالية حيث بلغت نسبة المكيفات 96.3%، والثلاجات 98.41%، والغسالات 98.33%، والمجففات بنسبة 96.67%، والسخانات 90%، والإطارات المقاومة 96.92% وإطارات التماسك 98% والإنارة 40%.
استدعاء المنتجات المخالفة
بلغ عدد الاستدعاءات خلال عام 2023 حوالي 29 استدعاء وذلك لـ6 منتجات لمخالفتها المواصفات واللوائح الفنية لكفاءة الطاقة حيث تم استدعاء 12.673 مكيفا و304 للثلاجات والمجمدات، و3.134 جففات ملابس، و17.144 إطارا، و16.154 غسالة ملابس، و5.338 سخان مياه.
إعادة التدوير
تتم إعادة تدوير المنتجات المخالفة التي يتم رصدها من القنوات الرقابية وفقاً للإجراءات القانونية والاشتراطات البيئية المناسبة نتج عنها اعادة تدوير 6.887 منتجات أجهزة منزلية مخالفة، و1.378.249 منتج إنارة مخالفة، و17.087 إطارا مخالفا.
كمية المنتجات المعاد تصديرها:
أجهزة التكييف= 5.806
الثلاجات= 47.209
سخانات المياه= 1.055
مجففات الملابس= 37
الإطارات= 317.430
غسالات الملابس= 826
الإنارة= 2.013.452
عدد الاستدعاءات:
المكيفات=
عدد الاستدعاءات= 7
الكمية= 12.673
الثلاجات والمجمدات=
عدد الاستدعاءات= 2
الكمية= 304
مجففات الملابس=
عدد الاستدعاءات= 2
الكمية= 3.134
الإطارات=
عدد الاستدعاءات= 11
الكمية= 17.144
غسالات الملابس=
عدد الاستدعاءات= 5
الكمية= 16.145
سخانات المياه=
عدد الاستدعاءات= 2
الكمية= 5.338
استدعاء المنتجات المخالفة حسب الفئات:
المكيفات= 95.5%- 96.32%
الثلاجات= 98.4%
الغسالات= 98.3%
المجففات= 96.67%
سخانات المياه= 90%
إطارات مقاومة= 96.25%- 96.92%
إطارات تماسك= 98%
الإنارة= 40%

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