89.4% مؤشر المطابقة لمنتجات كفاءة الطاقة لعام 2023

(MENAFN
- Al Watan) أوضح المركز السعودي لكفاءة الطاقة أن مؤشر المطابقة لمنتجات كفاءة الطاقة لعام 2023 بلغ 89.4% حيث يراعي المؤشر أثر تلك الأجهزة على استهلاك الطاقة الأولية في المملكة، ويتم العمل في هذا المجال بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من خلال منظومة رقابية للفحص والمراقبة والشهادات تراعي اختصاصات كل جهة.
وتعمل المنظومة الرقابية في كفاءة الطاقة على ضمان امتثال المنتجات بلوائح ومعايير كفاءة الطاقة، حيث تم إنشاء فريق للفحص والمراقبة والشهادات ((TIC)) يضم ممثلين من الجهات ذات العلاقة إلى جانب المركز السعودي لكفاءة الطاقة تتمثل في وزارة التجارة، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، هيئة المواصفات السعودية، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، المركز الوطني لإدارة النفايات. الرقابة على المنتجات في الأسواق
تم خلال عام 2023 تنفيذ 25 جولة على منافذ البيع والمستودعات والمصانع المحلية نتج عنها تنفيذ 43.869 زيارة لمنافذ البيع والمستودعات والمصانع المحلية، ورصد 730 منشأه مخالفة، وإصدار 436 مخالفة فورية، إضافة لإيقاف مؤقت لـ12 خط إنتاج غير مطابق وإعداد خطة مع تلك المصانع لمتابعة تصحيح مسار خط الإنتاج، والرقابة على المنتجات في المنافذ الجمركية. الرقابة على المنتجات بالمنافذ الجمركية
بلغ مجموع ما تم إعادة تصديره عام 2023 حوالي 2.385.815 منتجا لمخالفته للمواصفات القياسية لكفاءة الطاقة من مجموع 201.923.873 من المنتجات الواردة وهي تمثل ما نسبته 1.18% من مجموع واردات المملكة من تلك المنتجات. شراء العينات من الأسواق للاختبار
يهدف هذا الإجراء إلى مسح السوق، وذلك عن طريق شراء عينات عشوائية واختبارها من جميع مناطق المملكة للتحقق من أداء وفاعلية الإجراءات الرقابية على منتجات كفاءة الطاقة لدى الجهات الرقابية والعمل على تحسينها وتطويرها، حيث بلغ مجموع ما تم شراؤه واختباره 807 عينات، حققت نسب مطابقة المنتجات في الأسواق لمواصفات ولوائح كفاءة الطاقة خلال عام التقرير مؤشرات عالية حيث بلغت نسبة المكيفات 96.3%، والثلاجات 98.41%، والغسالات 98.33%، والمجففات بنسبة 96.67%، والسخانات 90%، والإطارات المقاومة 96.92% وإطارات التماسك 98% والإنارة 40%. استدعاء المنتجات المخالفة
بلغ عدد الاستدعاءات خلال عام 2023 حوالي 29 استدعاء وذلك لـ6 منتجات لمخالفتها المواصفات واللوائح الفنية لكفاءة الطاقة حيث تم استدعاء 12.673 مكيفا و304 للثلاجات والمجمدات، و3.134 جففات ملابس، و17.144 إطارا، و16.154 غسالة ملابس، و5.338 سخان مياه. إعادة التدوير
تتم إعادة تدوير المنتجات المخالفة التي يتم رصدها من القنوات الرقابية وفقاً للإجراءات القانونية والاشتراطات البيئية المناسبة نتج عنها اعادة تدوير 6.887 منتجات أجهزة منزلية مخالفة، و1.378.249 منتج إنارة مخالفة، و17.087 إطارا مخالفا. كمية المنتجات المعاد تصديرها:
أجهزة التكييف= 5.806
الثلاجات= 47.209
سخانات المياه= 1.055
مجففات الملابس= 37
الإطارات= 317.430
غسالات الملابس= 826
الإنارة= 2.013.452
عدد الاستدعاءات:
المكيفات=
عدد الاستدعاءات= 7
الكمية= 12.673
الثلاجات والمجمدات=
عدد الاستدعاءات= 2
الكمية= 304
مجففات الملابس=
عدد الاستدعاءات= 2
الكمية= 3.134
الإطارات=
عدد الاستدعاءات= 11
الكمية= 17.144
غسالات الملابس=
عدد الاستدعاءات= 5
الكمية= 16.145
سخانات المياه=
عدد الاستدعاءات= 2
الكمية= 5.338
استدعاء المنتجات المخالفة حسب الفئات:
المكيفات= 95.5%- 96.32%
الثلاجات= 98.4%
الغسالات= 98.3%
المجففات= 96.67%
سخانات المياه= 90%
إطارات مقاومة= 96.25%- 96.92%
إطارات تماسك= 98%
الإنارة= 40%
MENAFN27022024000089011017ID1107908885
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