وزير الطيران يبحث أوجه التعاون مع المجلس العالمي للمطارات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ناقش الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني أوجه التنسيق والتعاون الفعال بين الوزارة والمجلس العالمي للمطارات، وذلك خلال لقائه مع لويس فليبي المدير العام للمجلس العالمي للمطارات، وإيمانويل تشافيز رئيس المجلس الدولي للمطارات لإقليم إفريقيا، وعلي التونسي الأمين العام للمجلس العالمي والملاح خالد الألفي مساعد رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.
يأتي ذلك على هامش انعقاد جلسات أعمال مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات الإفريقية 2024 ACI AFRICA والذي تستضيفه مصر خلال الفترة الحالية.
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وأعرب وزير الطيران المدني – خلال اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة – عن تقديره لثقة مجلس المطارات وأعضائه في منظومة الطيران المدني المصري، مُشيدًا بالعلاقات المتميزة والتنسيق المستمر بين الوزارة ممثلة في الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية ومجلس المطارات العالمي والإقليمي، ومؤكدًا على أن الوزارة لا تدخر جهدًا في خدمه أشقائها الأفارقة وتقديم كافة أوجه الدعم من خلال التدريب وتبادل الخبرات في مختلف الأنشطة، فضلًا عن تعزيز علاقات الشراكة الفعالة بين جميع البلدان الإفريقية.
من جانبهم، قدم كل من رئيس المجلس العالمي للمطارات والأمين العام، ورئيس المجلس لإقليم إفريقيا، الشكر لوزارة الطيران على حسن الاستضافة والتنظيم المتميز لجلسات المؤتمر، مؤكدين دور مصر البارز في مجال النقل الجوي داخل القارة، ومشيدين بالتطور الكبير الذي لمسوه على كافة الأصعدة، لاسيما مشروعات وأعمال التطوير في مجال الطيران المدني.
المصدر:
MENAFN27022024000202011048ID1107908882
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