وزير الطيران يبحث أوجه التعاون مع المجلس العالمي للمطارات

MENAFN - Al-Borsa News) ناقش الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني أوجه التنسيق والتعاون الفعال بين الوزارة والمجلس العالمي للمطارات، وذلك خلال لقائه مع لويس فليبي المدير العام للمجلس العالمي للمطارات، وإيمانويل تشافيز رئيس المجلس الدولي للمطارات لإقليم إفريقيا، وعلي التونسي الأمين العام للمجلس العالمي والملاح خالد الألفي مساعد رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

يأتي ذلك على هامش انعقاد جلسات أعمال مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات الإفريقية 2024 ACI AFRICA والذي تستضيفه مصر خلال الفترة الحالية.

موضوعات“بولاريس باركس” تخطط لتطوير 4 ملايين متر مربع حتى 2027 ((كايرو ثرى إيه)) تستهدف إضافة خطى إنتاج باستثمارات 300 مليون جنيه خلال 4 سنوات ((أكيومن)) تستهدف الحصول على رخص تداول العقود الآجلة و((جى دى آر)) العام الجارى

وأعرب وزير الطيران المدني – خلال اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة – عن تقديره لثقة مجلس المطارات وأعضائه في منظومة الطيران المدني المصري، مُشيدًا بالعلاقات المتميزة والتنسيق المستمر بين الوزارة ممثلة في الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية ومجلس المطارات العالمي والإقليمي، ومؤكدًا على أن الوزارة لا تدخر جهدًا في خدمه أشقائها الأفارقة وتقديم كافة أوجه الدعم من خلال التدريب وتبادل الخبرات في مختلف الأنشطة، فضلًا عن تعزيز علاقات الشراكة الفعالة بين جميع البلدان الإفريقية.

من جانبهم، قدم كل من رئيس المجلس العالمي للمطارات والأمين العام، ورئيس المجلس لإقليم إفريقيا، الشكر لوزارة الطيران على حسن الاستضافة والتنظيم المتميز لجلسات المؤتمر، مؤكدين دور مصر البارز في مجال النقل الجوي داخل القارة، ومشيدين بالتطور الكبير الذي لمسوه على كافة الأصعدة، لاسيما مشروعات وأعمال التطوير في مجال الطيران المدني.

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