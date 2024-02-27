وزير الاتصالات يبحث مع السويد تشجيع الاستثمارات والتعاون المشترك

MENAFN - Al-Borsa News) بحث الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع هاكان جيفرل نائب وزير التجارة الخارجية بالسويد سبل تشجيع الاستثمارات السويدية فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى، والتعاون فى مجالات بناء القدرات الرقمية والأمن السيبرانى.

جاء ذلك على هامش مشاركة الدكتور عمرو طلعت فى فعاليات المعرض والمؤتمر العالمى للهواتف المحمولة ببرشلونة فى أسبانيا.

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وخلال اللقاء تم الإشارة إلى أن هناك شركات سويدية رائدة تعمل فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى. كما تم مناقشة إمكانية الاستفادة من الكفاءات الرقمية المصرية الشابة فى المشروعات السويدية.

حضر اللقاء المهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات.

كما اجتمع الدكتور عمرو طلعت مع يوسف طيوب الرئيس التنفيذى لمجموعة أكسنتشر Accenture للعمليات العالمية المتخصصة فى استشارات الأعمال والخدمات؛ حيث توفر المجموعة خدمات استشارية واستراتيجية وتكنولوجية وخدمات التشغيل من خلال شبكة عالمية واسعة من المكاتب ومراكز تقديم الخدمات ومراكز الابتكار. وتتواجد المجموعة فى أكثر من 200 مدينة بـ51 دولة لخدمة عملائها فى أكثر من 120 دولة.

ناقش اللقاء جهود الدولة لتشجيع الشركات العالمية للاستثمار فى مصر بمجال التعهيد فى ضوء استراتيجية مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد؛ حيث تم بحث فرص التعاون المشترك فى مجال التعهيد.

كما بحث الدكتور عمرو طلعت مع أناند أثريا الرئيس التنفيذى والمدير العام لشركة تيجاس Tejas للشبكات الهندية العاملة فى مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية وتصنيع أجهزة ومعدات الاتصالات؛ خطط الشركة المستقبلية وفرص التعاون فى تصنيع معدات الاتصالات وبناء القدرات الرقمية. وذلك بحضور المهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، والمهندس محمد الفوى نائب الرئيس التنفيذى للشئون الفنية بالشركة المصرية للاتصالات، وأرنوب روى المؤسس المشاركة ، والمدير التنفيذى للعمليات والمدير التنفيذى لشركة تيجاس.

حضر اللقاءات سماح عزيز المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفى سياق متصل؛ حضر الدكتور عمرو طلعت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمى للهواتف المحمولة MWC 2024 التى عقدت تحت عنوان“بوابة مفتوحة – فن ما هو ممكن”؛ حيث ناقشت الجلسة التطورات المتعلقة بتكنولوجيا الاتصالات، وتقنيات الجيل الخامس، والذكاء الاصطناعى التوليدى، وربط الآلات والتطبيقات من خلال الذكاء الاصطناعى، والانترنت الصناعى، والرؤى المستقبلية لبناء مستقبل رقمى وعالم متصل؛ وذلك بمشاركة عدد من رواد الصناعة على المستوى العالمى.

ويعد المعرض والمؤتمر العالمى للهواتف المحمولة MWC 2024 هو الحدث السنوى العالمى الأبرز لصناعات الهواتف المحمولة والتكنولوجيا على مستوى العالم وتنظمه الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA؛ بمشاركة صناع القرار وكبار المسئولين الحكوميين، والخبراء ومسئولى المنظمات الدولية وكبرى الشركات العاملة فى مجال الهاتف المحمول وأجهزته، والمتخصصين فى التكنولوجيات ذات الصلة، ورواد صناعة الهاتف المحمول من مختلف أنحاء العالم.

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