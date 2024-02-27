وجود اقتصاد اليابان فى جنوب شرق آسيا لا يتلاشى

MENAFN - Al-Borsa News) هل تتخلى اليابان عن سباق بناء البنية التحتية فى جنوب شرق آسيا؟

هذا السؤال أثاره بعض المراقبين منذ انتشار أنباء الشهر الماضى حول انسحاب الشركات اليابانية من العطاءات لبناء خط سكة حديد فائق السرعة بين كوالالمبور وسنغافورة، وهو مشروع بارز تتجاوز قيمته 15 مليار دولار.

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هذه الخطوة كانت لفترة طويلة فى مرمى أنظار الشركات اليابانية.

وقبل تسعة أعوام، عرض وزير النقل اليابانى الحالى نظام شينكانسن فى بلاده، على المسئولين الماليزيين أثناء زيارته إلى كوالالمبور.

تشير تقارير وسائل الإعلام الماليزية إلى أن سبعة اتحادات قدمت فى النهاية عطاءات للمشروع، بما فيها شركات صينية مملوكة للدولة.

وإذا نجح أحد هذه العطاءات، كما هو متوقع على نطاق واسع، فإن الأمر سيبدو وكأنه يعزز بصورة أكبر وجود الشركات الحكومية الصينية فى بناء السكك الحديدية فى جنوب شرق آسيا، حسب ما أوضحته مجلة ((نيكاى آسيان ريفيو)) اليابانية.

ومن بين أبرز المشاريع، خط سكة حديد طوله 1000 كيلومتر يصل بين الصين ولاوس الذى افتتح العام الماضي، ويربط بين كونمينج، عاصمة مقاطعة يونان، وفينتيان، وقد أسهم فى تحفيز النشاط التجارى والسياحى بين البلدين.

وشهد العام الماضى أيضاً افتتاح أول خط قطار فائق السرعة فى جنوب شرق آسيا، وهو خط سكة حديد بطول 140 كيلومتراً بين جاكرتا وباندونج بإندونيسيا.

وفى ظل دعم الحكومة، تنافست الشركات اليابانية بشدة مع المنافسين الصينيين للحصول على حق بناء المشروع، لكنها فى النهاية لم تتمكن من مجاراة مستوى التمويل الجذاب الذى قدمته بكين.

ويبدو أيضاً أن قضايا التمويل لعبت دوراً فى قرار الشركات اليابانية الانسحاب من العطاءات فى ماليزيا، كما كانت بوتراجايا مترددة فى تقديم ضمانات للمشروع؛ بسبب ارتفاع الدين الحكومى.

كان المشروع يتسم أيضاً بتاريخ معقد، والذى ربما لعب دوراً فى حسابات مخاطر الشركات، وعلقت ماليزيا المشروع فى 2018 ثم ألغته بالكامل فى 2021؛ بسبب مخاوف تتعلق بالميزانية قبل أن تحييه حكومة جديدة مجدداً العام الماضى.

ولدى المسئولين التنفيذيين اليابانيين أسباب معقولة للتساؤل عن مدى التزام بوتراجايا بإنهاء الخط الممتد إلى سنغافورة؛ نظراً إلى أن الاستعدادات والبناء سيستغرقان أعواماً عديدة للاكتمال، فيما غيرت ماليزيا حكوماتها أربع مرات خلال الستة أعوام الماضية.

وبغض النظر عن هذا المشروع، تواصل اليابان لعب دور رائد فى تطوير البنية التحتية فى جنوب شرق آسيا، بما فيها مجالات مثل تطوير الموانئ وبناء مترو الأنفاق والطاقة.

ارتفعت الحصة السوقية لشركات اليابان فى إندونيسيا، فيما يتعلق بمجال البنية التحتية للطاقة، خلال الأعوام الأخيرة، بجانب حصة الشركات الصينية.

علاوة على ذلك، ورغم أن ديناميكيات سوق البنية الأساسية فى جنوب شرق آسيا قد تشهد تحولاً، فمن الواضح أن اليابان تظل قوة اقتصادية عاتية فى المنطقة.

وربما يمكن ملاحظة ذلك بقوة أكبر فى قطاع السيارات، حيث لا تزال العلامات التجارية اليابانية تمثل 80% من مبيعات السيارات الجديدة على الرغم من الاهتمام المتزايد بالسيارات الكهربائية الصينية.

وما يعكس الطلب المستمر على السيارات اليابانية هو وصول آلاف السيارات الإضافية إلى المنطقة كل عام كواردات موازية أو كسيارات مستعملة.

يمكن أن يعزى نجاح العلامات التجارية مثل ((تويوتا)) و((هوندا)) فى المنطقة إلى مجموعة من العوامل، مثل الجودة العالية، ومجموعة واسعة من النماذجن وشبكات واسعة من الوكلاء، ومراكز الخدمة، والقيمة العالية لإعادة بيع السيارات.

هذه المزايا تطورت على مدى عقود؛ حيث تخلفت خلال هذه الفترة عن ركب صُناع السيارات الغربيين الأكثر رسوخاً فى المنطقة.

ورغم أن العلامات التجارية الصينية أصبحت الآن قوية، فإنه من الصعب عليها أن تتفوق على الشركات اليابانية فى المستقبل المنظور.

هناك ديناميكيات مماثلة فى مجالات مثل تجارة التجزئة والسلع الاستهلاكية فى جميع أنحاء جنوب شرق آسيا.

وبالرغم من صعوبة إنكار أن اقتصادات المنطقة استفادت من الثقل الاقتصادى المتنامى للصين، فإنَّ هذا لا يعنى بالضرورة تلاشى وجود الشركات اليابانية.

فى وقت ربما تتجنب فيه الشركات اليابانية بعض مشاريع البنية التحتية الأكثر طموحاً، والتى قد تكون أكثر صعوبة على الصعيد المالي، فى المنطقة، فإن هذا لم يمنعها من استغلال فرص أخرى بشكل مربح.

وفى ظل وتيرة النمو السريعة التى تشهدها اقتصادات جنوب شرق آسيا، يستطيع جميع المعنيين إيجاد فرص لتعزيز ثرواتهم معاً، فالكعكة كبيرة بما يكفى لشركات اليابان والصين والمنطقة نفسها.