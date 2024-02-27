((كايرو ثرى إيه)) تستهدف إضافة خطى إنتاج باستثمارات 300 مليون جنيه خلال 4 سنوات

(MENAFN
- Al-Borsa News) إنشاء مزرعة للجدود والأمهات على مساحة 400 فدان
تعتزم شركة كايرو ثرى إيه للدواجن، ضخ نحو 400 مليون فى قطاع الدواجن، خلال العام الجارى، لتستكمل خطتها التوسعية، عقب افتتاحها مصنعاً لمصنعات الدواجن باستثمارات 600 مليون جنيه بداية الأسبوع الجارى.
كما تستهدف الشركة إضافة خطى إنتاج لمصنعات الدواجن باستثمارت 300 مليون جنيه لتكتمل مراحله قبل 2027.
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قال إبراهيم وجدى، الرئيس التنفيذى للشركة، فى تصريحات لـ((البورصة))، إنَّ المرحلة الأولى من المصنع الجديد لمصنعات الدواجن بمنطقة الروبيكى تقع على مساحة 10 آلاف متر مربع مع بداية العام الجارى.
أوضح أن المرحلة الأولى تضم خط إنتاج واحداً، كما يمكن أن يستوعب المصنع خطى إنتاج آخرين حال تخطيط الشركة إجراء توسعات جديدة.
أكد التزام ((كايرو ثرى إيه)) للدواجن، بتنفيذ خطتها وضخ 400 مليون جنيه خلال العام الجارى، لتستكمل خطتها الموضوعة مسبقاً بضخ مليار جنيه فى قطاع الدواجن خلال العام.
أضاف، فى مقابلة مع ((البورصة))، أنه كان من المقرر الانتهاء من كامل مراحل المصنع الإنتاجية بحلول عام 2030، ولكن المناخ الاستثمارى الواعد فى قطاع الصناعات الغذائية دفع تسريع وتيرة التنفيذ والبدء فى تشغيل المرحلة الأولى منه منذ شهرين، ومن المخطط الانتهاء من كامل مراحله بنهاية عام 2027، موضحاً أن خطى الإنتاج المستهدفين تتخطى استثمارتهما 300 مليون جنيه.
أشار إلى أن الشركة تعمل حالياً على دراسة إضافة خط لإنتاج لانشون الدواجن بالمصنع، ومن المستهدف الانتهاء من الدراسة خلال 3 أشهر أو 4 أشهر.
لفت إلى أن الشركة تسعى لزيادة طاقتها الإنتاجية سواء فى مزارع التسمين والأمهات والجدود والمعامل بنسبة 40% خلال الـ 10 سنوات المقبلة، بما يغطى احتياجات السوق والكثافة السكانية المتوقعة، ومن ثم التصدير.
أوضح أن الشركة حصلت على مساحة 400 فدان فى محافظة البحر الأحمر لإنشاء مزرعة لإنتاج الجدود أو الأمهات، ولكنها فى مرحلة الحصول على التراخيص سواء رخصة البناء أو التشغيل.
كشف أن الشركة أيضاً بدأت فى إنشاء مزرعتين جديدتين فى الواحات البحرية بطاقة إنتاجية 120 ألف طائر سنوى.
ذكر أن الطاقة الإنتاجية للشركة فى 2023 بلغت نحو 65 ألف طن، ومن المستهدف وصولها إلى 74 ألف طن بنهاية العام الجارى، منوهاً بأن الشركة تستحوذ على 25% من سوق الدواجن المجمدة والمبردة فى مصر؛ حيث تعد فى المركز الأول بالسوق، وتستهدف المحافظة على تلك النسبة، مع وصولها لترتيب متقدم، وتكون بذلك من ضمن أكبر 3 شركات فى مجال مصنعات الدواجن خلال 18 شهراً.
لفت إلى أن شركة كايرو ثرى إيه، تتوسع أيضاً فى المجال الزراعى والصناعى؛ حيث تم افتتاح محطة برتقال، خلال الشهر الماضى، وهى مخصصة بالكامل للتصدير، فضلاً عن التوسع فى مجال المركزات؛ حيث كانت تركز على الرمان والمانجو والخوخ، ومن المستهدف إضافة البرتقال خلال الشهر المقبل، وإضافة الخضار المجمد خلال 2025.
وكشف على الجميل، الرئيس التنفيذى لمجموعة كايرو ثرى إيه، فى تصريحات سابقة لـ((البورصة))، أن إجمالى استثمارات المجموعة فى مصر يتخطى مليارى دولار، وتسعى المجموعة لزيادتها من خلال التوسعات وإنشاء المشاريع وفتح أسواق تصديرية جديدة.
كما أوضح أن الشركة حققت نحو 80 مليون دولار صادرات خلال أول 10 أشهر من العام الماضى، وتستهدف 140 مليون دولار، خلال العام الجديد الحالى، بدعم من الاستثمارات التى ضختها فى شراء خطوط إنتاج جديدة خلال النصف الثانى من العام الماضى.
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