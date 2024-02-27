((كايرو ثرى إيه)) تستهدف إضافة خطى إنتاج باستثمارات 300 مليون جنيه خلال 4 سنوات

تعتزم شركة كايرو ثرى إيه للدواجن، ضخ نحو 400 مليون فى قطاع الدواجن، خلال العام الجارى، لتستكمل خطتها التوسعية، عقب افتتاحها مصنعاً لمصنعات الدواجن باستثمارات 600 مليون جنيه بداية الأسبوع الجارى.

كما تستهدف الشركة إضافة خطى إنتاج لمصنعات الدواجن باستثمارت 300 مليون جنيه لتكتمل مراحله قبل 2027.

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قال إبراهيم وجدى، الرئيس التنفيذى للشركة، فى تصريحات لـ((البورصة))، إنَّ المرحلة الأولى من المصنع الجديد لمصنعات الدواجن بمنطقة الروبيكى تقع على مساحة 10 آلاف متر مربع مع بداية العام الجارى.

أوضح أن المرحلة الأولى تضم خط إنتاج واحداً، كما يمكن أن يستوعب المصنع خطى إنتاج آخرين حال تخطيط الشركة إجراء توسعات جديدة.

أكد التزام ((كايرو ثرى إيه)) للدواجن، بتنفيذ خطتها وضخ 400 مليون جنيه خلال العام الجارى، لتستكمل خطتها الموضوعة مسبقاً بضخ مليار جنيه فى قطاع الدواجن خلال العام.

أضاف، فى مقابلة مع ((البورصة))، أنه كان من المقرر الانتهاء من كامل مراحل المصنع الإنتاجية بحلول عام 2030، ولكن المناخ الاستثمارى الواعد فى قطاع الصناعات الغذائية دفع تسريع وتيرة التنفيذ والبدء فى تشغيل المرحلة الأولى منه منذ شهرين، ومن المخطط الانتهاء من كامل مراحله بنهاية عام 2027، موضحاً أن خطى الإنتاج المستهدفين تتخطى استثمارتهما 300 مليون جنيه.

أشار إلى أن الشركة تعمل حالياً على دراسة إضافة خط لإنتاج لانشون الدواجن بالمصنع، ومن المستهدف الانتهاء من الدراسة خلال 3 أشهر أو 4 أشهر.

لفت إلى أن الشركة تسعى لزيادة طاقتها الإنتاجية سواء فى مزارع التسمين والأمهات والجدود والمعامل بنسبة 40% خلال الـ 10 سنوات المقبلة، بما يغطى احتياجات السوق والكثافة السكانية المتوقعة، ومن ثم التصدير.

أوضح أن الشركة حصلت على مساحة 400 فدان فى محافظة البحر الأحمر لإنشاء مزرعة لإنتاج الجدود أو الأمهات، ولكنها فى مرحلة الحصول على التراخيص سواء رخصة البناء أو التشغيل.

كشف أن الشركة أيضاً بدأت فى إنشاء مزرعتين جديدتين فى الواحات البحرية بطاقة إنتاجية 120 ألف طائر سنوى.

ذكر أن الطاقة الإنتاجية للشركة فى 2023 بلغت نحو 65 ألف طن، ومن المستهدف وصولها إلى 74 ألف طن بنهاية العام الجارى، منوهاً بأن الشركة تستحوذ على 25% من سوق الدواجن المجمدة والمبردة فى مصر؛ حيث تعد فى المركز الأول بالسوق، وتستهدف المحافظة على تلك النسبة، مع وصولها لترتيب متقدم، وتكون بذلك من ضمن أكبر 3 شركات فى مجال مصنعات الدواجن خلال 18 شهراً.

لفت إلى أن شركة كايرو ثرى إيه، تتوسع أيضاً فى المجال الزراعى والصناعى؛ حيث تم افتتاح محطة برتقال، خلال الشهر الماضى، وهى مخصصة بالكامل للتصدير، فضلاً عن التوسع فى مجال المركزات؛ حيث كانت تركز على الرمان والمانجو والخوخ، ومن المستهدف إضافة البرتقال خلال الشهر المقبل، وإضافة الخضار المجمد خلال 2025.

وكشف على الجميل، الرئيس التنفيذى لمجموعة كايرو ثرى إيه، فى تصريحات سابقة لـ((البورصة))، أن إجمالى استثمارات المجموعة فى مصر يتخطى مليارى دولار، وتسعى المجموعة لزيادتها من خلال التوسعات وإنشاء المشاريع وفتح أسواق تصديرية جديدة.

كما أوضح أن الشركة حققت نحو 80 مليون دولار صادرات خلال أول 10 أشهر من العام الماضى، وتستهدف 140 مليون دولار، خلال العام الجديد الحالى، بدعم من الاستثمارات التى ضختها فى شراء خطوط إنتاج جديدة خلال النصف الثانى من العام الماضى.