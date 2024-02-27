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المالية تدرس رفع حجم الأعمال المتوسطة والصغيرة إلى 13 مليون جنيه

2/27/2024 10:23:28 PM
(MENAFN- Al-Borsa News)

تدرس وزارة المالية تعديل تعريف الشركات المتوسطة والصغيرة ليصبح حجم أعمال هذا النوع من الشركات 13 مليون جنيه بدلاً من 10 ملايين جنيه، بزيادة 30% على الحد العمول به حاليًا وفقاً لمصادر حكومية تحدثت لـ”البورصة”.

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وتحظى الشركات التى ينطبق عليها هذا التعريف على معاملة ضريبية مبسطة تتمثل فى تحديد مبلغ مقطوع أو نسبة صغيرة من حجم الأعمال بدلًا من سعر ضريبة الدخل المطبق على الشركات الأكبر حجمًا.

ولفت إلى أن المادة الثالثة من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 30 لسنة 2023 تقدم تيسيرات للمنشآت والشركات المتوسطة والصغيرة، والتى يقل حجم أعمالها عن 10 ملايين جنيه، بحيث يتم معاملتها ضريبية مُبسطة، وذلك فى حالة وجود خلاف مع مأمورية الضرائب على الضرائب غير النهائية والمُستحقة قبل 16 يونيو الماضى، ومنظورة أمام أى من اللجان الداخلية أو لجان الطعن أو أمام لجان انهاء المنازعات.

وأصدرت مصلحة الضرائب تعليمات تنفيذية رقم 95 لسنة 2023 بشأن آليات تطبيق المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023، وذلك لتوحيد أسس تطبيق هذة المادة في جميع درجات الطعن وإنهاء النزاع داخل المصلحة، كما تحرص“المالية” على إنهاء جميع المنازعات الضريبية للممولين الذين يصل حجم أعمالهم حتى 10 ملايين جنيه قبل نهاية يونيو المقبل.

جدير بالذكر، أن قانون المشروعات رقم 152 لسنة 2020 يتضمن الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات وعقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة المشروعات، وكذلك إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من ضريبة الدخل إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول ومعدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف بعد توفيق أوضاع المشروع والحصول على الترخيص النهائى.

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