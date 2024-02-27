تراجع حاد لتكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر بعد رأس الحكمة

تراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر بشكل حاد خلال تداولات يوم الإثنين، أول يوم تداول فى الأسواق الغربية بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة ، لتصل العقود أجل 5 سنوات إلى 6.76% مقابل 9.85% فى تداولات الجمعة.

وبحسب بيانات اطلعت عليها“البورصة” انخفضت تكلفة التأمين على الديون السيادية أجل عام إلى 3.04% مقابل 5.5% فى تداولات يوم الجمعة.

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ويعكس الانخفاض الكبير فى تكلفة التأمين على الديون المصرية التحسن فى نظرة المستثمرين للاقتصاد المصرى، بعد الشراكة التى عقدتها الحكومة مع الحكومة الإماراتية لتطوير مدينة رأس الحكمة، والتى جلبت تدفقات تُقدر بنحو 24 مليار دولار، بخلاف تحويل ودائع بقيمة 11 مليار دولار إلى الجنيه المصرى واستخدامها فى مشاريع رئيسية أخرى.

وانعكس الانخفاض فى تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر على السندات الدولية المقومة بالدولار ليرتفع سعر السندات استحقاق يونيو 2025 إلى 97.97 سنت للدولار مقابل 95.3 سنت للدولار فى تداولات الجمعة، ويسجل العائد عليها فى الوقت الحالى نحو 8% مقارنة مع 13.12% قبل أسبوعين.

وبات أعلى عائد على السندات المصرية المطروحة فى الخارج يصل إلى 12.3% للسندات استحقاق 2050، مقابل نحو 15% قبل أسبوعين.

وقدر بنك جولدمان ساكس الأمريكى أن الصفقة قد تكون كافية لسد الفجوة التمويلية لمصر خلال السنوات الأربع المقبلة، وأنها تجعل ضغوط تخفيض قيمة العملة محدودة.

ويرى بنك مورجان ستانلى أن صفقة رأس الحكمة بما تكفله من تدفقات تغطى الاحتياجات التمويلية بمصر جنبًا إلى جنب مع التمويلات من برنامج صندوق النقد، كما أنها ربما تسد العجز فى صافى الأصول الأجنبية للبنك المركزى عبر شطب الودائع.

وقدر بنك الاستثمار الأهلى فاروس الاحتياجات التمويلية لمصر بنحو 56.4 مليار دولار ما بين ديون تستحق خلال عام وعجز للحساب الجارى، فيما قدر التدفقات بنحو 46.7 مليار دولار.

وأشار فى مذكرة بحثية إلى أن الفجوة المتبقية يسهل سدها من خلال إيرادات قناة السويس رغم تراجعها وأيضًا من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتمويلات الأخرى.

وانخفضت العقود الآجلة للجنيه أجل عام أمس الثلاثاء لتتراوح بين 53.55 و54.95 جنيه للدولار مقابل 56 جنيها للدولار الجمعة، فيما تراجعت العقود أجل 3 أشهر إلى ما بين 38.7 جنيه و39.9 جنيه.

وتوقع“الأهلى فاروس” أن يتراوح سعر الدولار ما بين 40 و45 جنيها للدولار، وهو التوقع نفسه الذى خلص إليه بنك الاستثمار سى آى كابيتال بحسب مذكرة بحثية، وأيضًا كانت تقديرات مورجان ستانلى.

وقال بنك الاستثمار“سى آى كابيتال” فى مذكرة إن الصفقة وفرت تمويلات أكثر من كافية لخلق متنفس فى السوق، حيث أن تقديراتهم تشير إلى 15 مليار دولار كانت تكفى لتغطية الطلب المعلق على السلع المستوردة.

وتوقع أن يتراجع متوسط معدل التضخم فى مصر إلى 24% خلال العام المالى الحالى، بناءً على الانخفاض المحدود فى الجنيه وأثر سنة الأساس، وأن يرفع البنك المركزى الفائدة 2% خلال الربع الأول، ليتحول العائد الحقيقى فى مصر إلى إيجابى بحلول أبريل المقبل.