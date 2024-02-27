قطر تستثمر 10 مليارات يورو في قطاعات رئيسية بالاقتصاد الفرنسي

MENAFN - Al-Borsa News) قال قصر الإليزيه في بيان إن فرنسا وقطر أبرمتا شراكة استراتيجية وافقت بموجبها الدولة الخليجية على تخصيص عشرة مليارات يورو (10.85 مليار دولار) لتمويل شركات ناشئة وصناديق استثمار في فرنسا بين عامي 2024 و2030.

وأضاف أن الاستثمارات“التي تحقق المنفعة المتبادلة لكلا البلدين” ستستهدف قطاعات رئيسية تتراوح بين تحول الطاقة وأشباه الموصلات والفضاء والذكاء الاصطناعي والرقمنة والصحة والضيافة والثقافة.

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وأُعلن عن هذا الاستثمار في الوقت الذي بدأ فيه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الثلاثاء زيارة إلى فرنسا تستغرق يومين، وهي أول زيارة دولة له إلى باريس منذ توليه المنصب في عام 2013.

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