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قطر تستثمر 10 مليارات يورو في قطاعات رئيسية بالاقتصاد الفرنسي

2/27/2024 10:23:28 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال قصر الإليزيه في بيان إن فرنسا وقطر أبرمتا شراكة استراتيجية وافقت بموجبها الدولة الخليجية على تخصيص عشرة مليارات يورو (10.85 مليار دولار) لتمويل شركات ناشئة وصناديق استثمار في فرنسا بين عامي 2024 و2030.

وأضاف أن الاستثمارات“التي تحقق المنفعة المتبادلة لكلا البلدين” ستستهدف قطاعات رئيسية تتراوح بين تحول الطاقة وأشباه الموصلات والفضاء والذكاء الاصطناعي والرقمنة والصحة والضيافة والثقافة.

موضوعات متعلقة الأسهم الأوروبية تنهي تعاملات اليوم على ارتفاع عضوة بالفيدرالي تتوقع انخفاض التضخم مع تثبيت أسعار الفائدة واشنطن: مساعدات جديدة للفلسطينيين بقيمة 53 مليون دولار

وأُعلن عن هذا الاستثمار في الوقت الذي بدأ فيه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الثلاثاء زيارة إلى فرنسا تستغرق يومين، وهي أول زيارة دولة له إلى باريس منذ توليه المنصب في عام 2013.

المصدر:

MENAFN27022024000202011048ID1107908876

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