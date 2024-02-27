قطر تستثمر 10 مليارات يورو في قطاعات رئيسية بالاقتصاد الفرنسي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال قصر الإليزيه في بيان إن فرنسا وقطر أبرمتا شراكة استراتيجية وافقت بموجبها الدولة الخليجية على تخصيص عشرة مليارات يورو (10.85 مليار دولار) لتمويل شركات ناشئة وصناديق استثمار في فرنسا بين عامي 2024 و2030.
وأضاف أن الاستثمارات“التي تحقق المنفعة المتبادلة لكلا البلدين” ستستهدف قطاعات رئيسية تتراوح بين تحول الطاقة وأشباه الموصلات والفضاء والذكاء الاصطناعي والرقمنة والصحة والضيافة والثقافة.
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وأُعلن عن هذا الاستثمار في الوقت الذي بدأ فيه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الثلاثاء زيارة إلى فرنسا تستغرق يومين، وهي أول زيارة دولة له إلى باريس منذ توليه المنصب في عام 2013.
المصدر:
MENAFN27022024000202011048ID1107908876
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