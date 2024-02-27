مايكروسوفت تستثمر 16 مليون دولار في شركة منافسة لـ أوبن إيه آي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة“ميسترال إيه آي Mistral AI” الناشئة، أمس الإثنين عن شراكة مع“مايكروسوفت“، لكن اتضحت قيمة الاستثمار في وقت لاحق، مع أنباء عن تطوير نموذج منافس لـ”جي بي تي 4′′، بحسب تقرير.
ووفقًا لموقع“تيك كرانش”، تستثمر“مايكروسوفت” 15 مليون يورو في الشركة الفرنسية الناشئة (16.3 مليون دولار)، وتقول مطورة ويندوز إن هذا الاستثمار سيتحول إلى أسهم في جولة التمويل القادمة لشركة“ميسترال”.
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وهذا يعني أن تقييم“ميسترال” البالغ ملياري دولار بعد جولة التمويل الأخيرة في ديسمبر، لم يتغير بعد هذا الاستثمار، وإذا ظل كما هو بعد الجولة القادمة، فهذا يعني امتلاك“مايكروسوفت” لأقل من 1% من أسهم شركة الذكاء الاصطناعي.
وأعلنت الشركة الفرنسية تطوير“ميسترال لارج”، وهو نموذجها اللغوي الكبير الذي تم تصميمه لمنافسة نماذج أخرى مثل“جي بي تي 4” التابع لـ”أوبن إيه آي”، فضلًا عن مساعد الدردشة“لو شات” بديلها الخاص لـ”شات جي بي تي”، والمتوفر حاليًا في نسخة تجريبية.
المصدر:
MENAFN27022024000202011048ID1107908875
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