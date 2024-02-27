مايكروسوفت تستثمر 16 مليون دولار في شركة منافسة لـ أوبن إيه آي

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة“ميسترال إيه آي Mistral AI” الناشئة، أمس الإثنين عن شراكة مع“مايكروسوفت“، لكن اتضحت قيمة الاستثمار في وقت لاحق، مع أنباء عن تطوير نموذج منافس لـ”جي بي تي 4′′، بحسب تقرير.

ووفقًا لموقع“تيك كرانش”، تستثمر“مايكروسوفت” 15 مليون يورو في الشركة الفرنسية الناشئة (16.3 مليون دولار)، وتقول مطورة ويندوز إن هذا الاستثمار سيتحول إلى أسهم في جولة التمويل القادمة لشركة“ميسترال”.

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وهذا يعني أن تقييم“ميسترال” البالغ ملياري دولار بعد جولة التمويل الأخيرة في ديسمبر، لم يتغير بعد هذا الاستثمار، وإذا ظل كما هو بعد الجولة القادمة، فهذا يعني امتلاك“مايكروسوفت” لأقل من 1% من أسهم شركة الذكاء الاصطناعي.

وأعلنت الشركة الفرنسية تطوير“ميسترال لارج”، وهو نموذجها اللغوي الكبير الذي تم تصميمه لمنافسة نماذج أخرى مثل“جي بي تي 4” التابع لـ”أوبن إيه آي”، فضلًا عن مساعد الدردشة“لو شات” بديلها الخاص لـ”شات جي بي تي”، والمتوفر حاليًا في نسخة تجريبية.

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