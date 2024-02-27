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الذهب يرتفع عند التسوية مع تجدد مخاوف الركود في أمريكا

2/27/2024 10:23:27 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب عند تسوية تعاملات الثلاثاء، مع تقييم بيانات اقتصادية أظهرت تراجع ثقة المستهلك الأمريكي وسط توقعات بحدوث ركود خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.

وعند التسوية، ارتفعت أسعار الذهب تسليم شهر أبريل بنسبة 0.25% أو 5.2 دولار عند 2044.1 دولار للأوقية، بعد أن لامست 2049.1 دولار.

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بينما انخفضت قيمة مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.1% عند 103.72 نقطة في الساعة 09:18 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وأظهر مسح مجلس المؤتمرات، انخفاض مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي خلال شهر فبراير إلى 106.7 نقطة، من 110.9 نقطة في يناير، وتراجع مؤشر توقعات المستهلكين قصيرة الأجل إلى 79.8 نقطة في فبراير، من 81.5 نقطة، ليشير إلى ركود محتمل خلال العام المقبل.

وبحسب أداة“فيد واتش”، تراجعت توقعات الأسواق بتثبيت الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال اجتماع مايو عند 82.8%، مقارنة بـ 87.2% أمس الإثنين، بينما ارتفعت توقعات خفض نطاق السياسة خلال نفس الاجتماع إلى 16.9% من 12.6%.

المصدر:

MENAFN27022024000202011048ID1107908874

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