الذهب يرتفع عند التسوية مع تجدد مخاوف الركود في أمريكا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب عند تسوية تعاملات الثلاثاء، مع تقييم بيانات اقتصادية أظهرت تراجع ثقة المستهلك الأمريكي وسط توقعات بحدوث ركود خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.
وعند التسوية، ارتفعت أسعار الذهب تسليم شهر أبريل بنسبة 0.25% أو 5.2 دولار عند 2044.1 دولار للأوقية، بعد أن لامست 2049.1 دولار.
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بينما انخفضت قيمة مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.1% عند 103.72 نقطة في الساعة 09:18 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
وأظهر مسح مجلس المؤتمرات، انخفاض مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي خلال شهر فبراير إلى 106.7 نقطة، من 110.9 نقطة في يناير، وتراجع مؤشر توقعات المستهلكين قصيرة الأجل إلى 79.8 نقطة في فبراير، من 81.5 نقطة، ليشير إلى ركود محتمل خلال العام المقبل.
وبحسب أداة“فيد واتش”، تراجعت توقعات الأسواق بتثبيت الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال اجتماع مايو عند 82.8%، مقارنة بـ 87.2% أمس الإثنين، بينما ارتفعت توقعات خفض نطاق السياسة خلال نفس الاجتماع إلى 16.9% من 12.6%.
المصدر:
MENAFN27022024000202011048ID1107908874
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