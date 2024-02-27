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واشنطن: مساعدات جديدة للفلسطينيين بقيمة 53 مليون دولار

2/27/2024 10:23:25 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، اليوم عن مساعدات إنسانية بقيمة 53 مليون دولار“مطلوبة بشكل عاجل لسكان غزة والضفة الغربية”.

وقالت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور -في فيديو خلال إعداد دفعة جديدة من المساعدات لإيصالها لسكان غزة والضفة حسبما نقلت قناة الحرة الامريكية-“ما يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به لزيادة قدرة عمال الإغاثة على تقديم هذه المساعدات المنقذة للحياة”.

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واعتبرت باور أن هذه المساعدات ضرورية ومن اللازم إيصالها للمحتاجين في ظل الحرب الدائرة في قطاع غزة، وطالبت بتوفير الأمان والحماية لعمال الإغاثة“الذين يخاطرون بحياتهم على الأرض في غزة لنقل الغذاء إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليه”.

المصدر:

MENAFN27022024000202011048ID1107908873

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