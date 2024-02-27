واشنطن: مساعدات جديدة للفلسطينيين بقيمة 53 مليون دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، اليوم عن مساعدات إنسانية بقيمة 53 مليون دولار“مطلوبة بشكل عاجل لسكان غزة والضفة الغربية”.
وقالت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور -في فيديو خلال إعداد دفعة جديدة من المساعدات لإيصالها لسكان غزة والضفة حسبما نقلت قناة الحرة الامريكية-“ما يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به لزيادة قدرة عمال الإغاثة على تقديم هذه المساعدات المنقذة للحياة”.
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واعتبرت باور أن هذه المساعدات ضرورية ومن اللازم إيصالها للمحتاجين في ظل الحرب الدائرة في قطاع غزة، وطالبت بتوفير الأمان والحماية لعمال الإغاثة“الذين يخاطرون بحياتهم على الأرض في غزة لنقل الغذاء إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليه”.
المصدر:
MENAFN27022024000202011048ID1107908873
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