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عضوة بالفيدرالي تتوقع انخفاض التضخم مع تثبيت أسعار الفائدة

2/27/2024 10:23:24 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكدت“ميشيل بومان” عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، أن توقعاتها الأساسية لا تزال تشير إلى أن التضخم سوف ينخفض أكثر مع تثبيت سعر الفائدة، مشيرة إلى تبنيها مزيدًا من الحذر تجاه دراسة التغييرات المستقبلية في موقف السياسة.

وأضافت صانعة السياسات في تصريحات معدة للإلقاء خلال حدث في فلوريدا، أنها ليست في عجلة من أمرها لخفض أسعار الفائدة، لا سيما في ظل المخاطر الصعودية للتضخم التي قد تعرقل التقدم أو حتى تتسبب في عودة ضغوط الأسعار.

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وقالت“بومان” الثلاثاء:“القراءات القوية غير المتوقعة للتضخم في يناير تشير إلى تباطؤ التقدم نحو هدف 2%، لأن الإنفاق الاستهلاكي والنشاط الاقتصادي كانا قويين، فضلًا عن أن المخاطر الجيوسياسية يمكن أن تزيد أيضًا من ضغوط الأسعار”.

وأشارت عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى أن خفض سعر الفائدة في وقت مبكر جدًا قد يؤدي إلى الحاجة إلى رفع تكاليف الاقتراض في المستقبل لإعادة التضخم لمستهدفه، مؤكدة أنها لا تزال على استعداد لزيادة سعر الفائدة إذا لزم الأمر.

المصدر:

MENAFN27022024000202011048ID1107908872

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