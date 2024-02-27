عضوة بالفيدرالي تتوقع انخفاض التضخم مع تثبيت أسعار الفائدة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكدت“ميشيل بومان” عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، أن توقعاتها الأساسية لا تزال تشير إلى أن التضخم سوف ينخفض أكثر مع تثبيت سعر الفائدة، مشيرة إلى تبنيها مزيدًا من الحذر تجاه دراسة التغييرات المستقبلية في موقف السياسة.
وأضافت صانعة السياسات في تصريحات معدة للإلقاء خلال حدث في فلوريدا، أنها ليست في عجلة من أمرها لخفض أسعار الفائدة، لا سيما في ظل المخاطر الصعودية للتضخم التي قد تعرقل التقدم أو حتى تتسبب في عودة ضغوط الأسعار.
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وقالت“بومان” الثلاثاء:“القراءات القوية غير المتوقعة للتضخم في يناير تشير إلى تباطؤ التقدم نحو هدف 2%، لأن الإنفاق الاستهلاكي والنشاط الاقتصادي كانا قويين، فضلًا عن أن المخاطر الجيوسياسية يمكن أن تزيد أيضًا من ضغوط الأسعار”.
وأشارت عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى أن خفض سعر الفائدة في وقت مبكر جدًا قد يؤدي إلى الحاجة إلى رفع تكاليف الاقتراض في المستقبل لإعادة التضخم لمستهدفه، مؤكدة أنها لا تزال على استعداد لزيادة سعر الفائدة إذا لزم الأمر.
المصدر:
MENAFN27022024000202011048ID1107908872
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