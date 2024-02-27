الأسهم الأوروبية تنهي تعاملات اليوم على ارتفاع

MENAFN - Al-Borsa News) أنهت الأسهم الأوروبية ، تعاملات اليوم الثلاثاء، على ارتفاع طفيف، وسط معنويات عالمية هشة وقبل بيانات التضخم الأمريكية والأوروبية في وقت لاحق من الأسبوع.

وأغلق مؤشر Stoxx 600 مرتفعاً بنسبة 0.2%، مع بقاء معظم القطاعات في المنطقة الإيجابية. وارتفعت أسهم التعدين 1.7%، بينما تراجعت أسهم وسائل الإعلام 1.1%.

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وبلغ المؤشر Dax الألماني مستوى قياسياً مرتفعاً، بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم التي ستصدر هذا الأسبوع وقد تلقي بعض الضوء على الموعد الذي ربما يبدأ فيه خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وزاد مؤشر التكنولوجيا 1% ليصل إلى أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2000.

وربح المؤشر DAX الألماني 0.8 % ليتفوق على أداء مؤشرات إقليمية أخرى ويرتفع 4.8 % حتى الآن هذا العام.

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