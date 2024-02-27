الأسهم الأوروبية تنهي تعاملات اليوم على ارتفاع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أنهت الأسهم الأوروبية ، تعاملات اليوم الثلاثاء، على ارتفاع طفيف، وسط معنويات عالمية هشة وقبل بيانات التضخم الأمريكية والأوروبية في وقت لاحق من الأسبوع.
وأغلق مؤشر Stoxx 600 مرتفعاً بنسبة 0.2%، مع بقاء معظم القطاعات في المنطقة الإيجابية. وارتفعت أسهم التعدين 1.7%، بينما تراجعت أسهم وسائل الإعلام 1.1%.
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وبلغ المؤشر Dax الألماني مستوى قياسياً مرتفعاً، بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم التي ستصدر هذا الأسبوع وقد تلقي بعض الضوء على الموعد الذي ربما يبدأ فيه خفض أسعار الفائدة هذا العام.
وزاد مؤشر التكنولوجيا 1% ليصل إلى أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2000.
وربح المؤشر DAX الألماني 0.8 % ليتفوق على أداء مؤشرات إقليمية أخرى ويرتفع 4.8 % حتى الآن هذا العام.
المصدر:
MENAFN27022024000202011048ID1107908871
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