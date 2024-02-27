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5 دول تسيطر على معظم موارد المياه العذبة

2/27/2024 10:01:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بلغ الاستهلاك العالمي من المياه العذبة 3.864 مليارات متر مكعب، مع استخدام حوالي 70% من المياه العذبة في الزراعة، وفقا لبيانات البنك الدولي لعام 2020.
وتعد المصادر الثلاثة الرئيسية للمياه العذبة (المياه الجوفية، والمياه السطحية، ومياه الأمطار) وجميعها لا تلبي الاحتياجات العالمية من المياه، والتي تتزايد باستمرار بسبب النمو الاقتصادي والسكاني.
وفي حين تتوافر المياه بكثرة في بعض أنحاء العالم، فإن مناطق أخرى محرومة من الضروريات المائية الأساسية، إذ وفقا لتقرير اليونسكو الذي نشر في عام 2023 نيابة عن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمياه في نيويورك، لا يحصل مليارا شخص (26% من سكان العالم) على مياه الشرب الآمنة، و46% من سكان العالم - حوالي 3.6%. مليار شخص - يفتقرون إلى إمكانية الوصول إلى خدمات الصرف الصحي المدارة بشكل آمن.
وتعد ندرة المياه واحدة من أكبر المشكلات البيئية التي يواجهها العالم حاليا، وفي حين أن 0.5% فقط من مياه العالم صالحة للاستخدام، فإن تغير المناخ، المصحوب بالنمو السكاني، يؤثر بشكل خطير على إمدادات المياه العذبة.
وفقا للأمم المتحدة، على مدى العقدين الماضيين، انخفض مخزون المياه الأرضية، بما في ذلك الجليد والثلوج ورطوبة التربة، بمعدل 1 سم سنويا، ومع ذلك، فإن النمو السكاني وتغير المناخ ليسا العوامل الوحيدة التي تزيد من ندرة المياه.
ويعد نقص الوعي بأساليب الحفاظ على المياه بين الأفراد سببا رئيسيا آخر لندرة المياه، ووفقا لتقارير وكالة حماية البيئة، يمكن للعائلة المتوسطة في الولايات المتحدة أن تهدر 180 جالونا في الأسبوع أو 9400 جالون من الماء سنويا.
والأمر الأكثر إثارة للقلق هو توقعات اليونيسف لندرة المياه التي تقول إن نصف سكان العالم سيعيشون في مناطق مجهدة مائيا بحلول عام 2025، أي أقل من 11 شهرا.
وفي حين أن ندرة المياه المتزايدة تشكل مصدر قلق للجميع، فإن احتمال النقص في المياه في السنوات المقبلة سيجعل المياه سلعة ثمينة، وبالتالي فرصة للمستثمرين.
5 دول تمتلك معظم موارد المياه العذبة:
1 - البرازيل
المياه العذبة الداخلية المتجددة بالمتر المكعب اعتبارا من عام 2020: 5.7 تريليونات
وتتصدر البرازيل التي تمتلك أعلى موارد المياه العذبة في العالم القائمة، حيث تبلغ 5.7 تريليونات متر مكعب من المياه العذبة الداخلية المتجددة، فهي تحتوي على 12% من موارد المياه العذبة في العالم، ويغطي حوض نهر الأمازون 48% من أراضي البلاد.
2 - روسيا
المياه العذبة الداخلية المتجددة بالمتر المكعب اعتبارا من عام 2020: 4.3 تريليونات
وتضم روسيا 1/5 المياه العذبة في العالم، وهي ثاني أكبر احتياطي للمياه العذبة في العالم، بالمتر المكعب، تمتلك البلاد 4.3 تريليونات من المياه العذبة الداخلية المتجددة و29929.24 متر مكعب للفرد.
3 - كندا
المياه العذبة الداخلية المتجددة بالمتر المكعب اعتبارا من عام 2020: 2.9 تريليون
تحتل كندا المرتبة الثالثة في القائمة، حيث تمتلك أكثر من 20% من المياه العذبة السطحية في العالم و7% من تدفق المياه المتجددة في العالم، وتمتلك كندا أيضا أكبر عدد من البحيرات في العالم ـ على وجه التحديد 879.800 بحيرة. أكبر بحيرة للمياه العذبة في البلاد هي بحيرة الدب العظيم.
4 - الولايات المتحدة
المياه العذبة الداخلية المتجددة بالمتر المكعب اعتبارا من عام 2020: 2.8 تريليون
تتكون موارد المياه العذبة في الولايات المتحدة من 77% من المياه السطحية و23% تحت الأرض، وأغلب مسطحات المياه العذبة في الولايات المتحدة عبارة عن بحيرات. 90% من المياه العذبة في البلاد تأتي من نظام البحيرات العظمى، والذي يشمل طريق سانت لورانس البحري.
اعتبارا من عام 2020، كان لدى البلاد 2.8 تريليون متر مكعب من المياه العذبة الداخلية المتجددة.
5 - الصين
المياه العذبة الداخلية المتجددة بالمتر المكعب اعتبارا من عام 2020: 2.8 تريليون
تمتد الصين بطول 5000 كيلومتر (3100 ميل) من الشرق إلى الغرب و5500 كيلومتر (3400 ميل) من الشمال إلى الجنوب، وهي واحدة من أكبر الدول التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 1.4 مليار نسمة. وفي حين أن البلاد موطن لحوالي 20% من سكان العالم، فإنها لا تمتلك سوى 6% من المياه العذبة الداخلية المتجددة في العالم.
ومع ذلك، وبغض النظر عن قضايا ندرة المياه الناجمة عن هذا الاختلاف في توزيع السكان والموارد، فإن الصين لاتزال واحدة من الدول الخمس الأولى التي تمتلك أكبر قدر من موارد المياه العذبة، مع ما يصل إلى 2.8 تريليون متر مكعب من المياه العذبة الداخلية المتجددة.

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