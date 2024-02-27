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هل يمكن أن تصبح الولايات المتحدة المحرك الرئيسي للنمو العالمي هذا العام؟

2/27/2024 10:01:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ذكر الخبير الاقتصادي الشهير محمد العريان أن ما يحدث في الولايات المتحدة لا يبقى في الولايات المتحدة، إذ ينظر الاقتصاد العالمي إلى أميركا باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو، وهو ما أكدته وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في مؤتمر صحافي، إذ قالت إن صندوق النقد الدولي وغيره توقعوا تباطؤا واسع النطاق في الاقتصاد العالمي في 2023 وهو ما لم يحدث، وأضافت أن النمو الاقتصادي القوي في الولايات المتحدة كان المحرك الرئيسي للنمو العالمي.
وأوضحت يلين أنه في حال انزلق اقتصاد الولايات المتحدة نحو الركود في عام 2023 ـ كما توقع الكثيرون ـ لكان انحرف النمو العالمي عن المسار الصحيح.
وأضافت أن القوة الاقتصادية الأميركية عززت النمو العالمي، في ظل سياسات إدارة بايدن الداعمة للشركات التي تضررت بشدة من جائحة «كوفيد-19» والاستثمارات في التصنيع المحلي والطاقة النظيفة والبنية التحتية.
وأشار العريان، وهو رئيس كلية «كوينز» بجامعة كامبريدج والأستاذ بكلية وارتون بجامعة بنسلفانيا، إلى أنه على الرغم من التوقعات الوردية، إلا أن الاقتصاد الأميركي يواجه رياحا معاكسة قوية تدعو للتشكيك في قدرته على العمل كمحرك رئيسي للنمو العالمي.
وأوضح أن التفاؤل أمر جيد لكن يجب الانتباه للرياح الاقتصادية المعاكسة والمخاطر، وأنه قد تتفاقم هذه التحديات بسبب الشكوك المحلية والجيوسياسية التي لم تنعكس في تقييمات السوق والاقتصاد. وأضاف في مقال لـ «بروجكت سينديكيت» أن قدرة الولايات المتحدة على دفع النمو العالمي هذا العام تعتمد على ثلاثة تساؤلات أساسية أولها هل تستطيع أميركا الحفاظ على زخم نموها الحالي؟ ثانيا: هل بإمكانها الصمود في مواجهة الانقسامات السياسية الداخلية وعدم اليقين الجيوسياسي حول العالم؟ ثالثا: هل بإمكان المستثمرين تأمين السيولة الكافية لإعادة تمويل الديون المتراكمة خلال عصر الفائدة المنخفضة وضخ السيولة الاستثنائي من قبل البنوك المركزية؟
وأوضح أنه حسب أسعار السوق الحالية، فإن المستثمرين يجيبون عن الأسئلة الثلاثة بنعم، كما أن العديد من الاقتصاديين متفائلون بشأن الولايات المتحدة والاقتصاد.
وقدم العريان رؤيته الخاصة بشأن التساؤلات الثلاثة، ويقدر احتمالات حدوث هبوط ناعم هذا العام عند 55%، كما يتوقع باحتمالية 30% انزلاق الاقتصاد الأميركي نحو ركود، ويرى احتمالية 15% أن تؤدي الابتكارات التحويلية المستمرة وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي والتكنولوجيا الخضراء إلى مفاجأة على الجانب الصعودي.

MENAFN27022024000130011022ID1107908795

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