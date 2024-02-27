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لماذا يحذر بافت من الاستماع لخبراء وول ستريت؟

2/27/2024 10:01:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حذر «وارن بافت» المدير التنفيذي للمجموعة الاستثمارية «بيركشاير هاثاواي» في رسالته السنوية للمساهمين من الاستماع لخبراء وول ستريت أو المستشارين الماليين الذين يحثونهم على التداول بشكل متكرر.
وأوضح المستثمر الناجح - البالغ من العمر 93 عاما - أنه دائما ما يكتب رسالته للمساهمين مع مستثمرين على المدى الطويل وأذكياء مثل أخته «بيرتي»، وذلك حسبما نقلت «أسوشيتيد برس».
وكتب «بافت» الملقب بـ«حكيم أوماها» عن أخته: إنها عاقلة للغاية وتعرف أنه ينبغي دائما تجاهل الخبراء، ففي النهاية، إذا كان بإمكانها التنبؤ بشكل موثوق بالأسهم الرابحة غدا، فهل ستشارك رؤيتها القيمة وبالتالي تعزز الشراء التنافسي؟ سيكون ذلك أشبه بالعثور على ذهب ثم تسليم خريطة للجيران توضح موقعه.
وقد أشار «بافت» في اجتماع سنوي لشركته عام 1994 إلى رؤيته القائمة على الاعتماد المتشكك على من يطلق عليهم الخبراء، وحذر من الثقة العمياء في توقعاتهم، وقدم نصيحته: لا تسأل الحلاق عما إذا كنت بحاجة إلى قص شعرك.
كما طمأن المستثمرين خلال رسالته لهذ العام بأن «بيركشاير» مكان آمن لأموالهم طالما أنهم لا يتوقعون «الأداء المذهل» الذي تم تحقيقه في السابق لأنه لا توجد أهداف ذات أسعار جذابة وكبيرة للاستحواذ عليها لإحداث فرق ملموس في السوق، ولكنه أشار إلى أن الشركة التي يقع مقرها في أوماها مستعدة لاستخدام الكاش القياسي البالغ 167.6 مليار دولار عندما تهدأ سوق الأسهم.

MENAFN27022024000130011022ID1107908794

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