فولكس واجن الكويت تفتتح أكبر منشأة 3S في العالم



علي مراد بهبهاني: محطة رئيسية مهمة لقطاع السيارات على مستوى المنطقة وعلامة بارزة في مسيرة شراكاتنا مع فولكس واجن مايكل ماير: فولكس واجن الكويت تتطلع إلى مستقبل من التميز والابتكار في كل من مبيعات التجزئة للسيارات وخدمات الدعم الفني

استكمالا لخططها التوسعية والاستثمارية كواحدة من أعرق وأهم الشراكات في قطاع السيارات في البلاد، قامت شركة فولكس واجن الكويت - شركة بهبهاني للسيارات، مؤخرا، بافتتاح أكبر منشأة 3S للعلامة التجارية «فولكس واجن» على مستوى العالم، والتي تضم صالة عرض ومركز خدمة تحت سقف واحد والواقعة بمنطقة الشويخ على مساحة إجمالية تبلغ نحو 39.250 مترا مربعا.

ولقد جاء افتتاح منشأة 3S الجديدة في الكويت، ممثلة في صرح هائل لفولكس واجن، مجهز بكل الإمكانات وبأحدث التقنيات، في مساحاته الداخلية الشاسعة، مراعيا في الوقت ذاته الاعتبارات البيئية ومعايير الاستدامة في بنائه وأيضا في عملياته، ليعكس بذلك التاريخ العريق والبراعة التقنية لفولكس واجن من خلال المنشأة 3S، التي تتخذ منها العلامة التجارية في الكويت حاليا مقرا رئيسيا جديدا لها، لتقدم من خلاله سلسلة خدماتها المتكاملة للسيارات بمستويات جديدة من الجودة والإتقان.

وقد تم إطلاق المنشأة 3S ضمن حفل افتتاح لافت، أقامته فولكس واجن الكويت - شركة بهبهاني للسيارات، وحضره نخبة من ممثلي بهبهاني للسيارات ومجموعة فولكس واجن الشرق الأوسط، مع مجموعة من أبرز الأسماء في مجال السيارات والأعمال في الكويت.

وترأس الحضور علي مراد بهبهاني رئيس شركة بهبهاني للسيارات، وحسين مراد بهبهاني نائب رئيس مجلس الإدارة، كما شمل الحضور أعضاء من اللجنة التنفيذية في بهبهاني للسيارات، وبحضور مايكل ماير من فولكس واجن الشركة الأم، ورافقهم بينوا تيرز الرئيس التنفيذي لمجموعة فولكس فاجن الشرق الأوسط وماتياس تزيغلر في منصب المدير التنفيذي للعمليات في الشرق الأوسط وفريقه الكامل من مكتب فولكس واجن الشرق الأوسط.

وفي خلال كلمته الاحتفالية بانتهاء مشروع المنشأة 3S وافتتاحه، أعرب علي بهبهاني عن حماسه الكبير تجاه هذا الحدث المهم، حيث قال: يسجل افتتاح المنشأة 3S كمقر رئيسي جديد لفولكس واجن الكويت، محطة إنجاز رئيسية وبالغة الأهمية في قطاع السيارات على مستوى المنطقة، وعلامة بارزة في مسيرة شراكاتنا الممتدة مع فولكس واجن، ومن خلال هذه الانطلاقة، نتطلع في شركة بهبهاني للسيارات، لمزيد من فرص التعاون لتعزيز الآفاق الاستثمارية ومجالاتها مع هذه العلامة التجارية الرائدة، التي تجمعنا بها شراكة طويلة وموثوقة.

واضاف: نحن ملتزمون باعتبارنا روادا في هذا المجال بدفع وتنمية القطاع، وذلك من خلال العمل على تعزيز التجربة الخاصة المقدمة للعميل وشعوره بالتميز كمالك لفولكس واجن، خصوصا في ظل تسارع وتيرة التطور التكنولوجي والرقمي، الذي طال كافة القطاعات المرتبطة بخدمة العملاء، وسمح بآفاق وعوالم من الاحتمالات والإمكانات، رافعا معه في المقابل حدة وشدة المنافسة، لذلك جاء تطوير هذا المرفق الجديد لفولكس واجن لنستمر في طليعة التميز والريادة، التي تليق بشراكاتنا مع بهبهاني للسيارات وبهذه العلامة التجارية العريقة.

من جانبه، علق مايكل ماير معبرا عن سعادته بهذا الإنجاز، وعن تطلعاته المستقبلية، وقال: تتطلع فولكس واجن الكويت إلى مستقبل من التميز والابتكار في كل من مبيعات التجزئة للسيارات، وكذلك في خدمات الدعم الفني، خصوصا في ظل الإقبال المتزايد الذي شهدته فولكس واجن في السوق الكويتي على تشكيلة مركباتها في الآونة الأخيرة، ما كان الدافع في الأساس وراء هذا الإنجاز، الذي حققته فولكس ضمن شراكاتها الطويلة مع شركة بهبهاني للسيارات، لتعزيز تواجدها الإقليمي وآفاق استثماراته.

وبمجرد انطلاق خدمات المنشأة 3S، تبدأ فولكس واجن الكويت أولى خطواتها باتجاه عصر جديد من خدمات السيارات، لتقوم العلامة التجارية الألمانية، والشهيرة بقدراتها اللامحدودة، بإعادة صياغة كاملة لمفهوم التجربة المتكاملة للعملاء، وتشكيل معايير جديدة للجودة والخدمات المتكاملة، وتود الشركة أن تدعو عملاءها الكرام للانضمام مع فولكس واجن الكويت في تجربتها الاستثنائية، المدمجة مع الفخامة، والتخصيص، والسهولة، بما يضع معايير جديدة تماما في تجارة التجزئة للسيارات.

خدمات رائدة ومتكاملة

تقدم فولكس واجن عبر مقرها الجديد، المنشأة 3S في منطقة الشويخ، سلسلة من الخدمات الرائدة والمتكاملة في قطاع السيارات، متوجة بتجربة عملاء غير مسبوقة، سواء على نطاق المبيعات أو الصيانة، فهي تجربة تتكامل أركانها في هذا الصرح الجديد، المؤلف من 6 طوابق، والذي يتميز بتصميمه الهندسي والمعماري البارع والمتقن، من حيث في توظيف واستغلال المساحات الشاسعة وتوزيعها، مع التقنيات الرقمية والذكية المتقدمة التي تم تعيينها، ليصب كله في تعزيز وتسهيل وتمكين رحلة العميل داخل المنشأة، منذ لحظة دخوله المرفق ولغاية ما بعد الخدمة.

كما تتميز منشأة 3S التابعة لفولكس واجن بتصميمها الداخلي الأنيق والجاذب، الذي يتجلى في تفاصيل صالات العرض داخل المنشأة، ويذكر أن مساحة المعارض تبلغ 3555 مترا مربعا، وهي تشمل معرضا ضخما للسيارات الجديدة، في الدور الأول، ومعرضا مشابها للسيارات المستعملة، وكلا المزودين بتقنيات متطورة للعرض والإظهار، علاوة على الأدوات الرقمية والتفاعلية لخدمة العملاء، ما يعكس الفصل التالي من الإرث الذي ستتركه سيارات فولكس واجن في المستقبل.

وبفضل تصميمها الجديد والمذهل، تدمج هذه المنشأة مبيعات السيارات وخدمات الصيانة وقطع الغيار بسلاسة، إذ تضم المنشأة 3S مركز صيانة وقطع الغيار مكيف يستقبل أكثر من 100 عميل يوميا، بالإضافة إلى مركز إصلاح.

ويتميز مركز الصيانة في المنشأة 3S بوجود 48 من خطوط عمل الرافعات، وخطين عمل لمحاذاة العجلات، وخط عمل خاص بالإطارات، و6 خطوط للفحص وإصدار التقرير، مع 9 خطوط للخدمة السريعة و3 خطوط من الأعمال الأخرى بمجموع 69 رافعة.

وباتباع نهجها الذي يركز على العملاء، تواصل فولكس واجن تقديم كل هذه الخدمات من مقرها تحت سقف واحد، الأمر الذي يجسد التزام العلامة التجارية الراسخ بالحفاظ على رضا العملاء وثقتهم.

المسؤولية البيئية

أما في التزامها البيئي، تجدر الإشارة إلى تصميم المنشأة 3S باستخدام أحدث التقنيات البيئية لتحقيق الاستدامة، حيث يشمل نظام صيانة المباني (BMS) ويساعد في التحكم والمراقبة الفعالة للخدمات الميكانيكية والكهربائية.وكذلك تتضمن المنشأة محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية تحتوي على تركيبات على هياكل ظل السيارات والزجاج، ومنشأة غسيل السيارات تعتمد على إعادة تدوير واستخدام المياه الرمادية، وتتمتع المنشأة أيضا ببنية تحتية متميزة لشحن السيارات الكهربائية.