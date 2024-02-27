قياديو بوبيان اختتموا برنامج هارفارد

عبدالعزيز الرومي: نسعى لنكون مؤسسة مصرفية حريصة على تمكين موظفيها وتطوير بيئة العمل

اختتمت مجموعة من موظفي بنك بوبيان برنامج كلية هارفارد لتطوير القيادات التنفيذية بالقطاع المصرفي والمؤسسات المالية، ضمن استراتيجية دعم كفاءاته الوطنية بالإدارة الوسطى وتزويدهم بأفضل البرامج المميزة والشهادات العالمية لصقل مهاراتهم القيادية، وذلك ضمن مبادرة «كفاءة» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك المحلية تحت إشراف وتنفيذ معهد الدراسات المصرفية.وبهذه المناسبة، هنأ المدير التنفيذي بمجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان عبدالعزيز الرومي، موظفي بوبيان من الخريجين لاجتيازهم البرنامج، متمنيا لهم المزيد من النجاح والتوفيق، مشيرا إلى أن البرنامج جاء مواكبا لتوجهات البنك للتطوير والنمو المستدام من خلال تطبيق أحدث البحوث والممارسات الرائدة بما يساهم في تعزيز ورفع مستوى الأداء والابتكار المؤسسي.وأضاف «نسعى دائما كفريق واحد في بوبيان إلى أن نكون مؤسسة مصرفية حريصة على تدريب وتمكين موظفيها والعمل على تطوير بيئة العمل الداخلية وتعزيزها بأفضل الكفاءات الوطنية بما يتماشى مع أحدث تطورات الصناعة المصرفية»، مؤكدا دعمه المتواصل لموظفيه وتشجيعهم على تقديم أفكار بناءه تساهم في تحسين مستوى أدائهم وزيادة الإنتاجية.وأوضح أن البرنامج يأتي ليؤكد خارطة التدريب في بوبيان الموضوعة وفقا للممارسات الرائدة عالميا والتي تضمن مواصلة رحلتنا للاستثمار في العنصر البشري وتبني أحدث التوجهات التي حققت نتائج في العديد من إدارات البنك وساعدت في تنمية وتطوير كفاءاتهم الوظيفية، مما ساهم في خلق المزيد من الشفافية والولاء بين الموظفين.وأشار الرومي إلى أن برنامج كلية هارفارد يعد من البرامج المعتمدة في استراتيجية التدريب والتطوير لدى بوبيان نظرا لما يتميز به البرنامج لكونه برنامجا خاصا تقدمه كلية هارفارد لإدارة الأعمال المعروفة بعراقتها ومكانتها الأكاديمية عالميا ومعهد الدراسات المصرفية على مستوى دول الخليج والعمل على تطويره بما يتناسب مع متغيرات ومتطلبات قطاعات الأعمال.وركز البرنامج الذي عقد الشهر الماضي في دولة الإمارات العربية المتحدة تحت عنوان «قيادة المؤسسات المالية في عصر الابتكار والتحول»، على محورين أساسيين، هما «الاستراتيجية المالية» و«القيادة»، من خلال تزويد المشاركين بالمفاهيم والأدوات اللازمة لنجاح القادة بما يتوافق مع المشهد المالي سريع التغير في العالم وفهم كيفية المنافسة في ظل التحديات الاستراتيجية من خلال خبراء عالميين في المجالات المالية وإدارة الابتكار وتطوير المنتجات، كما تم خلال الدورة بحث الدور الحاسم للقيادة والإدارة في صياغة وتنفيذ استراتيجية المؤسسات المالية.وتضمن البرنامج تطبيق أحدث البحوث وأفضل الممارسات لتطوير الخدمات المالية بشكل عام وغيرها من التحديات التي تواجهها مختلف الدول على صعيد الإدارة في القطاع المصرفي والمالي ليكتسب المشاركون آلية فهم هذه المخاطر والاستجابة المناسبة للتهديدات المحتملة وتحليل البيانات وتوقع الفرص المستقبلية والتهديدات الاستراتيجية في الأسواق المالية والاستجابة لها بسرعة وفاعلية من خلال استخدام التقنيات الجديدة ومواجهة المعوقات والتحديات التكنولوجية التي يواجهها القطاع المصرفي.من جانبه، تقدم الرومي بالشكر إلى معهد الدراسات المصرفية، الشريك الاستراتيجي، والقائمين على البرنامج في كلية هارفارد لما حققه من إفادة للمشاركين في كيفية تنمية وتطوير قدراتهم القيادية على المستوى الشخصي، والتي بدورها ستقوم بالمساعدة على تطوير قدرات فريق العمل، ومن ثم البنك على نطاق أوسع، وقامت الكلية بتزويد المشاركين بالأدوات والمناهج العلمية التي تؤثر على تطوير أداء وابتكار وثقافة منظماتهم.يذكر أن قياديي البنك الذين شاركوا في البرنامج هذا العام هم كل من خالد المطوع - مدير تنفيذي في إدارة التدقيق الشرعي، وفواز الرومي - مدير أول بإدارة المخاطر، وثامر الميان - مدير أول بإدارة البيانات، والذين أعربوا عن امتنانهم وسعادتهم بما حققوه من نجاح، مؤكدين أن بوبيان هو الداعم الرئيسي في مسيرتهم الناجحة.